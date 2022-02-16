Цены на газ: "Турецкий поток" добавил рост на топливо

16:27 17.02.2022 Что может потерять Россия от строительства новых газопроводов без участия РФ



Андрей Иванов

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Игорь Юшков

Сергей Пикин



Судьба "Газпрома" как основного поставщика газа в Европу может в ближайшее время быть поставлена под серьезную угрозу. Это грозит, в свою очередь, и снижением влияния России на континенте.



Пока в мире обсуждают страсти вокруг "Северного потока-2" и поставок голубого топлива в Германию, на юге Европы разворачивается не меньшая по накалу драма.



На сайте, освещающем деятельность американского Конгресса вышла довольно интересная статья бывшего первого помощника государственного секретаря по энергетическим ресурсам Фрэнка Фэннона, который утверждает, что европейским государствам вполне под силу преодолеть зависимость от российского газа.



В частности, эксперт называет довольно амбициозный проект по строительству газопровода из Греции в Болгарию. А это означает, что все Балканы в скором времени могут серьезно диверсифицировать поставки газа.



Еще большую тревогу у "Газпрома" должен вызвать проект, одобренный в 2020 году. Речь идет о Восточно-Средиземноморском газопроводе.



Труба должна соединить крупное шельфовое месторождение (оценивается в 621 миллиард кубометров) рядом с городом Хайфа на севере Израиля, с Кипром, где есть свои запасы (месторождение "Афродита" с разведанными 130 миллиардами кубометров". Дальше топливо проследует в Грецию, а оттуда - через газопровод "Посейдон" на юг Италии.



Правда, как говорят специалисты, проект только кажется амбициозным. Строительство трубопровода длиной 2000 км сопоставима со стоимостью "Северного потока 2", а вот пропускная способность у него намного меньше, в перспективе - до 10 млрд. кубов в год (для сравнения, уже запущенная ветка "Северного потока" имеет объемы поставок в 55 млрд.). Цена на газ в итоге может оказаться слишком высокой для потребителей.



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Большую конкуренцию "Турецкому потоку" (объемы поставок примерно равны 16 млрд. кубометров для Южной и Юго-Восточной Европы) может составить Южный газотранспортный коридор "Набукко". Он связывает месторождения Азербайджана с Турцией, Грецией и Италией. В перспективе подключение природных запасов газа из Туркмении, Ирака и Ирана. Хотя с последними странами пока возникает немало сложностей. К примеру, Туркмения почти полностью работает на Китай. Тем не менее, Баку пообещал, что нарастит объемы поставок в текущем году в Турцию и Европу до 16 млрд. кубометров.



Но угрожают ли эти проекты "Газпрому" и тем более геополитическому влиянию России, как говорят в США? Кстати, строительство альтернативных газопроводов Вашингтон активно приветствует. В 2019 году был даже принят специальный закон "О безопасности и энергетическом партнерстве в Восточном Средиземноморье", причем его поддержали и республиканцы, и демократы.



Но "Газпром" пока, по всей видимости, не сильно обеспокоен. Одна из последних новостей "Газпрома" - он не забронировал мощности для транзита через Польшу и Украину. Правда, на фоне этой новости цены на акции "Газпрома" упали почти на 0,5%. Так смогут ли найти альтернативные источники "голубого топлива" для Европы, чтобы возместить те объемы поставок "Газпрома", которые хотят исключить с рынка Старого Света?



Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин при этом говорит, что в регионе Южной Европе уже давно сложились вполне рыночные механизмы поставки газа:



- В регионе действительно образуется мощный хаб с разветвленной системой газопроводов. Это действительно хорошо и для Турции, и для Южной Европы, и для Балкан. Как говорится, больше газопроводов хороших и разных.



"Турецкий поток" уже нашел свою нишу. Например, поставки в Венгрию законтрактованы уже через этот газопровод. К тому же сейчас идет снабжение Балканского полуострова.



В дальнейшем все зависит исключительно от рыночных механизмов. В зависимости от того, чей газ будут покупать, будут задействованы те или иные транспортные возможности.



"Газпром" себя ущемленным не чувствует. Потому, что российские поставки на этом направлении сильно выросли, так как у "Газпрома" самая адекватная цена. Собственно, от цены и зависит, какой маршрут будет задействован.



"СП": - То есть российский газ дешевле и потому выгоден.



