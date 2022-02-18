Кто и как защитит русских за рубежом, - Василий Титов

13:10 18.02.2022

18.02.2022 -

Кто и как защитит русских за рубежом |

Можем ли мы защитить русских от вымирания в России, российских республиках, в постсоветских странах? Темпы депопуляции за последние годы нарастают: так, если в 2019 г. убыль населения РФ составила порядка 240 тыс. чел., в 2020 - около 600 тыс., то в 2021 уже 1040 тыс. чел. И нет никаких причин, чтобы этот процесс остановился в 2022 г.



За последние 30 лет либерального капитализма вместо прироста в 23-24 млн чел., как это было в 70–80-е годы, мы имели даже спад в 3 млн к 1990 г. Перспектива процесса вымирания, если и дальше не принимать никаких кардинальных мер, чтобы его остановить, - печальная.



Социологи прогнозируют падение численности населения к концу века до 80-90 млн, причем доля русских может опуститься ниже 50%. Речь идет не только об утрате идентичности, но и потере суверенитета над территорией.



Достаточно сказать, что рост населения Китая, с учетом принятой концепции "семья - три ребенка", уже сейчас составляет более 11 млн в год; в 2021 г. у них появилось 18 млн малышей.



30 лет правления либералов показали: изменить демографическую ситуацию действующая власть не может - вечные ссылки на демографические ямы, общеевропейские процессы…



Произошла, по сути, утрата инстинкта самосохранения семьи, рода, государства.



Но, извините, кто их создал? Высказывания, что убыль населения мы можем возместить за счет мигрантов - в пользу бедных; по существу, это будет то же, что впустить в страну завоевателей. Они со временем просто уничтожат вашу идентичность, русский дух и культуру.



Россия, как и все цивилизованные страны, впуская к себе представителей других народов, должна заботиться не о том, как создать для них особую комфортную среду, настроить мечетей, а о мягкой ассимиляции, приобщении к русской культуре, традициям, этике, интеграции культур.



Русские цари, принимая иностранцев на службу, крестили их в православную веру, принимали присягу.



Хотелось сказать также пару слов о положении русских в ближнем зарубежье, бывших республиках СССР. Политологи говорят о печальных, негативных для русских процессах, которые происходят в Прибалтике, на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане, в других среднеазиатских республиках, в частности:



1. Русский язык как государственный в оных отменяется или имеет тенденцию к тому; обучение насаждается преимущественно на национальном языке; говорить на русском в общественных местах нередко не рекомендуется или запрещается в принудительном порядке.



2. Физически русские изо всех республик вытеснялись все эти годы, и процесс не остановился и поныне.



3. В Прибалтийских республиках, на Украине ситуация с русскими стоит особенно остро: доступ русских в профессиональную сферу, госучреждения, университеты или запрещен, или предполагается в виде исключения; ассимиляция осуществляется в жесткой форме, в качестве граждан второго сорта:



- за участие в организациях по защите русскоязычных лидеры, активисты преследуются по закону в уголовном порядке;



- русских лишают избирательных прав, гражданства, превращают в изгоев;



- ближайшая перспектива - акции физического насилия, геноцида (как было в Донбассе);



Что делает российская власть, чтобы приостановить эти процессы, защитить соотечественников за рубежом не на словах, а на деле?



Обеспечивается ли эффективная юридическая защита в судах?



Выделяются ли средства для поддержки пророссийской оппозиции, партий, лидеров движения, их печатных органов и т. п.?



Дипломатические службы высказывают ли протесты, предполагающие в случае игнорирования интересов русских - а там их от 1/5 до 1/3 - разрыв экономических связей, подачу апелляций в международные суды, запреты на действия представителей этих стран в РФ?



Предлагаются ли эффективные программы репатриации, вызволения невинно осужденных, предоставление им гражданства в России?



К сожалению, как правило, этого нет или присутствует в очень ограниченной степени, что очень жаль. Можно догадываться, почему: наверное, некоторым либералам кажется, что в России и без того много лишнего народу, к чему его плодить, тем более приглашать из других стран. Не думаю, что такое мнение очень популярно, но трудности предоставления русскоязычным российского гражданства все эти годы свидетельствует о том, что чиновники не очень-то ратуют за решение указанных проблем.



На Украине против русских в последние годы разворачивается особенная агрессия, не исключающая физическое насилие, акции геноцида.



В Армении, несмотря на то что она входит в ОДКБ, что там стоит российский контингент, - проамериканский президент, который не склонен пресекать действия националистов, скандирующих: "Русские вон!". И это несмотря на то, что РФ оказывает Армении серьезную, в т. ч. материальную, оборонную, финансовую поддержку.



В Казахстане националисты уже запрещают русским говорить в публичных местах на своем языке, и жесткого пресечения их действий нет. Назарбаев взял курс на перевод языка на латиницу, на более тесные контакты с англосаксами, Францией и Китаем в ущерб России. Несмотря на поддержку Путиным правительства Казахстана против "экстремистов", положение русских там только ухудшается.



Из северных районов, где традиционно русские составляли большинство, их вытесняют. В качестве главного идеолога - министра информации, идеологии - назначен президентом русофоб.



В других среднеазиатских республиках - Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане - ситуация с русскими может быть немногим лучше, но тенденция их притеснения, выдавливания со стороны националистов, не пресекаемая правительством, по сути, та же.



Численность русских там падает с каждым годом. Китай и Запад в республиках начинают превалировать над российским влиянием, также в связи с падением доли России в национальных экономиках.



Не будем питать иллюзий - процессы вытеснения русских из республик происходят и внутри РФ, где проявляются даже явные и скрытые формы русофобии.



России, русским нужно учиться не только помогать, содействовать развитию экономики, социальной сферы других республик, народов, но и сохранять, удерживать там свой авторитет.



Русские научились защищать свою страну, ее союзников от врагов, но так и не научились защищать свои интересы против произвола чиновников, коррупционеров, националистов, русофобов, хотя никогда не поздно учиться.



Что делать:



1. При правительстве РФ нужно создать, активизировать министерство поддержки русских за рубежом, с особым бюджетом, отделом по работе в ближнем зарубежье, в бывших республиках.



2. Министерство должно финансировать пророссийскую оппозицию, развитие социокультурных связей, образовательных программ, в которых популяризировать Россию как важного дружеского партнера.



3. Чиновники министерства должны отслеживать ситуацию по отношению к русским, русскоязычным и осуществлять их защиту в случае агрессий, акций притеснения.



4. В случае обострения ситуации националистами, столкновения правительственных структур республик с русскими - формулировать предложения по акциям протеста, вплоть до санкций, разрыва экономических и других связей, выхода в международные суды и т. п.



5. Лидеры пророссийских движений должны иметь российские гранты, адвокатскую защиту, возможности получения российского гражданства в любой момент.



6. Необходимо наладить выпуск газеты, интернет-программ по вопросам диалога культур.



7. Рассматривать взаимовыгодные проекты, финансовую, экономическую поддержку, которая должна опираться не столько на личные дружеские связи между политиками, лидерами, а на их отношение к проживающим там русским.



Однако думается, что время для налаживания добрых отношений во многих постсоветских республиках в значительной мере упущено; в оперативном плане нужно продумать программу, которая позволила бы из 25 млн чел., как отметил Путин, говоря о "разделенном народе", в Россию пригласить в течение 8-10 лет по обновленной программе репатриации хотя бы 10-12 млн.



Другим важным шагом в решении демографической проблемы, помимо мер по повышению рождаемости и снижению смертности, следует считать интеграционные процессы по восстановлению тесных связей бывших братских народов в единый Обновленный Союз.



Вас. Титов