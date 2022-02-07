Казахстану придется с нуля создавать силовой блок

07:32 18.02.2022 Казахстану придется создавать силовой блок с нуля: эксперты высказались о дальнейшей судьбе КНБ



Первой госструктурой, попавшей в немилость общественности после трагических январских событий, стал Комитет национальной безопасности: то ведомство, чьи первоочередные обязанности – как раз таки бороться с внешними и внутренними угрозами для страны.



5 января 2022 года, когда руководство страны приняло решение ввести режим чрезвычайного положения, в комитете произошло важное назначение – появился новый первый заместитель председателя Мурат Нуртлеу, ранее занимавший пост замруководителя администрации Президента. На следующий день Токаев отправил в отставку теперь уже бывшего главу КНБ Карима Масимова (которого позже взяли под стражу по обвинению в государственной измене) и назначил вместо него Ермека Сагимбаева. Также глава государства уволил с должности зампредседателя КНБ РК - директора Службы специального назначения "А" Ануара Садыкулова и заменил его Бериком Кунанбаевым.



9 января 2022 года стремительное кадровое обновление руководства КНБ РК продолжилось – президент РК Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемых должностей заместителей председателя Марата Осипова и Даулета Ергожина и назначил вместо них Бакытбека Косжанова и Аскара Амерханова.



3 февраля прошла официальная информация о реорганизации структуры Комитета национальной безопасности.



"Во исполнение поручений Главы государства, озвученных 11 января на пленарном заседании Мажилиса и 27 января на заседании Совета безопасности, Комитетом национальной безопасности начата работа по переформатированию деятельности ведомства", - говорилось в официальном пресс-релизе ведомства.



В комитете рассказали о создании специальной рабочей группы по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе Пограничной службы и Службы специального назначения "А".



"Отдельно выделены вопросы перестройки деятельности и укрепления подразделений по борьбе с терроризмом, транснациональной оргпреступностью и международным наркобизнесом, а также обеспечению экономической безопасности. Выработаны меры по усилению боеготовности личного состава", - добавили в ведомстве.



Отмечается также, что Республиканским оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводится анализ совместных действий силовых структур и государственных органов в условиях режима АТО с выработкой мер по их совершенствованию.



"Результатом этой работы станет реорганизация структуры и подходов к организации оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности", - подчеркнули в Комитете нацбезопасности.



Насколько оправданы будут принимаемые решения по реорганизации структуры комитета – пожалуй, покажет время. Но одно можно сказать точно: удар по имиджу ведомства был нанесен настолько серьезный, что общественность и экспертная среда задаются вполне рациональным и логичным вопросом: а нужен ли нам такой орган вовсе? И если да, то какие реформы в работе ведомства должны производиться неотложно и решительно?



Медиа-портал Caravan.kz приводит экспертное мнение на этот счет.



Возможно, решения, которые предстоит принимать, будут тяжелыми и непопулярными

Казахстанский политолог Марат Шибутов обозначил целый ряд первостепенных, на его взгляд, задач, которые предстоит выполнить по реформированию работы КНБ.



"Комитет национальной безопасности Республики Казахстан является прямым наследником КГБ Казахской ССР. С 18 апреля 1994 года КНБ напрямую подчиняется президенту страны. В его состав входят также два самостоятельных ведомства - служба внешней разведки и пограничные войска. В список основных функций КНБ входят разведка, контрразведка, защита государственных секретов, обеспечение правительственной связи, борьба с терроризмом, охрана государственной границы, защита стратегических объектов", - приводит мнение Шибутова iz.ru.

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По словам политолога, степень влиятельности силовых органов определяется несколькими факторами - от размера ведомственного бюджета и вовлеченности в политическую жизнь страны до значимости поста первого руководителя ведомства в официальной (и неофициальной) иерархии.



Эксперт подметил, что формально председатель КНБ имеет номер 18 по государственному протоколу, сразу после Генерального прокурора (для сравнения, министр обороны - 30, министр внутренних дел - 31). Но по рейтингу влиятельности казахстанской элиты, составленному ОФ ЦСПИ "Стратегия", председатель КНБ входил всегда в пятерку наиболее влиятельных, притом, что премьер-министр часто не входил даже в топ-10.

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Также Шибутов высказался о больших масштабах бюджета комитета.



"Бюджет КНБ в 2020 году составил 433 млрд тенге, в то время как, например, бюджет министерства обороны составлял лишь 344 млрд тенге, МЧС - 137 млрд тенге. У МВД бюджет больше за счет вливаний из местных бюджетов, но там 125 тыс. человек личного состава, поэтому все равно получается меньше", - добавил политолог.



Шибутов также обозначил, что КНБ является замкнутой системой, имеющей собственные следственные органы, СИЗО, подразделения специального назначения. Поэтому для выполнения своих функций ему практически не требуется взаимодействовать с другим органами государственной власти.



