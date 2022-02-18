Байден "подпалил" подбрюшье России: Талибы* точат кинжалы и рвутся на север, - "СП"

12:14 18.02.2022 18 февраля 2022

Байден "подпалил" подбрюшье России: Талибы* точат кинжалы и рвутся на север

США применяет против РФ старые хитрые методы - и они могут сработать

Игорь Моисеев



Пока на Донбассе проходило "великое стояние на Укре" и взаимное бряцанье мускулами, "спящий Джо" Байден нанес России удар, откуда не ждали. Причем не просто удар, а с геополитическим рикошетом, подтвердив, что есть еще сатанинский порох в пороховницах великих творцов политического хаоса. В разгар кризиса "спящий президент" внезапно проснулся и одним махом подписал указ о блокировке хранящихся в американских банках семи миллиардов долларов, принадлежащих Афганистану. По сообщениям агентства Блумберг, хранящиеся на счетах банков афганские активы теперь поменяют хозяина и в темпе шторма будут переведены в специальный трастовый фонд в Федеральной резервной системе. Половина из этих средств будет "задействована в дальнейшем для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа". Но только после решения самого гуманного суда в мире.



Другая половина ($3,5 млрд) будет использована "для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года". Типа все по справедливости. И даже гуманно. Но только на первый взгляд. Иезуитству "спящего" позавидует сатана.



Вторжения не состоялось. Путин отвел войска. Миллионы нацистов на Украине вздохнули с облегчением. Другие миллионы украинцев, ждущих, когда с востока придут русские братья и освободят их от бандеровского гнета, испытали горькое разочарование. Эксперты и политтехнологи - и российские, и американские - в растерянности. Даже насквозь прокремлевский эксперт Сергей Марков не смог скрыть своего разочарования.



"России нужна не война, а мирная трансформация режима в братской стране от репрессивного марионеточного режима к правительству, которое выразит волю народа и будет строить хорошие отношения с Россией, - убеждает нас Сергей Александрович в своих блогах. И тут же сам сомневается. - Но возможно ли это? В Запорожье, Харькове, Одессе, сейчас - глубокое разочарование. Опять разочарование. В 2014 году они тоже надеялись на Россию. Но увы… И у них есть глубокие сомнения, что такая мирная трансформация, о которой мечтает руководство России, возможна в принципе…"



Разумеется, невозможна. Смешно бы было… Как говорил Фазиль Искандер, "власть - это тот стол, из-за которого никто никогда добровольно не встает. И если это и мечты, то, как говорится, - "влажные". И не имеющие никакого отношения к реальному положению вещей. А вот Байден сделал вполне себе реальный поступок. И не один.



- Пока Путин испытывал терпение американцев на Донбассе, те вовсю орудовали в нашем болезненном азиатском подбрюшье - в Афганистане, - убежден бывший разведчик-нелегал Владимир Кондрашов, знакомый с регионом не понаслышке.



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- Смотри, какая изящная многоходовочка. Сначала янки уходят из страны, оставив там на радость талибам* кучу военной техники. Воюй - не хочу. Потом блокируют все афганские банковские счета в Америке, обрубая тем самым жидкий ручеек валюты в страну. В итоге Афганистане в полный рост встает призрак гуманитарной катастрофы. А угроза голода в любом обществе может спровоцировать тектонические социальные движения. Ты догадываешься, на что способна армия вооруженных до зубов голодных мужиков? Причем у них там, в отличие от Европы, - взрывная рождаемость. И каждому талибу надо кормить свой маленький (или не очень) гарем, и ораву детей. Но ни работы, ни денег в стране нет. Вот он берет автомат и идет на войну - добывать пропитание. Что и требовалось доказать. Янки умывают руки и вешают себе медали на грудь. И, выиграв время, продолжают корпеть над своим гиперзвуком.



Никому почему-то и в голову не приходит, что время может играть и против Путина тоже. Не только он может тянуть волынку. Американцы в этом деле тоже собаку съели. И не одну. Они двадцать лет под боком у нас Украину готовили - и та полыхнула так, что нам до сих пор жарко. Лет пять готовили Казахстан. И если бы не миротворцы, исламские радикалы вполне могли бы прорваться к власти. Это ребята искушенные, и они тоже могут играть врастяжку.



А что, если все эти переговоры с Макроном, Шольцем, "географичкой" Трасс - банальный "отводняк"? И все они элементарно тянули время, которое американцам тоже нужно, как воздух, чтобы обтяпать свои дела в нашем азиатском подбрюшье?

