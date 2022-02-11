В Казахстане создана первая "цифровая" политическая партия - "Намыс"

10:04 17.02.2022

Санжар Бокаев представил партию "Намыс" и ее программу



Известный общественный деятель Санжар Бокаев представил партию "Намыс" и ее программу, передает корреспондент агентства.



"Намыс" – цифровая политическая партия, главной движущей силой которой является современная и продвинутая казахстанская молодежь. Главной ценностью партии является человек. Миссия – создание государства людей. Цель – совершенно новый Казахстан, где будет справедливость, где будут править честные и порядочные люди", - сказал Бокаев на пресс-конференции в среду.



Он представил программу партии:



1. Создать честную, независимую и справедливую судебную систему. Одновременно провести реформы в правоохранительной системе и обороне. Без этого невозможен новый общественный договор и справедливое общество;



2. Объявить коррупции бескомпромиссную войну. Создать независимую и умную антикоррупционную службу. Вернуть стране все зарубежные активы, которые были приобретены на деньги народа;



3. Культурная революция, как фактор развития молодежи, государства и общества;



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4. Полная политическая трансформация:



- создать честную и независимую избирательную систему



- зарегистрировать новые партии



- вернуть право самовыдвижения



- провести выборы в парламент



- выборность акимов всех городов;



5. Сократить госаппарат с одновременным повышением его эффективности. Полностью изменить кадровую политику в системе госуправления;



6. Дать обществу качественное образование и достойную медицину;



7. Заводы для молодежи.



Отдельно он остановился на теме коррупции, выразив уверенность, что коррупцию можно полностью победить в Казахстане за три года, нужна лишь политическая воля.



"Уже в ближайшие дни мы подадим документы в ЦИК и начнем процедуру регистрации согласно законодательству РК. Через два месяца мы предоставим мобильное приложение партии, поскольку партия "Намыс" – это цифровая платформа. Первым делом, придя в парламент, наша партия откажется от бюджетного финансирования", - сказал политик.



Вместе с тем, он уверен, что при попытке регистрации партии "Намыс" будут вставлять палки в колеса, и пообещал, что каждый его шаг будет сюрпризом для власти.



"Это будет новая насыщенная политическая жизнь", - пообещал политик.



Также общественник ответил на вопрос о том, является ли он очередным проектом власти.



"Мы перестали всем верить. Кто бы не появился (на политической арене – КазТАГ), он плохой. За счет работы на госслужбе я набрался опыта, и знаю, как работают механизмы государства, как оно работает, изнутри. Это важно знать, чтобы что-то изменить. Я не жалею, что работал под руководством ряда высокопоставленных лиц. Я тоже верил "Нур Отану". В 2012 году я поверил Назарбаеву и пришел на госслужбу, но в 2015 году, увидев, как он "набрал" 98% на выборах, у меня возникли сомнения и я ушел", - сказал Бокаев.