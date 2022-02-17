 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.02.2022
10:53  Полгода правления талибов: отчаявшиеся афганцы начали продавать себя на органы, - "МК"
10:48  Китайский марш в Латинской Америке, - Василий Иванов
10:30  Аида Исмаилова поедет послом Кыргызстана в Южную Корею
10:10  Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти? - Камран Гасанов
10:08  Какие мигранты заслуживают депортации из России, - "Взгляд"
10:04  Ташкент. История девочки, брошенной в вольер с медведем: вопросы, которые остаются открытыми
09:03  Казпрез Токаев 1/03 созывает внеочередной съезд правящей Казпартии Нур-Отан

08:50  Казахский Жанаозен кипит. Работать никто не хочет, - "МК"
08:41  Битва оппозиции с Эрдоганом: шестеро против двух, - Ст.Тарасов
08:15  О новых кланах, трайбах и прочем подобном, - Е.Фатеев
07:48  Туркмения – новая цель для цветной революции, - Александр Разуваев
07:32  Казахстану придется с нуля создавать силовой блок
07:24  В тупике: Казахстан может получить еще один банк, но потерять железную дорогу, - А.Урманов
06:59  Олигаршонок Баталов сменил экс-каззятя Кулибаева во главе Нацпалаты предпринимателей "Атамекен"
01:13  Внешняя политика России - ошибка за ошибкой.., - Николай Платошкин
00:07  The Daily Telegraph рассказала, как Нурсултан Назарбаев контролировал восьмимиллиардный бизнес
00:04  Канада отменила демократию. Трюдо ввел в стране ЧП, - Д.Бавырин
00:03  Америка толкает Европу и Азию к войне за газ, - Ольга Самофалова
00:02  В США опасаются альянса Москвы и Пекина в украинском кризисе, - В.Скосырев
00:01  Вывих мозга по-украински. Politico переносит дату "российского вторжения" на 20 февраля
Четверг, 17.02.2022
23:46  Вслед за принципом одного Китая США примут и принцип одной России, - В.Павленко
21:33  "Боевики" в Казахстан прибыли из Китая, Узбекистана и Саудовской Аравии...
17:47  Путин приказал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения
16:32  Экономика в трубу: кампания нагнетания напряженности дорого обходится Украине
16:27  Цены на газ: "Турецкий поток" добавил рост на топливо
15:20  Мы долго молча отступали. Теперь Россия должна ощетиниться, - Александр Проханов
14:11  По итогам провальной Олимпиады уволен глава НОК Узбекистана Шаабдурахманов
13:39  В Казтюрьмах сидят 741 террористов-январистов, подано 363 жалобы на "недозволенные методы следствия"
12:27  Падение в бездну: к 2150 году Прибалтика исчезнет навсегда, - А.Иванов
12:12  Но Донецком фронте канонада: обмен артударами
10:59  Не могут отличить пшеницу от ячменя – сенатор Куришбаев про сотрудников КазМинсельхоза
10:52  Таджикистан готов начать строительство дороги Ходжаи Аъло-Ворух. Кыргызы - саботируют
10:50  Скончался главный юморист ТаджЭстрады народный артист Аловиддин Абдуллоев
10:11  Русский исход. Казахстан накрыл эмиграционный бум: что происходит, - "Караван"
10:04  В Казахстане создана первая "цифровая" политическая партия - "Намыс"
10:00  Новые реалии. О не учтенных киевским режимом факторах, - Н.Сорокин
09:57  Об интернет-детоксе казахстанского майдана, - Евгений Фатеев
09:47  "Чуть что, кричат о разжигании розни" - Росполиция бессильна против мигрантов?
09:17  Пятое колесо в телеге. Страдания КазАвтопрома, - Е.Косенко
09:09  В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине, - О.Самофалова
09:05  Как в 1916 году зима помогла русским взять неприступную турецкую крепость Эрзерум, - Тимур Шерзад
08:34  Новые афганские власти показывают Москве "Кузькину мать", - Вера Жердева
08:31  Вторая "ядерная сделка" с Ираном охладит нефтяной рынок, - Ольга Соловьева
08:28  Гражданство России опять отдаляется от соотечественников, - Е.Трифонова
08:24  Жанаозенский тупик. Как ликвидировать перманентный казахский майдан, - Д.Ашимбаев
06:20  На то и НАТО, чтобы поддерживать господство США в мире, - Д.Минин
02:01  Дорогая нефть угрожает мировой экономике
01:58  Россия. От конструктивного разрушения к собиранию, - С.Караганов
01:57  Киев готовит ядерный апокалипсис, не дождавшись русских танков
01:49  Global Russians как российская "мягкая сила", - Вера Агеева
00:22  Перекрытое дыхание. О чувстве национального достоинства, - Константин Кеворкян
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахский Жанаозен кипит. Работать никто не хочет, - "МК"
08:50 18.02.2022

