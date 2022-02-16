Но Донецком фронте канонада: обмен артударами

12:12 17.02.2022

ВСУ наносят удары по Донецку и пригородам, армия ДНР уничтожает силы врага



Как сообщала "Русская Весна", сегодня с раннего утра украинские оккупанты ведут интенсивный огонь почти по всей линии фронта в Донбассе. В экстренном заявлении представитель Армии ДНР сообщил, что защитники Республики были вынуждены открыть ответный огонь по ВСУ, уничтожая огневые точки для защиты мирного населения.



Но огневая активность украинских оккупантов не ограничилась утренними часами: сейчас звуки артиллерии слышит не только Горловка, но и Донецк, а также его северо-западные пригороды.



"Центр города слушает, бульвар Пушкина - громко", "Крытый рынок - громко" - пишут дончане в соцсетях, перечисляя места в центре города.



На данный момент известно, что под огнем ВСУ Трудовские, Александровка и Луганское. Жителям этих пригородов Донецка необходимо принять меры предосторожности.



Громко и в Куйбышевском районе Донецка - живущие в районе завода "Топаз" сообщают, что "так громко не было уже очень давно".



Донецкая журналистка Дарина Вадовская в своем ТГ-канале "Осведомлена" сообщила, что украинские оккупанты несут потери: "У укров есть двухсотый, работаем".



Информация о раненом мирном жителе в ДНР, распространяемая в социальных сетях, пока не получила официального подтверждения.



"Русская Весна" продолжает следить за ситуацией.



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Резко обострившуюся на фронтах Донбасса обстановку прокомментировал военный эксперт, подполковник запаса Армии ЛНР Андрей Марочко, назвав происходящее согласованными действиями Украины и американских кураторов.



"Огонь сегодня велся на дебальцевском, попаснянском, славяносербском и луганском направлениях (в экстренном заявлении Армии ДНР говорится также об обстреле на мариупольском направлении, - прим. РВ).



Позиции НМ ЛНР подверглись обстрелу практически одновременно.



Таких случайностей не бывает - это четко скоординированные действия Украины и США.



► в 05.32 н. п. Кряковка - н. п. Сокольники с применением минометов калибра 120 мм (5 мин) и СПГ-9 (9 выстрелов);



► в 05.35 н. п. Золотое-4 - н. п. Золотое-5 с применением СПГ-9 (7 выстрелов), АГС-17 (32 выстрела), крупнокалиберный пулемет;



► в 05.38 н. п. Станица Луганская - н. п. Веселенькое с применением минометов калибра 82 мм (12 мин);



► в 05.41 н. п. Луганское - н. п. Нижнее Лозовое с применением минометов калибра 120 мм (15 мин).



Как сообщала "Русская Весна", сегодня утром Управление Народной милиции ДНР сделало экстренное заявление, назвав активизацию ВСУ попыткой развязать активные боевые действия.