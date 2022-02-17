Ташкент. История девочки, брошенной в вольер с медведем: вопросы, которые остаются открытыми

10:04 18.02.2022 Kun.uz продолжил расследование трагического происшествия в зоопарке. Почему психически больная женщина преподавала в университете? Что думают о женщине ее коллеги?



Дискуссии по поводу истории матери, пытавшейся скормить медведю свою 3-летнюю дочь, продолжаются уже несколько дней. Корреспондент Kun.uz съездил на квартиру к виновнице трагедии и попытался выяснить, почему она оказалась в такой ситуации. Однако ряд вопросов по теме остается открытым.



Как приняли на работу психически нездоровую женщину?



После публикации подробностей нашего расследования причин трагедии от наших читателей поступило много вопросов. В частности, многие спрашивали, как женщине, состоящей на учете в психиатрическом диспансере, разрешили преподавать студентам, и почему вуз не требует справки о состоянии здоровья от кандидата в преподаватели.



Дильбар Арипова, начальник отдела кадров Национального института искусства и дизайна имени Камолиддина Бехзода, рассказала Kun.uz, ​​что Зилола Тулаганова представила медицинскую справку о том, что она здорова, когда приступила к работе.



"Каждый преподаватель принимается на работу в институт только после собеседования с 4 должностными лицами и предъявления необходимых документов. В обязательные документы входит и справка о состоянии здоровья принимаемого на работу кандидата.



30 августа 2021 года Зилоле Тулагановой была выдана медицинская справка № 653 Семейной поликлиникой № 43 Шайхантахурского районного медицинского объединения, подтверждающая ее здоровье и трудоспособность. В справке также имеются подписи 9 врачей (терапевта, хирурга, невролога, эндокринолога, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога, гинеколога, дерматолога), подтверждающих состояние здоровья Зилолы Тулагановой. Мы приняли ее на работу на основании этого документа", - говорит Дильбар Арипова.



Как выяснилось, З.Тулаганова была принята в институт 6 сентября 2021 года на условиях неполного рабочего времени на 0,5 ставки. Преподавала рекламу и прикладную графику студентам 3 курса института.



"Зилола Тулаганова работала на кафедре рекламы и прикладной графики факультета прикладного искусства и дизайна. Когда она устроилась на работу в августе, она была еще студенткой того же института и была принята на работу в установленном порядке, потому что закончила его с "красным" дипломом.



Те, кто близко знает ее, говорят, что она была образцовой студенткой и в бакалавриате (2008-2012 гг.), и в магистратуре (2015-2017 гг.), и что у нее были очень хорошие отношения с коллегами. Вот почему коллеги Тулагановой были потрясены, узнав о произошедшем.



Согласно документам, представленным при поступлении на работу, она уже числилась в издательстве "Забарджад медиа". Поэтому ее приняли в институт на 0,5 ставки.



Тулаганова приезжала в институт только 2-3 раза в неделю и только на свои занятия. Студенты за ней не были закреплены. Она преподавала рекламу и прикладную графику студентам третьего курса института", - рассказала Нилуфар Джаббарова, руководитель информационной службы Национального института искусства и дизайна.



"Абсолютно здорова": как получена медицинская справка?



По данным Генпрокуратуры, З.Тулаганова состоит на учете в психиатрическом диспансере с июля 2021 года. Однако через месяц, 30 августа 2021 года, в медицинской справке, выданной 43-й семейной поликлиникой Шайхантахурского района, указано, что он "здорова".



Так как же человек, состоящий на учете в психиатрическом диспансере, был признан "здоровым"? Наргиза Шермухаммедова, главный врач Семейной поликлиники №43, объяснила это следующим образом.



"Зилола Тулаганова и ее родители снимали дом в Шайхантахурском районе, в то время, когда была выдана медицинская справка. В сентябре она переехала. Когда мы поинтересовались ее медицинской картой после инцидента в зоопарке, оказалось, что она забрала ее с собой. Она была осмотрена нашими терапевтом, хирургом, неврологом, эндокринологом, офтальмологом, отоларингологом, стоматологом, гинекологом, дерматологом и получила медицинскую справку о том, что здорова.



Теперь что касается ее заболевания: штат психоневролога в семейных поликлиниках отсутствует. Этот специалист определяет, есть ли у гражданина психическое заболевание. В нашей поликлинике З.Тулаганова прошла осмотр у невропатолога, который пришел к заключению о ее здоровье по своему профилю. Кроме того, выяснение, состоит ли работник на учете по поводу психических расстройств, является обязанностью работодателя и не входит в нашу компетенцию. Самостоятельно направить граждан в диспансер мы не можем. Этого должен требовать работодатель. Например, чтобы устроиться на работу в нашей системе, нужно иметь справку от психиатра и не состоять на учете в наркологическом и туберкулезном диспансерах. В семейных поликлиниках нет информации о том, состоят ли граждане на учете в таких учреждениях", - говорит Наргиза Шермухаммедова.



По словам главврача, если человек, состоящий на учете в психиатрическом диспансере, не сообщил об этом врачу семейной поликлиники, тот не сможет это определить при медицинском осмотре.



"Люди с психическими заболеваниями выглядят такими же обычными людьми, как мы с вами, адекватно отвечают на вопросы, за исключением тех случаев, когда их болезнь в самом разгаре. Сколько вокруг нас ходит людей с шизофренией и подобными заболеваниями? По внешнему виду невозможно определить, больны они или здоровы.



Именно поэтому работодатели запрашивают такую ​​информацию у диспансеров. Диспансер не проводит медицинское освидетельствование гражданина, а осуществляет поиск его имени в базе данных. Даже если у гражданина было психическое заболевание в детстве, информация о нем будет в базе данных. Например, молодых людей не зря до брака направляют в психиатрический диспансер за справкой", - сказала Н. Шермухаммедова.