- Это не всегда так. Например, в 2020 году был дешевле азербайджанский газ. Потому что он был привязан к биржевому рынку, а в позапрошлом году биржевая цена сильно падала. Но в 2021-м ситуация резко поменялась на противоположную: биржевая цена выросла, от "Газпрома" по контрактам оказалась лучше.



"СП": - Насколько конкуренты "Газпрома" могут обеспечить потребности Южной и Юго-Восточной Европы?



- Вообще в регионе поставщикам довольно тесно. Имеющиеся газопроводы создают высокую конкуренцию. Вообще это один из самых конкурентных газовых рынков. У той же Турции есть возможность получать газ из Азербайджана, из Ирана, из России, сжиженный газ из других стран. И Анкара активно этими маршрутами пользуется.



Инфраструктура получения газа в регионе сейчас избыточная. Конкуренты работают довольно плотно.



"СП": - На Западе говорят, что Россия оказывает политическое давление посредством газовых поставок.



- На самом деле Россия ни разу не отключала газ и не использовала поставки в каких-то сложных целях. Действительно, были снижения поставок. Но это вызвано больше контрактными вопросами, чем злонамеренностью России. И ведь Евросоюз проводил расследование по этой проблеме. И ЕС подтвердил, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства.



Единственная претензия к "Газпрому", которая может быть, что он не поставляет сверх контрактных объемов. Так что все разговоры про "геополитическое оружие" не более, чем домыслы.



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что "Турецкий поток" работает в стабильном режиме:



- "Турецкий поток" показывает себя как успешный проект. Через газопровод получают топливо Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия, Греция и еще несколько балканских государств. Самый большой потребитель - это Турция, и ситуация с этим тоже складывается хорошо.



Единственно, у Турции газ привязан к нефти. И в зависимости от цен страна больше потребляет того или иного топлива. А также в зависимости от того, выгоднее брать по контрактам или по биржевым ценам. Сейчас газопровод полностью загружен, его мощностей даже не хватает.



Из-за этого, например, Венгрия решила забирать газ не только от "Турецкого потока", но еще и брать газ у Австрии, которая получает российский газ через первый "Северный поток".



"СП": - Кто главные конкуренты?



- Сильная конкуренция возникает только с Азербайджаном на отдельно взятых рынках, это рынки Турции, Греции, Болгарии и Италии. Но Италию Россия запитывает через первый "Северный поток" и украинский транзит. Поэтому нельзя говорить о конкуренции с "Газпромом".



Что касается Турции, то Азербайджан сильно ограничен в действиях. Он имеет с Анкарой долгосрочные договоры. В Турцию Баку поставляет 6 млрд. кубов, в Грецию - 1 млрд. Есть контракт на поставки 1 млрд. в Болгарию, но пока газопровод из Греции в Болгарию не достроен.



Так что есть всего три страны, где РФ конкурирует с Азербайджаном. Но даже в Турции сильной конкуренции не случилось. Ранее предполагалось, что по газопроводу через Азербайджан и Грузию Баку поставит дополнительно 6 млрд. кубометров.



Но на практике оказалось, что Анкара такой контракт подписывать не стала, и поставки остались на прежнем уровне.



"СП": - Как обстоит дело на Балканах?



- Болгария потребляет порядка 3 млрд. кубометров газа. Ранее это были исключительно российские поставки. Но будет новый газопровод. Опять-таки, 3 млрд. это не такие большие объемы, чтобы Азербайджан вытеснил Россию из региона. Чуть больше потребляет Греция, там возникнет небольшая конкуренция.



Конечно, много потребляет Италия. Но страна получает основные объемы не через "Турецкий поток".



Собственно, адекватных поставщиков не так много. В Греции газ на шельфе "Афродита" не добывается, как ранее анонсировали. Нет и добычи на Кипре. Нет и обещанных поставок из Израиля.



Разработки на израильском шельфе пока обеспечивают внутренний рынок. Тут о конкуренции говорить рано. Более того, из объявленных проектов сейчас уходят инвесторы. Если честно, никто в эти амбициозные идеи не верит. Не стоит забывать и о политических конфликтах. Скажем, между Турцией и Кипром. Турция периодически блокирует суда геологов. Поэтому инвесторы тоже не желают связываться с проектами. Запасы небольшие, труба должна пройти по глубине, так что никто не видит рентабельности в таких поставках.



Так что особой конкуренции с "Турецким потоком" нет. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645104420

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