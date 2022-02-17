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Полгода правления талибов: отчаявшиеся афганцы начали продавать себя на органы, - "МК"
10:53 18.02.2022

И вступать в ИГИЛ за 500 долларов

15 февраля исполнилось полгода, как власть в Афганистане перешла под контроль "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России. – "МК"). Талибы обещали "навести в стране порядок". На деле из региона все чаще поступают сведения о похищениях и убийствах мирных жителей, о коррупции и нищете. Наими Ахмад Шоайб, экономист и сторонник Фронта национального сопротивления Афганистана, рассказал о последних событиях в стране.

И вступать в ИГИЛ за 500 долларов

– На днях стало известно о похищении в Афганистане двух журналистов из международных агентств. Один из них работал в отделении ООН в Кабуле, – рассказывает Ахмад. – Талибы разработали новую тактику. Теперь они похищают граждан других государств, чтобы тем самым давить на мировое сообщество, заставлять их выполнять свои требования.

Такую же тактику талибы используют при похищении мирных граждан Афганстана. Например, когда представители делегации "Талибана" находились в Осло, в это время в Афганистане похитили женщин, которых Норвегия планировали вывезти оттуда. Позже выяснилось, что похищение людей было связано с гарантией того, что талибов не задержат, потому что один из представителей делегации ранее был причастен к терактам.

–​ Похищенных людей потом возвращают?

– Возвращают, но далеко не всех. В Афганистане после протестов похитили несколько десятков активисток. Отпустили всего несколько человек. Но им запретили выходить на митинги и общаться со СМИ. На переговорах в Норвегии и Швейцарии талибам задали вопрос о пропавших людях. Они обещали якобы разобраться и найти похитителей. Но до сих пор никаких сведений о них нет.

–​ Где талибы держат задержанных?

– Есть информация, что талибы создали около сорока нелегальных тюрем на территории Афганистана, в которых тайно содержатся противники "Талибана" либо те, кого террористы считают необходимым изолировать.

Помимо активистов и журналистов талибы похищают обычных людей и требуют выкуп у их родственников. Несколько дней назад они похитили торговца из северной провинции. У его близких попросили 50 тысяч долларов. После получения денег того парня все равно убили.

– Как часто происходят убийства мирных жителей?

– Расскажу несколько случаев, которые не доходят до общественности. Например, не так давно талибы арестовали обычного столяра из Панджшера только потому, что он из провинции, где им оказывают сопротивление. Парня много раз допрашивали, а потом застрелили.

В провинции Бадахшан забили камнями мужчину и женщину за прелюбодеяние – приказ отдал местный командир талибов.

Убили одного известного врача в собственном доме.

Расстреляли пятерых родственников бывшего депутата парламента, когда они возвращались из Кабула в провинцию Каписа. В Кабул они отправились с жалобой на местного командира талибов, который захватил их дом и имущество. С прошением дошли аж до губернатора провинции Кабул. На обратном пути боевики их всех расстреляли.

Еще в Кабуле убили сына, жену и телохранителя бывшего заместителя главы исполнительной власти. А недавно было найдено тело главы одного из департаментов университета в провинции Газни.

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– Известно, что талибы конфликтуют между собой. Наверняка уже кого-то отстранили от власти?

– Конфликты находятся в острой стадии. Уволили человека, который возглавлял делегацию талибов в Москве. Он – этнический узбек. Все знали, что он марионетка, никакого влияния не имел. Его отправили в Россию, чтобы показать миру, что они сотрудничают с разными этническими группами. А когда в Афганистане начались демонстрации, в которых принимали участие узбеки, этого человека тут же отстранили от занимаемой должности. Его обвинили в некомпетентности: мол, не смог проконтролировать своих.

Сейчас талибы разделились на три фракции, между которыми исторически всегда сохранялись разногласия. По сей день между ними случаются кровопролитные стычки. Это показатель того, что они не могут управлять страной.

–​ Как в Афганистане выживают обычные люди?

– Нищета в стране достигла пика. Чтобы не умереть с голоду, люди стали продавать свои органы. В Сети публикуют десятки фотографий, где на улице сидит женщина с ребенком и держит табличку с надписью: "Продаю почку".

–​ Как такое возможно?

– Такие ситуации происходят в провинциях, которые граничат с Ираном. Желающих продать органы отправляют в Иран и другие страны.

Есть еще один страшный момент. Так как в стране много бедных, некоторые граждане Афганистана стали переходить на сторону ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. – "МК"). За это игиловцы платят людям порядка 500 долларов в месяц. Если подобное продолжится, то события будут развиваться по трем возможным сценариям.

Либо ИГИЛ возьмет под контроль весь регион, который будет напрямую угрожать всем вокруг. Либо в стране наступит анархия. В этих двух сценариях мы столкнемся с неконтролируемыми поставками наркотиков, а террористы-смертники смогут запросто проникнуть в страны Центральной Азии, в Китай и Россию.

Самый благоприятный, третий сценарий – если Фронту национального сопротивления Афганистана удастся одержать победу. Мы всегда были на стороне мира, спокойствия и достойной жизни у себя дома.

Важно, какой сценарий поддержит мировое сообщество.

Ирина Боброва

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645170780
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