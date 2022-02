Экономика в трубу: кампания нагнетания напряженности дорого обходится Украине

Абсурдные "карты нападения" на Украину, которые публиковали западные СМИ, ожидаемо оказались никак не связанными с реальностью фальшивками. Однако нагнетаемая истерия вызвала панические настроения в стране. Украинцы начали уезжать за границу. Рухнул курс гривны. Замер рынок недвижимости. Только по официальным данным, из украинских банков выведено не менее $12,5 млрд. Что еще может ожидать Киев в области экономики, международной репутации и инвестиций - в материале "Известий".



Что происходит на Украине



Обещанного британскими таблоидами "российского вторжения" на Украину в ночь на 16 февраля, как и предполагалось, не случилось. Российские дипломаты с юмором прокомментировали ситуацию.



"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии: Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год, хотелось бы спланировать отпуск", - заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.



На Украине, судя по происходящему, далеко не все ставили под сомнение информацию сомнительных иностранных источников (напомним, что, к примеру, The Sun и Mirror обычно специализируются на освещении светских скандалов, новостей королевской семьи и сплетен о жизни звезд шоу-бизнеса). По разным опросам, в вероятность эскалации конфликта верят от 17 до 49% украинцев.



Многие состоятельные украинцы покинули страну на зафрахтованных бизнес-джетах. Рядовые жители страны также прилагали усилия, чтобы покинуть родину.



Вывели свои самолеты с Украины некоторые иностранные лизингодатели, несмотря на страховые гарантии от правительства.



Замер рынок коммерческой и жилой недвижимости в Киеве. Зато во Львове, куда своих дипломатов эвакуировало посольство США, риелторы, напротив, фиксируют оживление и рост цен на 20%.



Опрошенные "Известиями" киевляне рассказали, что тратят деньги только на вещи первой необходимости. От второстепенных покупок временно решили отказаться. Вместе с тем продавцы оружейных магазинов сообщили о повышенном спросе на свой товар на уровне 2014 года - острой фазы конфликта в Донбассе.



Украинцы массово закрывают вклады в банках и покупают наличную иностранную валюту, несмотря на падающий курс гривны.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последнее время с Украины было выведено около $12,5 млрд. Для сравнения, совокупная стоимость переданного Украине западными странами оружия оценивается в $3 млрд.



Последствия для украинской экономики: мнения экспертов



Александр Гущин, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ, эксперт РСМД:



"Украинская экономика в последний год при всех кризисных тенденциях оставалась в довольно стабильном положении. Она пережила тотальные кризисы, связанные с первыми годами противостояния в Донбассе, наиболее сложный коронавирусный период.



Да, сохранялись проблемы, связанные с недостаточным инвестированием, реальным выходом из этого сектора - большим, чем вход. [Продолжалась] политика Зеленского, которая направлена на кредитную зависимость от Запада. [Сохранялось] влияние внешних рынков. Характерный пример - соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, которая, как более сильный субъект, получила очевидные преимущества по договору.



Сейчас же в результате информационной кампании США риск заметно вырос. Усилился вывод капиталов. В целом [новостная повестка Запада] создает сложную психологическую обстановку в украинском обществе. Например, для удержания курса гривны национальный банк должен проводить интервенции.



В тактическом экономическом плане республике нанесен серьезный урон, а также тому, как ее видят иностранные инвесторы. Нельзя сказать, что это приведет к краху. Но если истерика продолжится, то последствия будут серьезнее, с учетом продолжающихся действий власти, направленных на деиндустриализацию.



Все это показывает, что Украина изначально рассматривалась Западом не как более-менее равноправный партнер, а как сырьевой придаток, интересы которого в экономической сфере не учитываются".



Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России:



"[Антироссийскими публикациями ряда мировых СМИ] Киеву была оказана медвежья услуга. Сформировался образ страны, которая находится в крайней степени нестабильности.



Естественно, бизнес не сочтет возможным делать какие-либо инвестиции. Но спекулянты, которые хорошо разбираются в украинских делах, понимают, что никакого вторжения не планировалось. С одной стороны, утекает капитал. С другой - спекулянты слетелись на Украину как на лакомый кусок, который можно будет разделать и съесть.



Усилиями иностранных медиа на Украине обесценились национальная валюта, ОВГЗ. Скупив сейчас дешево бумаги, в будущем, через год, можно будет приобрести какие-то пока еще привлекательные активы на Украине.



В последние годы для республики была характерна депопуляция. Люди, утратив надежду на перемены путем политических инструментов, "голосовали ногами", уезжая на заработки или ПМЖ за границу. Сейчас дикая информационная истерия лишь способствует тенденции. Все будет зависеть от самих украинцев: есть ли им куда уезжать, существует ли возможность легализации за рубежом. Человек, у которого есть недвижимость и интересы на Украине, может вернуться. А кто-то примет решение выехать навсегда и обустроиться в другой стране, в том числе нашей".



Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер "Открытие Инвестиции":



"Подобные новостные события негативно влияют на экономику.



Один из компонентов ущерба - волатильность финансовых рынков. В частности, ослабление национальной валюты, снижение котировок акций, облигаций. Из-за нестабильности домохозяйства сокращают потребление, а компании в ожидании уменьшения покупательской и деловой активности - производство. Бизнес может столкнуться с тем, что ему откажут в рефинансировании обязательств, выдаче кредитов.



