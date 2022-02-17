 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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О новых кланах, трайбах и прочем подобном, - Е.Фатеев
08:15 18.02.2022

Мы стремительно упрощаемся, уплощаемся и деградируем социально
Евгений Фатеев
17.02.22

Часто сегодняшние взрослые люди чураются бить тревогу по поводу стремительной волны варваризации, боятся лишний раз резко высказаться обо всем этом, т.к. не исключают того, что их слова окажутся обычным брюзжанием стариков, которые всегда склонны, будем честны, драматизировать распущенность молодых, и вообще "раньше девушки были красивее, трава зеленее, а солнце светило ярче". Этот страх пошлости сегодня очень мешает хорошему, честному диагностированию текучей современности. Молчание на эту, загнанную в гетто глухого эйджизма, тему порождает тупенькую и убогонькую постмодернистскую уверенность в самой невозможности точного диагноза вечно ускользающей и утекающей современности.

Учитывая и осознавая вышесказанное, я все же позволю себе высказаться на одну занимающую меня тему. Я обратил внимание на то, какие формы социальной организации и социального агрегирования активно продвигает среди молодых поп-культура. И это простые, до слез архаичные способы. Семья, в криминальном смысле, клан, трайб… Наших сегодняшних молодых загоняют в какую-то жуткую социальную архаику – в племена, трайбы. Это с одной стороны. С другой, напротив – тоже загоняют в эдакое состояние социального эскапизма, которым по своей сути является столь продвигаемый сегодня фриланс, статус прекария.

Не исключено, что трайбализация сегодняшних молодых является как раз реакцией на то, что их отучивают от внутриинституционного существования, и они стараются хоть как-то объединиться, сгруппироваться. Суммировать свои силы перед лицом всемогущих институтов. Но путь это проигрышный.

Дорогие друзья, просто обратите на это свое внимание. Мы стремительно упрощаемся, уплощаемся и деградируем социально. Не думал, что с нами произойдет такое в ХХI веке.

Прежде всего наши молодые отучиваются от навыков и автоматизма, даже самой способности внутриинституционного существования. Сегодня работает огромная машина по производству варваров и дикарей. Не стоит сочинять о них какие-то новые концепции и книги. Нужно стремительно сдувать пыль со старых. Пора срочно перечитывать Марселя Мосса и Борислава Малиновского, Клода Леви-Строса и Люсьена Леви-Брюля, Жана Пиаже и др. Пока не поздно.

Источник - zavtra.ru
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