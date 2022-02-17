Казахский Жанаозен кипит. Работать никто не хочет, - "МК"

08:50 18.02.2022

Названа причина новых беспорядков в казахстанском Жанаозене

Касым-Жомарта Токаева забрасывают видеообращениями: нужно больше денег



Митингующие в казахстанском городе Жанаозен отправили президенту Касым-Жомарту Токаеву уже второе видеообращение за неделю. Они считают, что их требования не были услышаны местными властями.



В повторном обращении сотрудники ТОО "КаспийПрофСнаб" опять настаивают на повышении заработных плат и улучшений условий труда. После первого обращения рабочие встретились с представителями акимата и руководством компании, но это не разрешило конфликт. Поэтому рабочие решили, что больше нет смысла вести диалог с местным руководством и вновь напрямую обратились к президенту.



Повторное видеообращение записали и работники "Бузачи Транс Курылыс", в котором они требуют принять их обратно в национальную компанию "КазМунайГаз". Ранее сотни работников ТОО "Бургылау" прекратили работу и также записали видеообращение президенту Казахстана. В обращении буровики заявили, что владельцы предприятия ущемляют их права: не выдают вовремя зарплату и урезают премию. Они потребовали национализации предприятия, включив "Бургылау" в состав "КазМунайГаз".



Необходимость национализации рабочие предприятий объясняют сильной разницей в заработных платах при одинаковом объеме работ между государственными и частными компаниям. Однако ту же АО "ОзенМунайГаз" государственной назвать сложно. Только 58% компании принадлежит национальной "КазМунайГаз", 11% находится у китайского государственного фонда China Investment Corp, а остальные у различных физических и юридических лиц.



Тем временем председатель правления "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев после переговоров с бастующими обещает рабочим "ОзенМунайГаз" повысить зарплату на 20%. Вряд ли это решение надолго удовлетворит рабочих, поскольку ранее они требовали большего повышения.



Жанаозен - это моногород, и самые перспективные рабочие места там связаны исключительно с нефтяной отраслью, где вакансии сегодня строго ограничены. 7 тысяч жителей города не имеют постоянного заработка и проблема безработицы в регионе является не менее острой, чем многочисленные проблемы работников компаний.



В тоже время получить работу в "ОзенМунайГаз" совсем нелегко. Каждый кандидат на вакансию нефтяника, согласно установленному компанией алгоритму, должен стоять на бирже труда, затем его устраивают на коммунальные предприятия с прохождением стажировки и обучения. По мере высвобождения мест в нефтяных компаниях претендентов трудоустраивают на должности нефтяников. Но и такая система дает сбой.



Говоря о данной проблеме региона, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев заявил, что "некоторые сотрудники акимата или влиятельные люди области и "ОзенМунайГаза" злоупотребляют своим положением и продвигают в обход алгоритма "своих". Этот факт только усугубляет региональную безработицу и вызывает дополнительное недовольство населения.



Причины социально-экономических проблем и особенности протестов Жанаозена объяснил "МК" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



- Есть предубеждения, что это очень богатый край, потому что в Мангистауской области добывается порядка 25% всей нефти в Казахстане. Объективно - это правда, но по большей части, это уже старые проекты, которые реализуются на стадии замораживания. Это не крупные месторождения, а целая россыпь небольших, которые не такие перспективные. Поэтому постепенно снижается потребность в нефтяниках. А в связи с тем, что нет крупных инвестиций и проектов, ухудшается социально-экономическая ситуация. Это и служит причиной конфликтов, в том числе и трудовых. Еще это умножается на воинственность и пассионарность местного населения - это младший жуз (группа казахских родов и племен), который в привычной для себя манере отстаивает свои интересы, всегда идет до конца через митинги, протесты и конфликты.



Виктор Николаев