Вывих мозга по-украински. Politico переносит дату "российского вторжения" на 20 февраля

00:01 18.02.2022

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 17.02.2022 |



Многие граждане бывшего СССР помнят песню: "Двадцать второго июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война". На Западе время нападения фашисткой Германии на Советский Союз тоже помнят. После того как издание POLITICO разнесло весть о словах Байдена, сказавшего, что нападение на Украину начнется 16 февраля, английская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, уточнила: это случится в три часа ночи по киевскому времени ("ровно в четыре часа" по московскому).



Обыватели и в США, и в Европе запаслись попкорном, чтобы в режиме реального времени посмотреть, как российские танки утюжат украинский чернозем. Увидев, что ничего не происходит, они убедились, что их обманули. Что ж, не в первый раз, пора и привыкнуть.



Еще интереснее отреагировал на "неизбежное" нападение Киев. Казалось, Украине впору объявить военное положение и всеобщую мобилизацию, но вместо этого Зеленский ввел новый праздник: теперь 16 февраля страна будет ежегодно отмечать "День национального единения". Это смахивает на вывих мозга: ни одна страна в мире не вписывала в свой календарь дату начала мифической войны в качестве знаменательного события.



16 февраля во всех украинских населенных пунктах подняли государственные флаги, в 10 часов по всей стране прозвучал государственный гимн, на киевском стадионе "Олимпийский" 300 человек пронесли украинский флаг длиной в 200 (!) метров.



Отличилось агентство Reuters, которое в ночь на 16 февраля запустило прямую видеотрансляцию с киевского майдана Незалежности. Внезапно в кадре появился дрон с табличкой "Продам гараж на Соломе". Картинка одних возмутила, зато других позабавила.



Комментируя празднество, один из украинских газетчиков отметил, что "даже иностранные журналисты, которых куча в Киеве, пишут в "Твиттере", что у его участников, выгнанных на улицу из госучреждений, не заметно энтузиазма". Другой написал, что события в стране напоминают балет "Лебединое озеро", который по всем каналам советского телевидения начали передавать утром 19 августа 1991 года. Правда, Зеленский этого не помнит, ему ж тогда 13 лет было. Он и другого не помнит, поэтому и говорит: "Война идет 10 лет (? – В.П.), мы стали во столько же раз сильнее".



Популярность Зеленского падает, но он беззастенчиво занимается собственным пиаром, надеясь, что кривая вывезет. Какое, спрашивается, "национальное единство"? Согласно опросу Киевского международного института социологии, сделанного в конце 2021 года, в российское "вторжение" тогда верили 49,2% респондентов, а 41,4% опрошенных считали иначе. И вообще, результат опроса был бы разгромным для пропагандистов войны, если бы на Украине во внесудебном порядке не закрыли все оппозиционные телеканалы.



Зеленский танцует на шпагате, пытаясь понравиться и западным спонсорам, и населению. А как усидишь на двух стульях? Иностранные кредиторы бегут, к ним присоединились украинские толстосумы из первой десятки журнала Forbes.



Киевский режим не обращает внимания на то, что его "благодетели", накачивающие Украину оружием, предупреждают, что защищать Украину не будут (от кого защищать?!). А тут замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что его страна будет рада, если Украина добровольно откажется от вступления в НАТО.



Спасающиеся бегством украинские богатеи боятся не вторжения России, а своего народа. И есть отчего бояться: февраль едва перевалил за середину, а на Украине закрылось рекордное с 2017 года количество предпринимателей – физических лиц: больше 36 тыс.



17 февраля возле Рады на митинг собрались около 4 тыс. ФОПов (мелких предпринимателей), протестующих против введения кассовых аппаратов. Полиция действовала жестко, протестующие отбивались транспарантами и яйцами. Аналогичная акция прошла 25 января, этот день получил название "кровавый вторник". Полицейские распыляли газ и избивали людей, даже лежащих на земле. По словам политолога Руслана Бортника, власть своими действиями сама создает кризис.



Экономическая ситуация все хуже. Из-за информационной истерии Запада Украина каждый месяц теряет сотни миллионов долларов и больше не может брать в долг на иностранных рынках из-за высоких ставок. Стоимость гособлигаций Украины снизилась на 17%. Инвесторы распродают ценные бумаги, опасаясь, что Киев не сможет расплатиться по долгам и объявит дефолт.



Эксперты Киевской школы экономики сделали прогноз, что ждет страну дальше: инфляция к концу 2022 года поднимется до 11%, курс опустится с 28 гривен за доллар до 32 грн., акции украинских компаний подешевеют, а валютные резервы уменьшатся.



Американское издание Politico тем временем сделало очередной прогноз: "российское вторжение" на Украину начнется 20 февраля. В этот день завершатся российско-белорусские учения и Мюнхенская конференция по безопасности. Кроме того, 20 февраля – последний день Олимпийских игр в Пекине. Интересно, какой новый праздник придумает Зеленский?