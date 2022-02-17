В США опасаются альянса Москвы и Пекина в украинском кризисе, - В.Скосырев

00:02 18.02.2022

КНР определяется в отношении к конфликту России и Запада

Владимир Скосырев



Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном призвал все стороны, вовлеченные в украинский кризис, идти к политическому решению, используя многосторонние платформы, включая Нормандский формат. Этому нейтральному по интонации обращению предшествовало выступление представителя МИД Китая, где он обвинил США в нагнетании напряженности. Западные СМИ, анализируя различные заявления китайских чиновников, пытаются угадать, поможет ли Пекин Москве, если дело дойдет до военных столкновений или введения "адских" антироссийских санкций. Ссылаясь на неких осведомленных лиц, комментаторы утверждают, будто, выразив одобрение позиции РФ по расширению НАТО, глава КНР зашел слишком далеко, поощрив Кремль к ужесточению курса.

В отчете о беседе Си с Макроном государственное агентство Синьхуа делает упор на здоровых, позитивных аспектах сотрудничества Китая и Франции. Это привело к росту двусторонней торговли. Си также выразил надежду на то, что будет ратифицировано соглашение Китая и Евросоюза об инвестициях. И только в самом конце репортажа в одном абзаце изложена позиция Пекина по Украине.



Столь "экономный" подход к оценке крупнейшего за несколько лет международного кризиса, утверждает Wall Street Journal, объясняется тем, что с тех пор, как президент РФ Владимир Путин улетел из Пекина после встречи с Си в начале февраля, семь членов Постоянного комитета Политбюро (ПКПБ), высшего оперативного органа руководства страной, много дней обсуждали, как далеко следует двигаться в направлении поддержки России. Дискуссии были столь интенсивными, что члены ПКПБ редко появлялись на публике. Эти тяжкие раздумья свидетельствуют о том, в сколь сложной ситуации оказался Пекин в результате того, что выступил на стороне России.



Корреспондент американской газеты, ссылаясь на неких осведомленных людей, утверждает, что "утвердив" оппозицию России расширению блока НАТО, Пекин отнюдь не давал зеленого света возможному вторжению России в Украину. Дело в том, что самое тесное со времени холодной войны сближение КНР с Россией вызвало серьезное беспокойство в официальных кругах Пекина. Это, в частности, касается вопроса о том, как реагировать на экономические санкции против России, которые может наложить Запад. В денежном выражении никаких потерь нет от осуждения расширения НАТО, говорят эксперты. Но совсем другое дело – помогать России избегать санкций.



Итог обсуждений в ПКПБ будет затем вынесен на заседание Политбюро, в котором состоят 25 человек. Высшее партийное руководство осознает, что, связывая себя узами с Россией в области безопасности, Китай рискует вызвать отчуждение у стран Европы и тем подтолкнуть их в орбиту США. Кроме того, китайское руководство помнит о пяти принципах мирного сосуществования, которые в пору холодной войны утвердили премьер КНР Чжоу Эньлай и глава правительства Индии Джавахарлал Неру. Тогда две страны обязались не поддерживать интервенцию или агрессию любого государства против другого государства. Это дает частичное объяснение тому, почему Китай не признал присоединение Крыма к России.



На более практическом уровне Пекин не хочет ставить под угрозу отношения с Украиной, ведь она участвует в программе "Пояса и пути"; в то время, как китайские госкомпании вложили миллиарды долларов в Украине, она поставляет в Китай подсолнечное масло, продукцию машиностроения и даже ядерные реакторы.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Китай урезал сильно состав корпункта Wall Street Journal в стране. И теперь в газете стали публиковать довольно странные статьи со ссылкой на некие внутренние источники. Я сомневаюсь, что у этого издания есть источники, которые могут сообщать о закрытых заседаниях руководства по чувствительным проблемам. Поскольку украинский кризис длится долго, китайцы еще в прошлом году проконсультировались с Москвой и сформировали свою позицию. Это было отражено в поддержке российских предложений по гарантиям безопасности в декабре и было закреплено в совместной декларации от 4 февраля.



Кроме того, в статье есть фактические неточности. На деле атомные реакторы в Китай Украина не поставляет. Вся торговля Украины с Китаем – это 10 млрд долл. Это более чем в 10 раз меньше, чем с Россией. Особых интересов у Китая в Украине сейчас нет. Что касается помощи Китая России, то в 2014–1915 годах, когда у Китая были прекрасные отношения с США и он ими дорожил, даже тогда Китай оказал России крупное финансовое содействие, предоставив крупные кредиты российским госкомпаниям", – заключил Кашин.



Если взглянуть на карту, то от Украины Поднебесная очень далека. Но вторая в мире по экономике держава оказалась втянута и в информационную войну вокруг соседнего с Россией государства. Британский премьер Борис Джонсон в своем аккаунте на социальной китайской платформе Weibo призвал Путина отступить от края пропасти и не нападать. Лондону ответило посольство России, назвавшее заявление Джонсона абсурдным. Оно направлено на то, чтобы еще сильнее раздуть истерию вокруг Украины.



17.02.22