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|Олигаршонок Баталов сменил экс-каззятя Кулибаева во главе Нацпалаты предпринимателей "Атамекен"
06:59 18.02.2022
Раимбек Баталов возглавил НПП "Атамекен"
назначение Фото: atameken.kz
Новым председателем президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" избран Раимбек Баталов, передает Zakon.kz.
Голосование проходило на IX внеочередном съезде Нацпалаты.
Я хотел бы поблагодарить всех делегатов за доверие. Гарантирую, что приложу все усилия, чтобы мы вместе реформировали палату. Уверен, что мы вместе будем работать в новой палате. Давайте работать.
Раимбек Баталов
Ранее данную должность занимал Тимур Кулибаев, который 17 января сложил с себя полномочия председателя президиума НПП РК "Атамекен".
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Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП "Атамекен"
17 февраля Раимбек Баталов был избран и.о. председателя президиума Нацпалаты.
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Раимбек Баталов избран и.о. председателя президиума НПП "Атамекен"
Раимбек Баталов родился в ноябре 1970 года в Алматы.
Трудовой стаж:
управляющий директор металлургического комплекса "Риддер Инвест";
руководитель химического комплекса "Новоджамбулский фосфорный завод";
управляющий Тобольского элеватора, сахарного завода в Мерке, Шымкентской ТЭЦ-3;
основатель торговой фирмы "Раимбек", председатель Совета директоров холдинга "Raimbek" (с 1992).
Прочие должности:
председатель совета Форума предпринимателей Казахстана (2002);
руководитель Делового совета ШОС (2005);
член общественной палаты при Мажилисе РК (2007);
президент Федерации подводного спорта Казахстана (2009);
член Единого координационного совета под председательством премьер-министра РК, член Совета по предпринимательству при президенте РК (с 2010);
независимый эксперт Консультативного комитета по вопросам предпринимательства Евразийской экономической комиссии, Москва (с 2012);
председатель Совета директоров ENACTUS Казахстан (с 09.2015);
первый вице-президент Казахстанской федерации велоспорта (с 2015);
вице-президент Азиатской конфедерации велоспорта (с 03.2017);
член президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана, исполняющий обязанности председателя президиума НПП РК "Атамекен" (с 02.2022).
Динара Халдарова