Названа причина новых беспорядков в казахстанском Жанаозене
Касым-Жомарта Токаева забрасывают видеообращениями: нужно больше денег

Митингующие в казахстанском городе Жанаозен отправили президенту Касым-Жомарту Токаеву уже второе видеообращение за неделю. Они считают, что их требования не были услышаны местными властями.

В повторном обращении сотрудники ТОО "КаспийПрофСнаб" опять настаивают на повышении заработных плат и улучшений условий труда. После первого обращения рабочие встретились с представителями акимата и руководством компании, но это не разрешило конфликт. Поэтому рабочие решили, что больше нет смысла вести диалог с местным руководством и вновь напрямую обратились к президенту.

Повторное видеообращение записали и работники "Бузачи Транс Курылыс", в котором они требуют принять их обратно в национальную компанию "КазМунайГаз". Ранее сотни работников ТОО "Бургылау" прекратили работу и также записали видеообращение президенту Казахстана. В обращении буровики заявили, что владельцы предприятия ущемляют их права: не выдают вовремя зарплату и урезают премию. Они потребовали национализации предприятия, включив "Бургылау" в состав "КазМунайГаз".

Необходимость национализации рабочие предприятий объясняют сильной разницей в заработных платах при одинаковом объеме работ между государственными и частными компаниям. Однако ту же АО "ОзенМунайГаз" государственной назвать сложно. Только 58% компании принадлежит национальной "КазМунайГаз", 11% находится у китайского государственного фонда China Investment Corp, а остальные у различных физических и юридических лиц.

Тем временем председатель правления "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев после переговоров с бастующими обещает рабочим "ОзенМунайГаз" повысить зарплату на 20%. Вряд ли это решение надолго удовлетворит рабочих, поскольку ранее они требовали большего повышения.

Жанаозен - это моногород, и самые перспективные рабочие места там связаны исключительно с нефтяной отраслью, где вакансии сегодня строго ограничены. 7 тысяч жителей города не имеют постоянного заработка и проблема безработицы в регионе является не менее острой, чем многочисленные проблемы работников компаний.

В тоже время получить работу в "ОзенМунайГаз" совсем нелегко. Каждый кандидат на вакансию нефтяника, согласно установленному компанией алгоритму, должен стоять на бирже труда, затем его устраивают на коммунальные предприятия с прохождением стажировки и обучения. По мере высвобождения мест в нефтяных компаниях претендентов трудоустраивают на должности нефтяников. Но и такая система дает сбой.

Говоря о данной проблеме региона, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев заявил, что "некоторые сотрудники акимата или влиятельные люди области и "ОзенМунайГаза" злоупотребляют своим положением и продвигают в обход алгоритма "своих". Этот факт только усугубляет региональную безработицу и вызывает дополнительное недовольство населения.

Причины социально-экономических проблем и особенности протестов Жанаозена объяснил "МК" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

- Есть предубеждения, что это очень богатый край, потому что в Мангистауской области добывается порядка 25% всей нефти в Казахстане. Объективно - это правда, но по большей части, это уже старые проекты, которые реализуются на стадии замораживания. Это не крупные месторождения, а целая россыпь небольших, которые не такие перспективные. Поэтому постепенно снижается потребность в нефтяниках. А в связи с тем, что нет крупных инвестиций и проектов, ухудшается социально-экономическая ситуация. Это и служит причиной конфликтов, в том числе и трудовых. Еще это умножается на воинственность и пассионарность местного населения - это младший жуз (группа казахских родов и племен), который в привычной для себя манере отстаивает свои интересы, всегда идет до конца через митинги, протесты и конфликты.

Виктор Николаев

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645163400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан впервые столкнулся с подобной жестокостью - Токаев о событиях января
- Сенаторы приняли Закон о рынке электроэнергии ЕАЭС
- Бахыт Султанов провел в Алматы совещание по вопросам развития торговли и стабилизации цен
- Кадровые перестановки
- МВК по нераспространению вируса COVID-19 одобрила послабления ограничительных мер в отношении бизнеса
- Самый несговорчивый город требует повышения зарплаты. Дилемма Жанаозена
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
- О противодействии наркобизнесу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  