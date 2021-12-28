Мы долго молча отступали. Теперь Россия должна ощетиниться, - Александр Проханов

15:20 17.02.2022

Мы долго молча отступали

сосредоточение России успешно завершилось, теперь Россия должна ощетиниться



Александр Проханов



Досадно было, боя ждали,

Ворчали старики:

"Что ж мы? на зимние квартиры?

Не смеют, что ли, командиры

Чужие изорвать мундиры

О русские штыки?"



Россия долго, молча и бесславно отступала. НАТО проломила Берлинскую стену, проломила защитный пояс Варшавского договора, проломила границы Советского Союза, вышла к Москве и обосновалась в Кремле, посадив туда Ельцина, окружив его натовскими приспешниками: Козыревым, Гайдаром, Чубайсом, Немцовым. Победа НАТО казалась полной и окончательной.



Но вот нашелся командир, который решился разорвать натовский мундир о русский штык. Он изгнал НАТО с русского Кавказа и выиграл две чеченские войны. Он изгнал НАТО из сепаратистски настроенных республик и покончил с ельцинским "берите, сколько сможете проглотить". Он изгнал НАТО из разоренных оборонных заводов и вновь создал индустрию, способную строить лучшие в мире подводные лодки и самолеты. Он выиграл вой­ну с пронатовской Грузией и дал свободу Южной Осетии и Абхазии. Он изгнал натовцев из Крыма и вернул в Россию Севастополь и Херсонес, а вместе с ними Черноморский флот и колыбель православия.



Он выдавил НАТО из Сирии и вернул Россию на Ближний Восток. Он поддержал восстание в Донбассе и не дал натовцам потопить в крови вольнолюбивые Донецк и Луганск. Он подавил мятеж в Казахстане и цветную революцию в Белоруссии. Это было русским контрнаступлением, отбросившим НАТО от российских границ.



Он остановил расширение НАТО не только на границах России, но и расширение НАТО в самой России: арестовал пронатовского Навального, закрыл пронатовский "Мемориал"*, пропалывает пронатовские субкультуры, вырывая из них опасные, ядовитые сорняки. Он провел "красные линии", за которыми НАТО нет места. Переход этих "красных линий" означает для России утрату геостратегического равновесия, при котором Россия чувствует себя в безопасности, а эта безопасность измеряется скоростью гиперзвуковых ракет, подлетным временем и потенциалами сухопутных армий. Меморандум о "красных линиях" был передан руководителям НАТО. Их предупредили, что ответ должен последовать немедленно, что Россия не допустит забалтывания, замены конкретных шагов изнурительными бессмысленными переговорами.



И что же теперь? Началось изнурительное забалтывание. Встречи на высшем уровне, телефонные звонки, переписка, приезд в Москву натовских министров, президентов и при этом - стремительное наращивание военного потенциала Украины, создание на территории Украины опорных военных баз, подготовка Украины к вступлению в НАТО. Рыхлая до недавнего дня натовская Европа, отдалившаяся в последнее время от Америки, снова консолидировалась вокруг Америки, сформулировала концепцию внешнего врага, которым стала Россия.



Сколь долго будет длиться неопределенность, сопровождающаяся чудовищным информационным бураном, уродующим общественное сознание России, плодящим безумцев? Что последует дальше? Мы видим, как красные линии розовеют, бледнеют. Нас убеждают, что кризис начинает рассасываться, что угроза войны миновала, что русский удар по Украине никогда не замышлялся.



Эти признаки потепления внушают не облегчение, а тревогу. Как далеко зайдет это потепление? Как далеко мы отступим от красных линий? Как быстро и безнаказанно натовцы перейдут эти красные линии? И последует ли за "оттепелью" разрядка, а за разрядкой - перестройка? Не будет ли наш откат от наших "красных линий" означать стратегическое поражение России и потерю всех тех приобретений, которые она получила после 2000 года? Не будут ли проведены эти красные линии по Садовому кольцу и по Уралу?



Перестройка-2 будет означать распад России, как перестройка-1 означала распад Советского Союза.



Как поступит Путин? Как поступит Россия? Если военный удар невозможен, то что возможно? Возможно признание Донецкой и Луганской республик. Размещение по их просьбе на территориях Донецка и Луганска российских воинских контингентов, включающих ракеты среднего радиуса действия, берущие под прицел столицы Европы. София, Прага, Братислава, Бухарест, Будапешт, Варшава, Берлин, Афины, Анкара, Мадрид, Лиссабон, Париж, Брюссель, Амстердам, а также Лондон с окрестностями, где в садах утопают дворцы и виллы русских олигархов и вороватых чиновников. Возможно размещение на территории Белоруссии русского ядерного оружия, как об этом уже говорил Лукашенко. Интенсивное строительство стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами нового поколения, способными испепелить североамериканский континент.



Пора забыть устаревшую горчаковскую формулу "Россия сосредотачивается". Сосредоточение России успешно завершилось. Теперь Россия должна ощетиниться. Россия, матушка, душа моя ненаглядная, ощетинься!



P.S. Недавно британская газета "Дейли мейл" опубликовала карту лондонских предместий, на которой помечены принадлежащие российским чиновникам и олигархам сотни дворцов и вилл, подлежащих аресту и изъятию.



*Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и "Правозащитный центр "Мемориал" Минюстом России внесены в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов. Решением Верховного суда России 28.12.2021 "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" ликвидировано. Решением Мосгорсуда 29.12.2021 г. "Правозащитный центр "Мемориал" ликвидирован.