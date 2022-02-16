Таджикистан готов начать строительство дороги Ходжаи Аъло-Ворух. Кыргызы - саботируют

10:52 17.02.2022

Глава Минтранса: Таджикистан готов начать строительство дороги Ходжаи Аъло-Ворух



Министр транспорта Таджикистана сообщил о полной готовности своего ведомства к строительству дороги Ходжаи Аъло-Ворух.



В мае прошлого года на заседании межправительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков кыргызско-таджикской границы стороны договорились, что Таджикистан и Кыргызстан совместно построят дорогу от Воруха до Ходжаи Аъло. Однако прошло уже десять месяцев после подписания этого документа, но строительство дороги так и не началось. Кыргызская сторона в июле прошлого года вообще заявила, что сама построит дорогу и будет содержать ее.



На пресс-конференции Минтранса, состоявшейся 17 февраля в Душанбе, глава этого ведомства Азим Иброхим сообщил, что его заместитель был на месте предполагаемого строительства автодороги, и что там же их делегация переговорила с официальными лицами из Кыргызстана. Однако затем, по словам Азима Иброхима, "строительство было отложено по причинам, связанным с подписанным протоколом".



"Мы с нашей стороны, наше министерство полностью готово, чтобы как только поступит решение межправительственной комиссии, приступить к проведению как топографических и фотосъемочных работ, так и к строительству дороги", - отметил министр транспорта Таджикистана.



В мае прошлого года, сразу же после кровопролитного конфликта на таджикско-кыргызской границе, таджикская и кыргызская делегации встретились в Баткене и там пришли к соглашению о строительстве автомобильной дороги Ворух – Ходжаи Аъло, не дожидаясь завершения работ по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы.



В совместном заявлении правительственных делегаций двух государств говорилось: "Стороны совместно построят дорогу, и таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу Ходжаи Аъло-Ворух в объезд по восточной стороне населенного пункта Танги (Капчыгай). Статус данной автодороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран".



Однако этот протокол до сих пор не реализован и пока нет никаких данных, когда это произойдет. 29 января Саймумин Ятимов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, после переговоров с кыргызской стороной заявил, что "мы пришли с соглашению, что через 8 дней начнем реализацию подписанного ранее протокола".



Однако подписание соглашения вызывает в настоящее время споры в Кыргызстане. Кыргызские депутаты провели 2 февраля закрытое заседание парламента, на котором обсуждались вопросы делимитации и демаркации границы с Таджикистаном, в том числе и подписанный протокол о строительстве автодороги к Воруху. Информацию депутатам представил заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.



После заседания Ташиев ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что протокол состоит из трех пунктов и составлен в интересах Кыргызстана. "Депутаты спрашивали, правда ли то, что в Ворух будет открыта дорога. Я зачитал им протокол и объяснил его содержание. Там четко указано. Никакого коридора не будет. Лишние дороги строиться не будут. Статус дороги на востоке от Ак-Сая будет определен межгосударственным соглашением" - сказал Ташиев.