Сейчас до нас досквозила информация, что американские инструктора возвращаются в Афганистан - обучить афганцев работе с техникой. У них же теперь есть все: от дронов до вертолетов. Из Пакистана к соседям пошли целые караваны с соляркой. Техника должна работать, а не стоять. В Пакистане у американцев своих агентов - как блох в ослиной попоне. Теперь и им нашлось дело. К тому же позорное бегство из Афганистана подстегнуло у американцев жажду мести. И они решили убить трех зайцев: отомстить ненавистным афганцам, всколыхнуть всю Центральную Азию и поджечь азиатское подбрюшье России.



"СП": - А как к этому отнесется Китай, который теперь вроде как наш стратегический партнер? Си Цзиньпин сказал, что мы теперь - "спина к спине, как скала"…



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- Я не китаист и плохо знаю китайский менталитет. Но мы, разведчики, приучены думать в первую очередь о плохом - об опасности и о том, как ее избежать. О хорошем думать большой необходимости нет - оно само придет, никуда не денется. И я вполне допускаю мысль о том, что Китай в этом противостоянии традиционно останется в стороне - как он этот делал сотни раз. Ну, в силу целого ряда исторических причин. И мы будем расхлебывать кипящей азиатский котел в одиночку. И еще надо бы принять во внимание миллионы азиатские мигрантов - в том числе и таджиков, которыми наши власти в последние годы накачали Россию. Сколько среди них "спящих" агентов? Когда и кто им прикажет "проснуться"? Практика и жизнь показали, что мигранты из Азии совершенно не адаптируются в российском обществе. И не хотят, и не могут. Но уровень их жизни намного ниже уровня жизни россиян. Следствием такого социального неравенства стала хорошо скрываемая (пока) ненависть. И в один прекрасный день, получив отмашку, это чувство может всколыхнуть культурно и социально чуждую нам многомиллионную массу. Революция 17-ого года вполне может повториться, только с новым национальным оттенком. "Угнетенный" пролетариат-то у нас весь - инородный. И у него найдутся не только штык-лопаты. Американцы это тоже прекрасно понимают. А так, как они умеют играть на слабостях и пороках человеческих, - не умеет никто. У нас такой школы нет.



"СП": - Но на границе вроде как непроходимые горы…



- Горы - родная стихия талибов. Ведь почему так тяжело шла война в Афганистане? Потому что там регулярным войскам противостояло несколько мобильных партизанских армий. Причем все армии мобильные - как у Ковпака в свое время. Могут сняться в одночасье и уйти по перевалам за сотни километров: в Пакистан или Иран. Каждый моджахед - фактически готовый спецназовец. Уходя в рейд, он нагружается боекомплектом "по самые не балуйся", а из еды возьмет только пару лепешек и горсть орехов. Ему хватит. Выносливые, как ишаки. Могут несколько дней ходить по горам и ничего не есть.

Помнишь, как таджики под командованием Хаттаба разгромили московский погранотряд? Тихо подошли на рассвете, снайпера перебили антенну, и стали утюжить заставу. Почти тридцать бойцов тогда погибло. И так же быстро ушли. В Таджикистане - самая слабая армия в Центральной Азии. Очень плохо охраняемая граница (длиной почти в тысячу километров). Нанести поражение таджикской армии им вполне по силам. Власть держится только на штыках 201-ой дивизии, упакованной контрактниками из России. Но это регуляры. А у талибов - колоссальный опыт войны с регулярными подразделениями.

И сейчас таджикам на афганской границе противостоят несколько партизанских бригад, вооруженные даже лучше чем регуляры. Идеальный шторм может получиться.



В свое время американцы вместе с афганскими моджахедами очень успешно опрокинули режим Муаммара Каддафи в Ливии. Тогда они просто перебросили в страну несколько бригад афганских моджахедов. И через неделю Ливии не стало. Моджахеды улетели домой, а янки стали снимать сивки с "освобожденной" территории. А кто им помешает провернуть такой же трюк в Центральной Азии? Перебросить туда своей "воздушной кавалерией" (вертолетами то бишь) партизанские бригады пуштунов очень даже реально. Тем более что вертолеты у талибов теперь есть. И прервать этот "полет ислама" будет некому - ни в одной из стран Центральной Азии нет своих средств ПВО. От слова "совсем". Лети куда хочешь - все воздушные пути в небе для тебя открыты. А вертолетчиками прекрасно поработают американские инструкторы. У штатовской "воздушной кавалерии" еще со времен Вьетнама опыт быстрой переброски целых бригад в назначенный район - колоссальный. Не хуже, чем у нас.



Возьмут талибы Таджикистан - посыплется вся центральная Азия. Первым ляжет Туркменистан со своими мировыми запасами газа. Пока туркмены откупаются. Но рано или поздно талибам это надоест. Рядом Киргизия и Казахстан. В обеих республиках турки и англичане чувствуют себя как дома. Масса фондов, неправительственных объединений, некоммерческих организаций. И все как один насаждают русофобию в качестве сублимата национальной идеи, которой нет. В результате страны просто отравлены этой русофобией.



