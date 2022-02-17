Битва оппозиции с Эрдоганом: шестеро против двух, - Ст.Тарасов

08:41 18.02.2022

17 февраля 2022 |

В Турции на фоне действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана существует дефицит харизматических политических лидеров. Он имеет все шансы расколоть оппозицию и победить на выборах в 2023 году, пусть данные социологии и говорят о падении его популярности в стране.

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После того как глава турецкой Партии националистического действия (ПНД) Девлет Бахчели выступил с сенсационным сообщением, что на предстоящих в 2023 году парламентских и президентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган будет выдвигаться на пост главы государства как кандидат от так называемого "Альянса народа", в "историческую битву" бросилась оппозиция. Лидеры шести оппозиционных партий - Кемаль Кылычдароглу от "Республиканской народной партии" (РНП), Мераль Акшенер от националистической "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от консервативной "Партии счастья", Ахмет Давутоглу от "Партии будущего", Гюльтекин Уйсал от "Демократической партии" и Али Бабаджан от "Партии демократии и прогресса" (DEVA) - провели встречу, чтобы "выработать стратегию управления государством в случае возможного свержения нынешнего президента Эрдогана". В их совместном письменном заявлении указывается, что "страна переживает глубочайший за всю свою историю политический и экономический кризис", и во всем обвиняется президентская система, которая была введена в стране после референдума 2017 года.



Судя по всему, их голоса на данном этапе слышат определенные структуры турецкого электората. Согласно социологическим опросам, проведенным в январе 2022 года турецкой исследовательской компанией MetroPOLL, оппозиционный "Альянс наций" опережает правящий "Альянс народа", хотя всего на 7,5%. Это немного, но это позволяло оппозиции ранее требовать проведения досрочных парламентских и президентских выборов в связи с "экономическим кризисом в стране". Но следующие всеобщие выборы в Турции должны состояться в июне 2023 года, примерно через 16 месяцев. За это время в стране утечет немало "политической воды". Ставка оппозиции делалась и делается на то, чтобы расколоть альянс Эрдогана с националистами. Дело в том, что президентская Партия справедливости и развития (ПСР) давно утратила монополию на политическую власть и вынуждена была вступить в альянс с ПНД. Сегодня мало кто из экспертов обращает внимание на то, что на выборах 2019 года оппозиционные партии, включая националистов, получив в сумме в парламенте 290 голосов, могли бы отстранить Эрдогана и его партию от власти. Однако Бахчели сохранил Эрдогана, приняв участие в формировании нового правительства.



Другой ход: инициировать расколы в ПНД и ПСР, чтобы резко ослабить позиции альянса и заставить эти силы выступать под собственными флагами. Но Эрдоган и Бахчели демонстрируют игру гроссмейстерского уровня по части заключения различных тактических альянсов и легко переигрывают оппозицию. И что бы сейчас ни писали и ни говорили по этому поводу, мы сталкиваемся с уникальным случаем в новейшей истории Турции, когда ее лидер впечатляет своим политическим размахом. При этом многие политические силы понимают, что Эрдоган расколол страну, отказавшись от односторонней прозападной ориентации, олицетворением каковой является основная оппозиционная сила - Республиканская народная партия (РНП). Если Эрдоган проиграет президентские выборы 2023 года, это будет сопряжено с грандиозными сдвигами в турецкой внутренней и внешней политике, что понимают в Турции все политические силы. При этом нельзя исключать проведения досрочных выборов в стране по инициативе правящей партии. К этому приему ПСР прибегала и раньше, удачно выбрав момент, когда оппозиция была в раздрае и не могла полноценно подготовиться. Так может случиться и на сей раз, если правящая коалиция решит по каким-то причинам выступить на марше. Не случайно лидер оппозиционной партии DEVA, бывший вице-премьер Али Бабаджан заявил, что "будущие выборы могут преподнести большие политические сюрпризы". Но какие именно и у кого есть шанс ими воспользоваться?



Проблема в том, что в Турции дефицит харизматических политических лидеров. Все действующие в стане оппозиции политики не являются самостоятельными фигурами и воспринимаются только в качестве участников различных альянсов с западными внешними силами. Но и тут не все столь однозначно. Недавно американцы "неожиданно" развернулись в Восточном Средиземноморье на 180 градусов в сторону Турции, заявив, что передумали поддерживать греко-израильский проект газопровода EastMed. Греческие издания пишут, что "администрация Байдена стала использовать тактику дипломатического заигрывания с Эрдоганом", что "является частью определенных негласных договоренностей между двумя странами". По мнению американского издания Foreign Policy, Вашингтон столкнулся с опасностью потерять Турцию и пытается вывести ее из "осадной ментальности", идя на определенные уступки, понимая, что "резкого сдвига Анкары в сторону Востока пока не предвидится". В свою очередь, на этой почве Эрдоган вкупе с Бахчели пытаются расколоть оппозицию.



Кстати, напомним, что в 2023 году будет отмечаться 100-летие Турецкой Республики. У страны нет обещанного места в десятке мировых экономик, нет двукратного роста ВВП на душу населения, как было обещано в 2011 году. Эрдоган же говорит, что голосование в 2023 году будет иметь "жизненно важное значение для Турции и ее будущей роли в мировой политике. Не исключено, что к 2023 году еще и примут новую Конституцию страны. Если действующей власти удастся это сделать, то, конечно, это будет для Турции новым триумфом.



17 февраля 2022

Станислав Тарасов