"Зато комитет получил специальные полномочия, которых нет у других силовых органов. Так, именно он проводит проверки при назначении госслужащих и получении допуска к гостайне, имеет право выносить обязательные к исполнению представления другим госорганам об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Республики Казахстан, совершению уголовных правонарушений, расследование которых отнесено законодательством к ведению органов национальной безопасности. Кроме того, при Масимове в КНБ были внедрены секретные суды, где весь ход процесса и приговор засекречиваются", - добавил политолог.



По мнению Шибутова, все это позволяло КНБ влиять на других силовиков, в то время как само ведомство и его деятельность находились практически вне контроля.



"Сейчас основной вопрос для нашей системы национальной безопасности – как предотвратить возможность новых заговоров внутри нее. При этом, естественно, необходимо обеспечить ее работоспособность и ответить на запрос общества, желающего видеть сервисную модель правоохранительных органов.



В СССР для КГБ были ограничения по объектам разработки, периодически туда присылались люди извне по "комсомольскому" или "партийному" призыву, свою лепту в обеспечение баланса интересов вносила и партийная организация. Сейчас таких механизмов нет, но, видимо, их придется заново разрабатывать", - высказал мнение эксперт.



Очевидно, продолжил политолог, посреди первостепенных задач власти в этом направлении следует выделить следующие: переход к американскому принципу перекрестной работы спецслужб, когда по одному направлению или объекту работают несколько ведомств, чтобы их результаты можно было сравнить; снижение влияния КНБ на другие специальные и правоохранительные органы; массовая проверка силовиков на предмет связей с исламистами; призыв на работу в КНБ людей со стороны вместо проявивших нелояльность; назначение руководителями территориальных департаментов выходцев из других правоохранительных органов, например, из Антикоррупционной службы.



"Постсоветские страны до сих пор не сталкивались с попыткой государственного переворота, организованного спецслужбами. Поэтому Казахстану придется самому искать выходы из сложившейся ситуации. Возможно, решения, которые предстоит принимать, будут тяжелыми и непопулярными. Но другого выхода у страны нет", - обозначил свое мнение эксперт.



Аресты высокого начальства произвели сильнейший репутационный удар по имиджу комитета

Эксперт-международник Ануар Бахитханов сделал акцент на том, что Комитет нацбезопасности, а точнее исполнение функций данного учреждения, имеет огромную важность для казахстанского народа.



""Даже у стен есть уши" – эта крылатая фраза приобретает особый острый, как скальпель врача, прямой смысл, когда в разговоре становятся в ряд три буквы – КНБ. Национальная безопасность – краеугольный камень в спокойствии и стабильности общества любого государства. Обладая огромными ресурсами и полномочиями, организация, занимающаяся обеспечением национальной безопасности, берет на себя огромную ответственность и всегда должна следовать этой чрезвычайно важной цели, не сходя с пути.



Казахстанский правопреемник советского КГБ, оставаясь в тени все 30 лет Независимости, являлся могущественным и во многом ключевым учреждением как со своими успехами, так и с большими неудачами.

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Трагические январские события в Казахстане, словно контрастный душ, заставили общество поставить важный вопрос: в чьих руках наша безопасность и есть ли она вообще? Аресты высокого начальства произвели сильнейший репутационный удар по имиджу комитета. Безусловно, кто бы что не говорил, Комитет нацбезопасности, а точнее исполнение функций данного учреждения, имеет огромную важность для казахстанского народа. Но гарантии корректного исполнения долга перед народом зыбки – все решают кадры, эта установка актуальна как никогда. И вопрос, скорее, должен быть поставлен именно так, для того, чтобы уверенность в завтрашнем дне государства существовала", - отметил специалист.



Турбулентность еще впереди

Казахстанский политолог и востоковед Ислам Кураев отметил, что ведомству жизненно необходимы новые грамотные кадры.



"Как и предполагалось, первыми изменения коснутся силовых структур. Если в КНБ произошли первые кадровые изменения, это не говорит о том, что структуру полностью не трансформируют. В данной структуре должны быть люди-государственники и приверженные идее безопасности государства, которая может исходить как извне, так и изнутри. Думаю, вся турбулентность еще впереди", - прокомментировал Кураев.



За более широким анализом ситуации мы обратились и к зарубежному эксперту. Узбекский политолог Рафаэль Саттаров, проживающий в США, считает, что в дальнейшем руководству Казахстана придется не только провести реальные социально-экономические реформы, но и с нуля создавать силовой блок, который продемонстрировал свою неэффективность.



