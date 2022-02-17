 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркмения – новая цель для цветной революции, - Александр Разуваев
07:48 18.02.2022

Туркмения – новая цель для цветной революции
взорвав Туркмению, США могут ударить и по России, и по Китаю
Александр Разуваев
17.02.22
Хорошо известно, что мозгами Демократической партии США являются аналитики американских инвестбанков. Они придумали российскую приватизацию, пирамиду ГКО и много чего еще. Не хотелось бы накаркать, но есть большая вероятность, что нас ждет очередная цветная революция. На этот раз в Туркмении, экономика этой небольшой страны переживает далеко не самые лучшие времена.

Внеочередные выборы президента Туркмении назначены на 12 марта текущего 2022 года. Считается, что выборы не предполагают серьезной политической борьбы, вероятнее всего, их выиграет сын действующего президента страны Сердар Бердымухамедов. Туркмения находится на четвертом месте в мире по запасам газа. США и Евросоюз сейчас активно ищут альтернативу российскому газу. Стоит вспомнить, мертворожденный проект Nabucco. Газ для него предполагали брать из Ирана, Туркмении и Азербайджана и через территории Грузии и Турции отправлять в Болгарию, далее в Румынию, Венгрию, Австрию, Чехию и Германию. Планировалось, что этот маршрут обеспечит до 10% потребностей Европы в газе.

В 2021 году Туркмения добыла рекордный объем природного газа - 83,8 млрд кубометров, из них 45 млрд кубометров пришлось на экспорт. В настоящее время на Китай приходится 93% туркменского экспорта. Соответственно взорвав Туркмению, США могут ударить и по России, и по Китаю. Газпрому запасы газа в Туркмении в принципе малоинтересны. Собственные запасы Газпрома столь велики, что российский газовый холдинг вряд ли сможет их полностью монетизировать. Действующие закупки туркменского газа в небольших объемах стоит рассматривать, как помощь, которую оказывает Россия бывшей братской республике.

Считается, что Китай не допустит волнений и тем более революций. Кстати, именно газом Туркмения рассчитывается по китайским кредитам, взятым на разработку месторождений. Однако самим тоже надо отслеживать ситуацию, чтобы не проспать, как в 2022-м проспали Казахстан, а в 2014-м Украину.

Можно сказать, конечно, что жителям Москвы или Нижнего по барабану, что будет в Туркмении. Однако, Газпром - это более трети европейского рынка газа. Бюджет, торговый и платежный баланс, т.е. курс рубля. На Мосбирже 17 млн. частных брокерских счетов, и Газпром главная голубая фишка. Аналитики американских финансовых компаний полагают, что, то что хорошо для Форда, то хорошо для Америки, а значит – то что хорошо для Газпрома, то хорошо для России.

Источник - zavtra.ru
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