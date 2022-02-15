Русский исход. Казахстан накрыл эмиграционный бум: что происходит, - "Караван"

10:11 17.02.2022

Казахстан накрыл эмиграционный бум: что происходит

После январских событий количество желающих эмигрировать из Казахстана достигло максимальных значений.



Как сообщает Пограничная служба КНБ, с 4 по 12 января из страны выехало 64 048 граждан Казахстана. Это притом, что аэропорты не работали, и ограничения, связанные с пандемией, действовали, как и прежде.



По данным поисковых систем "Яндекс" и "Google", запрос "как получить ВНЖ РФ гражданину Казахстана" попал в топ-5 запросов. Этот вопрос интересовал 7,5 млн человек. До январских событий в строку поиска этот запрос вбивали 3,2 млн раз.



Лотерея "Гринкард" гарантирует победителю переезд в США с правом жить и работать в Штатах. Если раньше в ней участвовали 15 000 казахстанцев в год, то сейчас только за месяц было подано 4,5 тысячи заявок. В день на официальный сайт поступало около 100 заявок. Это не считая обращений к мошенникам, которые только обещают заполнить "Гринкард".



Как сообщает портал НН, сейчас работу в РФ ищут 8 400 граждан Казахстана. Раньше это число не превышало 3 500 объявлений.



В январе в риелторские агентства, специализирующиеся на продаже недвижимости за рубежом, поступило более 18 000 заявок от граждан Казахстана. Большинство клиентов интересуется недвижимостью в РФ, на втором месте стоит Турция, а на третьем – Северный Кипр.



Раньше в год обладателями российского паспорта становилось 14 000 казахстанцев. Сейчас уже подано 27 000 заявок на ВНЖ в России.



По прогнозам аналитиков, в 2022 году Казахстан навсегда покинут 240 000 человек.



АКТОБЕ



Автор: Владислав Кожухарь

15.02.22