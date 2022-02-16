Не могут отличить пшеницу от ячменя – сенатор Куришбаев про сотрудников КазМинсельхоза

10:59 17.02.2022

Не могут отличить пшеницу от ячменя – сенатор про сотрудников Минсельхоза



Депутат Сената Ахылбек Куришбаев просит правительство пересмотреть систему управления, а также статус Министерства сельского хозяйства Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор отметил, что поводом для депутатского запроса послужила большая озабоченность сельхозтоваропроизводителей страны подготовкой к нынешнему посевному сезону. Поскольку от того, как пройдут весенне-полевые работы и каким будет урожай, зависят доступность продовольственных товаров и цены на продукты питания.



Он считает, что в стране нет должных условий для того, чтобы сельское хозяйство стало драйвером экономики.



В рамках государственных программ развития АПК на 2017-2021 годы планировалось направить в отрасль более 2 трлн тенге. Однако фактически было выделено всего лишь 80% от необходимой суммы. Для чего мы принимаем государственные программы, если потом сами их не выполняем? В рамках ВТО Казахстан имеет право субсидировать в аграрную отрасль на уровне 8,5% от стоимости валового продукта сельского хозяйства. При этом фактически господдержка в республике многие годы составляет 4-5%, что в 1,5-2 раза меньше, чем у наших основных партнеров по ЕАЭС – России и Беларуси. А это влияет на конкурентоспособность казахстанской продукции.

Ахылбек Куришбаев

Куришбаев добавил, что в отличие от ведущих аграрных стран в Казахстане не развита эффективная система кредитования АПК. Так, в прошлом году только 13% сельхозтоваропроизводителей получили удешевленные кредиты и то только по весенне-полевым работам.



Кроме того, по словам депутата, все основные нормативные приказы министра сельского хозяйства согласовываются в обязательном порядке с другими министерствами. В 2020-2021 годах на согласование правил субсидирования и регламентов ушло от 20-30 дней до семи месяцев. Ни о каком оперативном управлении отрасли не может быть и речи.



В аграрных ведомствах США, Канады, Австралии, России и Беларуси в основном составе госслужащие, имеющие соответствующий опыт работы в сельскохозяйственном производстве. У нас же в соответствии с требованиями госслужбы в Минселхозе могут работать сотрудники, не отличающие пшеницу от ячменя. В указанных странах при министерствах организованы экспертные исследовательские центры, что позволяет принимать управленческие решения на уровне проектного менеджмента. Формула их успеха заключается в опережающем развитии аграрной науки. А мы своими действиями зачастую препятствуем работе наших ученых.

Ахылбек Куришбаев

Так, в прошлом году из-за несвоевременного проведения конкурсов ученые аграрных научно-исследовательских институтов восемь месяцев сидели без финансирования, а с начала года до сих пор не получили заработную плату.



Работать в нашем Минсельхозе сейчас очень непросто. Работа напоминает пожарную команду. У нас никогда не будет должного развития АПК, пока не изменятся система управления, статус и содержание деятельности Министерства сельского хозяйства.

Ахылбек Куришбаев

Тамила Языкова