Что говорят о Зилоле ее коллеги?



В беседе с Kun.uz коллеги Зилолы Тулагановой рассказали, что у нее никогда не было признаков психического заболевания, и что она всегда была в хороших отношениях с коллегами.



Джасур Джумаев, доцент кафедры прикладной графики и художественной фотографии:



- Зилола и я были однокурсниками. Она была спокойной и ответственной студенткой. Я никогда не видел, чтобы она с кем-то ругалась или грубила. Я был действительно потрясен, услышав эту новость. Я сперва подумал, что, возможно, информация была неверной. Не знал, как сложилась ее личная жизнь. Из информации в социальных сетях я узнал, что в последние годы она пережила много трудностей в личной жизни.



Сайера Саидова, декан факультета искусствознания и музейного дела, доцент:



- В 2008-2020 годах я работала деканом факультета прикладного искусства. Зилола Тулаганова училась на моем факультете в бакалавриате. В 2012 году только двое студентов закончили обучение с отличием. Одной из них была Зилола. Она была одним из самых дисциплинированных студентов, преуспевающих во всех предметах. Я не замечала каких-либо изменений в ее психике, или неадекватного поведения по отношению к окружающим.



Бахром Намозов, заведующий кафедрой прикладной графики и художественной фотографии:



- Зилолу я знаю еще со студенческих лет. Она была одной из образцовых студентов. В августе прошлого года Зилола сказала, что хотела бы работать в институте. Мы поддержали ее и приняли на 0,5 ставки. Зилола обучала студентов 4 месяца, с сентября по декабрь. За это время на нее не поступало никаких жалоб, да и сама она никогда не жаловалась на свою личную жизнь.



Рахимжон Ризамухаммедов, заслуженный наставник молодежи Узбекистана, доцент кафедры театрального оформительского искусства:



- Я преподавал Зилоле Тулагановой в магистратуре 2 года. Она была одной из самых примерных моих студентов. Хочу подчеркнуть, что она с одинаковым вниманием относилась ко всем изучаемым предметам. Она вовремя выполняла задания и вовремя получала оценки. Произошедшее трагическое событие очень удивило всех нас.



Мамура Кутлиева, руководитель частного предприятия "Забаржад Медиа":



- С Зилолой я познакомилась в 2017 году, когда работала главным редактором издательства "Янги аср авлоди". Она всегда была спокойной и молчаливой девушкой. Я чувствовала, что в ее жизни была большая пустота, что она всегда была чем-то расстроена.



Позже, учитывая ее талант и ответственный подход к поставленным задачам, я предложила ей работу в своей компании и она с радостью согласилась.



У нас с Зилолой всегда были хорошие отношения, она рассказывала мне о своих радостях и горестях. Я знала о разладе в ее семье. Но я твердила Зилоле, что эти горести временны, что впереди хорошие дни, что она должна хорошо воспитать своих детей.



Когда я услышала, что произошло, я была опустошена. Зилола часто приводила к нам в офис своих детей, Дадахона и Зарину. Я не видела, чтобы она грубо общалась со своими детьми. Как и все, она была любящей матерью для своих детей, с радостью рассказывала, что хочет научить сына своему делу, об его умении рисовать.



Сегодня я ходила навестить мать и дочь Зилолы. Бедная мать выплакала все слезы. "Это все моя вина, я не позаботилась о своей дочери", - повторяет она. Я не могла найти других слов, кроме как пожелать ее матери терпения.



История событий



Около 12 часов дня 28 января неизвестная женщина бросила маленькую девочку в вольер к медведю Зузу в Ташкентском зоопарке. Происшествие увидели посетители и сообщили об этом сотруднику службы безопасности зоопарка Эргашу Маматову. Тот, в свою очередь, сообщил начальнику отдела дикой природы зоопарка Нодиру Бахромову.



В результате немедленных мер, принятых персоналом, через 2-2,5 минуты после того, как ребенок упал в бассейн внутри вольера, медведя выманили во внутреннюю клетку, а сотрудники вошли в вольер и вынесли девочку.



Первую помощь пострадавшей оказала медсестра зоопарка. Затем девочку доставили в больницу на машине скорой помощи.



Выяснилось, что потерпевшей оказалась 3-летняя Зарина Ахадова, а женщиной, бросившей девочку в вольер, была ее 30-летняя мать Зилола Тулаганова.



После рентгена и томографии, проведенных в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, у ребенка была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У девочки, упавшей с высоты 5 метров на бетонную поверхность вокруг бассейна, была разбита голова, имелись повреждения на лице. Через сутки в реанимации, ребенка перевели в отделение детской травматологии и нейрохирургии.



По словам следователя Юнусабадской районной прокуратуры Отабека Бозорова, прокуратурой Юнусабадского района возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения мать девочки была взята под стражу.



По словам Нодира Бахромова, в Ташкентском зоопарке, открывшемся 24 года назад, таких случаев не было. Медведю по кличке Зузу - 6 лет, это самец, его привезли сюда в 2017 году из Бакинского зоопарка.



Эксперт отмечает, что в дикой природе медведь-самец съест или убьет даже собственных детенышей, если наткнется на них, так что то, что Зузу не причинил вреда ребенку, можно считать благословением Аллаха.



После случившегося, Ташкентский зоопарк заявил, что оплатит лечение Зарины, а позже подарил девочке и ее брату пожизненный абонемент на бесплатное посещение зоопарка.



31 января представители Ташкентского зоопарка сообщили, что посетили Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и проведали девочку. В сообщении говорится, что Зарина в хорошем настроении, ее состояние оценивается как стабильное.



Джамшид Ниезов,

корреспондент Kun.uz Источник - Kun.uz

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