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В Казахстане создана первая "цифровая" политическая партия - "Намыс"
10:04 17.02.2022

Санжар Бокаев представил партию "Намыс" и ее программу

Известный общественный деятель Санжар Бокаев представил партию "Намыс" и ее программу, передает корреспондент агентства.

"Намыс" – цифровая политическая партия, главной движущей силой которой является современная и продвинутая казахстанская молодежь. Главной ценностью партии является человек. Миссия – создание государства людей. Цель – совершенно новый Казахстан, где будет справедливость, где будут править честные и порядочные люди", - сказал Бокаев на пресс-конференции в среду.

Он представил программу партии:

1. Создать честную, независимую и справедливую судебную систему. Одновременно провести реформы в правоохранительной системе и обороне. Без этого невозможен новый общественный договор и справедливое общество;

2. Объявить коррупции бескомпромиссную войну. Создать независимую и умную антикоррупционную службу. Вернуть стране все зарубежные активы, которые были приобретены на деньги народа;

3. Культурная революция, как фактор развития молодежи, государства и общества;

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4. Полная политическая трансформация:

- создать честную и независимую избирательную систему

- зарегистрировать новые партии

- вернуть право самовыдвижения

- провести выборы в парламент

- выборность акимов всех городов;

5. Сократить госаппарат с одновременным повышением его эффективности. Полностью изменить кадровую политику в системе госуправления;

6. Дать обществу качественное образование и достойную медицину;

7. Заводы для молодежи.

Отдельно он остановился на теме коррупции, выразив уверенность, что коррупцию можно полностью победить в Казахстане за три года, нужна лишь политическая воля.

"Уже в ближайшие дни мы подадим документы в ЦИК и начнем процедуру регистрации согласно законодательству РК. Через два месяца мы предоставим мобильное приложение партии, поскольку партия "Намыс" – это цифровая платформа. Первым делом, придя в парламент, наша партия откажется от бюджетного финансирования", - сказал политик.

Вместе с тем, он уверен, что при попытке регистрации партии "Намыс" будут вставлять палки в колеса, и пообещал, что каждый его шаг будет сюрпризом для власти.

"Это будет новая насыщенная политическая жизнь", - пообещал политик.

Также общественник ответил на вопрос о том, является ли он очередным проектом власти.

"Мы перестали всем верить. Кто бы не появился (на политической арене – КазТАГ), он плохой. За счет работы на госслужбе я набрался опыта, и знаю, как работают механизмы государства, как оно работает, изнутри. Это важно знать, чтобы что-то изменить. Я не жалею, что работал под руководством ряда высокопоставленных лиц. Я тоже верил "Нур Отану". В 2012 году я поверил Назарбаеву и пришел на госслужбу, но в 2015 году, увидев, как он "набрал" 98% на выборах, у меня возникли сомнения и я ушел", - сказал Бокаев.

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645081440
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