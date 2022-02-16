Скончался главный юморист ТаджЭстрады народный артист Аловиддин Абдуллоев

10:50 17.02.2022

Ушел из жизни Народный артист Таджикистана, известный юморист Аловиддин Абдуллоев



17 февраля в Бохтаре скончался Народный артист Таджикистана, известный юморист, руководитель управления культуры Хатлонской области Аловиддин Абдуллоев.



Информацию о его смерти в телефонной беседе с Радио Озоди подтвердили в управлении культуры Хатлонской области. На данный момент пока неизвестно, что послужило причиной смерти знаменитого артиста.



Заместитель начальника управления культуры Хатлонской области Савсан Шарифзода сказала Радио Озоди, что последние два дня Аловиддин Абдуллоев жаловался на высокое кровяное давление. "Мы вчера работали вместе до позднего вечера, он довез меня на своей машине до остановки, с ним все было в порядке", - рассказала собеседница.



Аловиддину Абдуллоеву в мае должно было исполниться 57 лет, он родом из Бохтара, выпускник Института искусств имени Мирзо Турсунзаде, много лет работал в театре музыкальной комедии имени Ато Мухаммаджонова в Бохтаре, который потом сам и возглавил. У этого театра была своя особенность: он был знаменит пародийными сценками в жанре "театр одного актера", которые исполнял такой неповторимый исполнитель как Аловиддин Абдуллоев, ставший благодаря этим сценам популярным на всю страну.



Аловиддин Абдуллоев известен как режиссер документальных фильмов, но он и сам снимался в десятках художественных фильмах, таких как "Братан", "Лунный папа", "Клевета", "Яма", "Истинный полдень", "Свидетель" и "Мой выбор", телефильмах "В мечтах об отце", "Сад", "Странные дети", "Долг совести".



Аловиддин Абдуллоев был известен и как театральный деятель, он сыграл во многих театральных постановках, создавая незабываемые роли. В последнее время он вел специальную телепрограмму "Шутки Аловиддина", в большинстве сюжетов которых автором был сам Абдуллоев.



Аловиддин Абдуллоев входил в состав жюри крупнейшего шоу талантов Central Asia’s Got Talent в 2019 году. Тогда молодой таджикский исполнитель Чоршанбе Аловатов исполнил на конкурсе песню Далера Назарова и завоевал гран-при этого шоу.