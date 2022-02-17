"Вброс", "фейк", "бред": КазСиловики отчаянно опровергают пытки "январистов"

13:03 18.02.2022

"Вброс", "фейк", "бред": информацию о пытках прокомментировали в МВД

"Вброс", "искажение реальной картины", "бред" и "фейк" – такими словами сопроводил сегодня информацию о пытках в следственных изоляторах глава комитета уголовно-исполнительной системы. Он заявил, что отсутствие камер пыток подтверждают и прокуроры, и общественные комиссии. Те же, кто распространяет слухи, якобы пытаются дискредитировать ход расследования уголовных дел



Бахтияр Даркеев, ktk.kz, 16 февраля



"Вброс", "искажение реальной картины", "бред" и "фейк" – такими словами сопроводил сегодня информацию о пытках в следственных изоляторах глава комитета уголовно-исполнительной системы. Он заявил, что отсутствие камер пыток подтверждают и прокуроры, и общественные комиссии. Те же, кто распространяет слухи, якобы пытаются дискредитировать ход расследования уголовных дел. Вот как звучало заявление Жаната Ешмагамбетова.

Жанат Ешмагамбетов, председатель комитета УИС МВД РК:

– В настоящее время в информационном пространстве наблюдается массовый ложный вброс недостоверной информации о якобы совершаемых пытках в стенах следственных изоляторов. Ответственно заявляем: они не соответствуют действительности, вводят в заблуждение общественность и искажают реальную картину происходящего. Дошло даже до того, что распространяются, откровенно говоря, бредовые, фейковые сообщения о создании в следственном изоляторе города Алматы пыточных камер в стиле средневековых инквизиций.

270 человек из тех, кого подозревают в участии в январских беспорядках, отпущены под подписку. Арестовывать их не стали. В следственных изоляторах продолжают оставаться еще 728 человек. Они задержаны с санкции суда. И за условиями их содержания сейчас следят общественные комиссии, а также уполномоченный по правам человека.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что заведено около 200 дел по жалобам граждан о превышении полномочий со стороны полицейских. В МВД парируют: травмы задержанные получили еще до того, как их арестовали, и всем, кто нуждался в медицинской помощи, она была оказана в полном объеме.

Жанат Ешмагамбетов, председатель Комитета УИС МВД РК:

– Поступило всего 267 человек с телесными повреждениями. Из них 33 прошли стационарное лечение в городских больницах. Все остальные получали лечение в условиях медицинских частей учреждений, но при этом их обследовали гражданские медики. Отмечу, что ранения ими были получены во время массовых беспорядков, в ходе нападения на административные здания, сотрудников и зафиксированы нами при поступлении.