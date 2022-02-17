Олигаршонок Баталов сменил экс-каззятя Кулибаева во главе Нацпалаты предпринимателей "Атамекен"

06:59 18.02.2022

Раимбек Баталов возглавил НПП "Атамекен"

назначение Фото: atameken.kz

Новым председателем президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" избран Раимбек Баталов, передает Zakon.kz.

Голосование проходило на IX внеочередном съезде Нацпалаты.



Я хотел бы поблагодарить всех делегатов за доверие. Гарантирую, что приложу все усилия, чтобы мы вместе реформировали палату. Уверен, что мы вместе будем работать в новой палате. Давайте работать.

Раимбек Баталов

Ранее данную должность занимал Тимур Кулибаев, который 17 января сложил с себя полномочия председателя президиума НПП РК "Атамекен".



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Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП "Атамекен"

17 февраля Раимбек Баталов был избран и.о. председателя президиума Нацпалаты.



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Раимбек Баталов избран и.о. председателя президиума НПП "Атамекен"

Раимбек Баталов родился в ноябре 1970 года в Алматы.



Трудовой стаж:



управляющий директор металлургического комплекса "Риддер Инвест";



руководитель химического комплекса "Новоджамбулский фосфорный завод";



управляющий Тобольского элеватора, сахарного завода в Мерке, Шымкентской ТЭЦ-3;



основатель торговой фирмы "Раимбек", председатель Совета директоров холдинга "Raimbek" (с 1992).



Прочие должности:



председатель совета Форума предпринимателей Казахстана (2002);



руководитель Делового совета ШОС (2005);



член общественной палаты при Мажилисе РК (2007);



президент Федерации подводного спорта Казахстана (2009);



член Единого координационного совета под председательством премьер-министра РК, член Совета по предпринимательству при президенте РК (с 2010);



независимый эксперт Консультативного комитета по вопросам предпринимательства Евразийской экономической комиссии, Москва (с 2012);



председатель Совета директоров ENACTUS Казахстан (с 09.2015);



первый вице-президент Казахстанской федерации велоспорта (с 2015);



вице-президент Азиатской конфедерации велоспорта (с 03.2017);



член президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана, исполняющий обязанности председателя президиума НПП РК "Атамекен" (с 02.2022).



Динара Халдарова