Все эти бесконечные "урюковые революции" - результат энергичной работы иностранных фондов. В Казахстане на какой-то момент испугались российских десантников. Но те долго не задержались. А зря. У казахов - короткая историческая память. Особенно когда им за это платят. Результат: мародеров выпустили, про погромы забыли. И опять легли под англичан, турок и китайцев. У них, можно сказать, задница горит, а они все с русскими борются. И никуда не делись исламские радикалы, которые во время бунта пленным полицейским головы резали. Так что Казахстан в его нынешнем положении вполне может стать "точкой входа" в Россию. Особенно если принять во внимание, что у нас - тысячи километров не охраняемой границы.



"СП": - Хор российских политологов дружно пытается убедить нас в том, что хитрый Путин в очередной раз переиграл всех своих заклятых партнеров… Мол, война на Украине была выгодна исключительно Америке, чтобы стравить Россию с Европой, перекрыть все газовые потоки и навсегда прикрутить к себе Европу сланцевым газом… А в дальнейшем списать на войну неизбежны грядущие проблемы.



- А может, Путин, взвесив все "за" и "против", просто понял, что не вытянет войну и ее последствия? Может, "хитрый план" состоял в том, что не было никакого хитрого плана? Я не согласен с тем, что американцы хотели решить свои грядущие внутренние проблемы - от инфляции до выборов - за счет проблем внешних. Не надо путать кислое с квадратным. Ни один американский обыватель не согласится с утверждением, что он стал хуже жить от того, что какой-то Путин напал на какую-то Украину. Они и страны-то такой не знают. Да, сейчас в американской прессе идет гигантская накачка и промывка мозгов обывателям. Вся прикрученная пресса из каждого утюга докладывает о том, что главная проблема американцев с некоторых пор - это далекая Украина. Самые тупые верят. Но те, у кого есть здравый смысл, прекрасно понимают, что "победившие" демократы "рисуют им отводняк". А цену местной прессе знает каждый американец. И белое (пока еще) большинство прекрасно помнит, каким образом Байден пришел к власти.



Память об инспирированном сторонниками "спящего Джо" черном бунте долго будет стучать в его сердце и ранить донельзя уязвленное самолюбие. И Путин здесь точно ни при чем. Не он организовал этот расовый бунт. Понимает это и администрация Байдена. И будет принимать какие-то меры. Но также она понимает и то, что с Путиным и с его гиперзвуком надо что-то делать. А для этого нужно время. И они его выиграли, организовал ряд бессмысленных переговоров с Путиным. За это время они работали на разных направлениях - не только на европейском.



"СП": - А каков политморсос (политико-моральное состояние) у талибов? Насколько они мотивированы? Какова их идеология?



- Их ведут в бой радикальный ислам в компании с двумя основными человеческими инстинктами: чувством голода и сексуальными потребностями. Плюс полное презрение к смерти. Ее на Востоке многие воспринимают как долгожданное избавление от тягот и страданий. Такой вот "азиатский коктейль".



"СП": - Чуть подробнее об афганском сексе…



- В Афганистане жен надо покупать. И платить за это немалый калым (денежный взнос). А страна - нищая. И здоровые бородатые мужики до сорока-пятидесяти лет зачастую не могут наскрести нужной суммы на покупку жены - для здорового интима и продолжения рода. Приходится стравливать пары противоестественным образом. Гомосексуализм, педофилия и зоофилия и в Афганистане - абсолютно обыденные вещи. Это подтвердит любой, кто там бывал. Вдобавок ко всему последний "калымный ручеек" на днях перекрыли американцы, заблокировав афганские активы. А на севере, в соседнем Таджикистане - дешевые и красивые жены. Ты можешь прийти с автоматом в любой кишлак и взять их столько, сколько сможешь содержать. Можно даже задаром. Или за символический "откупной". И американцы прекрасно это понимают. Потому они искусственно организуют им голод, а потом вооружат миллионы голодных мужиков и направят их инстинкты в нужное русло.



Кроме того, американцы прекрасно знают цену времени. У них есть поговорка: можно вернуть деньги, можно вернуть чувства, вернуть даже страны и континенты. Время вернуть нельзя. И они умеют использовать его с полной отдачей и с максимальным выигрышем. Да, они могут играть в долгую, преследуя какие-то глобальные цели - развал Советского Союза, переформатирование сознания и даже ментальности тех же грузин, украинцев и казахов и так далее. Но могут играть и на короткой временной дистанции. Забалтывая Путина своими бесцельными переговорами, они просто тянули время. Оно им было нужно для концентрации сил и средств и удара в другом месте - нашем азиатском подбрюшье. И у них сейчас все готово для этого.



* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - svpressa.ru

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