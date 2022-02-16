Путин приказвл высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

17:47 17.02.2022

Президент РФ Владимир Путин считает, что любые проявления экстремизма и нарушений правопорядка со стороны мигрантов должны караться высылкой и запретом на въезд в страну в будущем.



"Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность - (должны - ИФ) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", - сказал Путин в четверг на расширенной коллегии МВД РФ.



Президент отметил, что эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой.



"Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес, должны быть (...) выработаны против этих людей самые жесткие меры", - сказал Путин.