"Думаю, руководству страны неизбежно придется с нуля создавать специальную службу и полицию, и вообще пересмотреть всю политику касательно силового блока. Ведь эти горе-геополитики и виртуальные борцы со всевозможными майданами за эти годы вешали друг другу медальки, закупали дорогую технику, а когда столкнулись с реальной угрозой, то все они разбежались. При этом эти же силовики сами взращивали так называемых авторитетов: от Дикого Армана до всяких салафитов. Спецслужбу надо разделить: один орган, который будет связан конкретно с внешней разведкой, а другой – контрразведовательный орган, по типу той же Германии – Федеральное ведомство по охране Конститции Германии (BfV)", - высказал мнение эксперт.



Тот факт, что уже третий председатель КНБ становится объектом уголовного расследования, заставляет задуматься

Отечественный политолог Данияр Ашимбаев в свою очередь вспомнил хронологию январской трагедии, а также проанализировал обвинения и сетования, выдвинутые в адрес КНБ.



"КНБ был виноват в том, что "проморгал" подготовку вооруженного мятежа и создание внушительной сети экстремистских ячеек по всему Казахстану. Но зампред КНБ и глава службы антитеррора Билисбеков, который отвечает за это направление, сохранил свой пост, что означает, что к нему претензий нет. Собственно, насколько известно, в первые дни событий он в составе правительственной комиссии работал в Мангистау. Зато был снят с должности другой зам – куратор контрразведки Осипов, который в это время был в отпуске. Все это создает путаницу", - отметил политолог.



Другой момент, на который обратил внимание эксперт: есть предположение, что "руководство комитета в лице его председателя и доверенных лиц стояло за организацией беспорядков или было тесно связано с организаторами с тем, чтобы использовать эти события в своих целях". По словам Ашимбаева, ряд источников указывает, что "в течение 3-5 января спецслужба или вносила хаос, или срочно покидала место действия, а без сопровождения КНБ полиция и нацгвардия оказались один на один с боевиками и без агентурной информации, да и без оружия на тот момент".



Политолог также напомнил, что среди арестованных значится глава службы спецназначения "А" ("Арыстан") генерал Садыкулов, который ранее руководил СОП, "Арыстаном" и СГО, то есть человек очень и очень неслучайный.



"22 ноября прошлого года, выступая перед "арыстановцами", Масимов заявил: "Сотрудники Службы "А" - это смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты, которые находятся в постоянной боевой готовности для оперативного реагирования на угрозы национальной безопасности. Право быть офицером Службы могут заслужить лишь военнослужащие, прошедшие жесткий отбор по физическим, психологическим и интеллектуальным показателям". Но где была Служба "А" в разгар событий, так и осталось неизвестным.



До последнего момента была огромная проблема и с армией, проявившей пассивность, возможно, сознательную. ..Возникает закономерный вопрос: а если бы руководство армии встало единым фронтом с руководством КНБ, в смысле - с бывшим руководством? Так что получается, что взрывы, которые еще больше деозориентировали и без того слабенькие вооруженные силы и привели к серии генеральских звездопадов, в какой-то степени ослабили позиции заговорщиков", - добавил Ашимбаев.



Кроме того, эксперт высказался о массовой заинтересованности общественности вопросом о роли руководства КНБ в трагических январских событиях.



"Организационный и политический потенциал главной спецслужбы, как мы видим, оказался на низком уровне, поэтому организационная роль КНБ мне кажется маловероятной. Скорее всего, органы (точнее, их руководители) узнали о готовящемся перевороте и могли затеять двойную игру: сознательно скрывать информацию (или даже способствовать) с тем, чтобы по мере обострения ситуации предложить себя на роль либо "усмирителя", либо "примирителя".



Сложно однозначно оценивать деятельность КНБ за последние годы. Наряду с явными успехами в борьбе с экстремизмом и наркобизнесом имел место арест и осуждение профессора Константина Сыроежкина – по сути, единственного специалиста-китаеведа в стране. Сейчас, думаю (и коллеги поддержат,) пора отменить жестокий и бессмысленный приговор", - подчеркнул Ашимбаев.



Не менее интересен, отметил эксперт, и хронометраж январских событий.



"С учетом того, что активная форма террористической атаки началась только 4 января, а Масимов был снят и арестован в ночь с 5 на 6 января, то о его причастности могло стать известно только в том случае, если кто-то из руководства КНБ (или СГО) сдал его планы в администрацию. Следственные действия против действующего председателя КНБ в условиях массовых беспорядков, совершенно ясно, не могли быть проведены", - отметил специалист.



"Вместе с тем мы видим, что после смены руководства КНБ приступил к активным действиям против террористов и бандитов. Тот факт, что уже третий председатель КНБ становится объектом уголовного расследования, заставляет задуматься", - подытожил политолог.



Автор: Ахмет Талапулы

7.02.22 Источник - caravan.kz

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