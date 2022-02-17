 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казтюрьмах сидят 741 террористов-январистов, подано 363 жалобы на "недозволенные методы следствия"
13:39 17.02.2022

Генпрокуратура Казахстана: 741 человек под стражей, 363 жалобы на "недозволенные методы следствия"
17 февраля 2022,
Багдат АСЫЛБЕК

363 жалобы на "недозволенные методы следствия" и пытки задержанных в связи с январскими событиями поступило в органы прокуратуры, сообщила Генеральная прокуратура на брифинге вечером 16 февраля. 178 дел по этим жалобам, заявляют в Генпрокуратуре, находятся в производстве антикоррупционной службы.

"В производстве у спецпрокуроров восемь дел. Среди них инциденты с задержанными на стадионе "Динамо" в Атырау, заявление гражданина Батырбаева, несовершеннолетнего Есбулатова о применении насилия в здании полиции Алматинской области, а также иные факты, вызвавшие резонанс. Каждое уголовное дело на контроле", - сказал заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в среду.

По состоянию на 16 февраля, по данным Килымжанова, в связи с январскими событиями в следственных изоляторах под стражей находился 741 подозреваемый. Из них 113 ранее судимых, 35 "членов ОПГ", и 42 человека отнесены к неназванным "запрещенным экстремистским движениям".

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД в среду сообщил, что в следственных изоляторах содержатся 728 человек.

По январским событиям, по данным Генпрокуратуры, расследуется 3096 дел. Основная часть, отметили в ведомстве, связана с преступлениями против собственности, хулиганством, хищением оружия. Килымжанов сказал, что задержанные в основном "молодые люди, не имеющие высшего образования и постоянного места работы". В ходе "анонимного опроса" каждый третий, заявил Килымжанов, признался, что "хотел получить выгоду путем кражи чужого имущества".

181 дело заведено по "массовым беспорядкам" и "актам терроризма".

Килымжанов сообщил, что 157 лицам мера пресечения "содержание под стражей" заменена подпиской о невыезде, домашним арестом, освобождением под залог или личным поручительством. Указанные цифры не окончательны, заявил Килымжанов. 103 человека, по его данным, освобождены полностью, так как "оказались не причастны к беспорядкам".

По данным МВД на 16 февраля, 50 уголовных дел по январским событиям прокуроры передали в суды, по ним известны 73 обвиняемых. Начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов сообщил, что заведено 13 уголовных дел о "распространении заведомо ложной информации", по данным уголовным делам двое арестованы, двое - под домашним арестом. Спикер от МВД сказал, что в городе Костанай житель сообщил в мессенджере Telegram, что "СОБР перешел на сторону протестующих".

В МВД также заявили о рассмотрении 59 заявлений о "превышении власти сотрудниками полиции", по ним были заведены уголовные дела, которые переданы для расследования в антикоррупционную службу. По 18 из них факты превышения власти не подтвердились, заявил Санжар Адилов.

В этот же день председатель антикоррупционной службы Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что его ведомство вернуло в Генеральную прокуратуру дела о пытках и применении недозволенных методов следствия в отношении задержанных во время январских событий "для объективного расследования". Он не уточнил, сколько сотрудников органов внутренних дел подозреваются по этим делам.

Официально во время "кровавого января" погибли 227 человек, правозащитники и волонтеры самостоятельно составляют списки погибших. На фоне заявлений международных правозащитных групп о задокументированных случаях чрезмерного применения военными и полицейскими силы, которые привели к гибели людей, власти признали "возможные случаи" диспропорционального использования силы и недопустимых методов ведения следствия, но отвергли призывы правозащитников провести международное расследование январских событий.

Во время и после январских событий задержаниям подверглись тысячи человек, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в "терроризме", "массовых беспорядках", "хищении оружия" и других преступлениях. Во многих регионах страны граждане заявляют о незаконных задержаниях, выбивании показаний и пытках ради признания вины. Многие свидетельства указывают на жесточайшие пытки под стражей. В МВД отрицают информацию о пытках в СИЗО.

Источник - rus.azattyq.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645094340
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