При долгосрочном сохранении тенденции речь будет идти о снижении инвестиционной привлекательности как для внутренних, так и для иностранных инвесторов. У бизнес-проектов есть сроки окупаемости. Если внутри них появляются риски реализации геополитического события, предприниматели требуют более высокой доходности вложений. Если она не может быть предоставлена, есть вероятность отказа от проекта".



Андрей Казанцев, профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО:



"Инвесторы в таких ситуациях задерживают вложения, если проект долгосрочный. Короткий - вообще отменяют. В ходе шумихи сбрасывают ценные бумаги, в том числе правительственные, они падают в цене. В последнюю очередь изменяется курс валют.



[Дополнительная западная поддержка Украине путем выдачи займов и отправки оружия] - это интересы государственных структур, а не людей. Даже если они как-то уравновешивают минусы, то по-разному. Поставки вооружения, кредиты, направленные на развитие военной сферы, положительно не сказываются на жизни людей. А все, что я перечислил выше, - да".



Алексей Кущ, украинский экономист:



"Прямые последствия информационной волны - девальвация национальной валюты и отток спекулятивного капитала средней руки. Крупные западные венчурные фонды не продавали украинские еврооблигации из своего портфеля.



Если взять бюджетообразующие налоги - НДС и импортные пошлины, то ослабление гривны при общем реле принесет дополнительные поступления в бюджет. Гипотетические потери могут быть связаны с тем, что внешние долги нужно выплачивать в долларах и евро.



14 млрд гривен, которые кабмин выделил на страхование авиаперелетов, - это гарантия, не живые деньги, они не потрачены.



Косвенные потери большие. Нанесена психологическая травма - коллективное сознание инвесторов теперь работает на выход. В действии самоцензура в отношении украинских проектов. Полагаю, она может звучать так: "Сейчас пронесло, а завтра, может, и нет. Лучше свернуть, продать, завершить".



2022 год не ознаменуется быстрым ростом экономики на базе выхода из пандемии. Бюджет недополучит доходы. Для населения это будет чревато более медленным ростом социальных стандартов.



Рынок недвижимости в Киеве находится в состоянии шока, практически заморожены сделки. Оживление может случиться только через 3–4 месяца".



Александр Костин, политолог:



"В действиях коллективного Запада есть два направления логики.



Первое - эвакуация из временного токсичного актива. Второе - политическое давление на Владимира Зеленского. Если мы посмотрим историю их взаимоотношений, можно констатировать увиливание президента Украины от требований сдать под внешний контроль экономику, правоохранительную и судебную систему страны.



Если Запад не реализует свой сценарий конфронтации на Украине, Европа и США получат дополнительный эффективный инструмент серьезного воздействия на Зеленского за счет повышения социально-экономической напряженности в стране".



Денис Денисов, политолог:



"Запад системно делает из Украины жертву, создает для нее такой образ. Это далеко не всегда позитивно сказывается как на самом государстве, так и на его гражданах. Огромное количество людей там сейчас находятся в состоянии депрессии или паники.



Есть и экономические потери. [В Верховной раде] заявили, что Украина теряет $3 млрд в месяц из-за "угроз вторжения". Уже наблюдается усиление миграционного оттока.



Вряд ли Киев сможет как-то резко и радикально изменить репутацию. Для этого нет объективных предпосылок. Следовательно, тенденции будут сохраняться".



Руслан Бальбек, политолог, экономист:



"Все мы были свидетелями того, как коллективный Запад сыграл с Украиной злую шутку. Раздули дикую истерию по поводу якобы российского вторжения и торпедировали украинскую инвестиционную привлекательность. Кто захочет вкладываться в страну, которая, в их понимании, не сегодня, так завтра будет подвергнута бомбардировкам?



Зеленский оказался в роли простофили, которому наобещали с три короба, а в итоге оставили с пустыми карманами. То, о чем ему пытались говорить с первых дней его президентской деятельности, сбылось. Как теперь вернуть Украину в список привлекательных для бизнеса стран - загадка на ближайшие десятилетия. Что он теперь будет делать? Просить очередные кредиты? Но их нужно отдавать.



Украинские олигархи вкладываться в страну тоже не хотят. У западного сообщества при слове "Украина" приходят на ум только штурмы городов и танковые сражения. Таким образом, сложилась картина: страна собралась на войну, которой нет, а вот "контрибуцию" заплатить придется".



Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам:



"Мы видим печальные экономические последствия для Украины. Из страны бегут инвесторы, сворачивается бизнес, вводят ограничения на полеты коммерческих авиалиний и так далее. То есть да, в каком-то смысле можно сказать, что украинское руководство своего добилось - Украина снова оказалась в центре внимания, в том числе и руководства США. Но это создало больше проблем, чем решило.



Постоянно поддерживать состояние военного психоза Запад не сможет, и если ничего не произойдет в ближайшие дни или недели, то напряженность будет спадать. При этом в Вашингтоне не признают, что поторопились и вынуждены пересмотреть свою позицию. Штаты, вероятно, попытаются записать ситуацию себе в актив, заявив, что именно они со своими союзниками, в том числе благодаря дипломатии Байдена, помогли избежать военного конфликта.



Относиться к такому развитию событий следует спокойно. России следует продолжать прилагать усилия, чтобы деэскалация стала ведущим трендом". Источник - Известия

