Новая книга про Афгано-советскую войну: В.Прямицын "Проблема номер один. Перевал Саланг в истории Афганской войны (1979-1989)"

14:19 18.02.2022 Константин Пахалюк

Годовщина вывода советских войск из Афганистана: конференция и книга



Данная работа будет интересна специалистам в области востоковедения, международных отношений и военной истории, ветеранам боевых действий в Афганистане, а также людям, интересующимся прошлым отечественных Вооруженных сил.



17 февраля Российское военно-историческое общество проводит всероссийскую научно-практическую конференцию "Афганская война 1979−1989. Исторический опыт для России и глобального мира". Она состоится на площадке Музея военной формы одежды (г. Москва) и объединит ученых, ветеранов и музейных работников из различных регионов страны. Сегодня по всей России реализуется достаточно много проектов (книги, выставки, мероприятия, фильмы) по истории Афганской войны, однако разрозненность усилий ведет к фрагментальности представлений о тех событиях у широкой общественности. Эта конференция рассматривается как старт для более масштабной работы, направленной на поддержку и публикацию научных исследований, публицистических работ, личных воспоминаний и архивных документов. Голоса тех, кто прошел ту войну, должны быть услышаны, а наше осмысление той войны - преодолеть череду "белых" и "черных" мифов.



На полях конференции будет представлена новая книга из серии "Библиотека Российского военно-исторического общества": монография д-ра ист. наук В. Н. Прямицына "Проблема номер один. Перевал Саланг в истории Афганской войны (1979−1989)". Перевал Саланг - ключевая инфраструктурная артерия Афганистана, связывающая воедино север и юг страны, разделенные горной системой Гиндукуш. В 1960-1970-е гг. советские инженеры построили автодорогу и тоннель, которые во время Афганской войны стали стратегической линией коммуникаций советских войск. Опираясь на архивные документы и воспоминания участников, автор подробно воссоздает историю этих двух недооцененных подвигов - трудового и боевого.



Ниже предлагаем к публикации отрывок из книги В. Н. Прямицына.



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С размещением на территории Афганистана значительного количества советских войск возникла потребность в их обеспечении горюче-смазочными материалами. Кроме того, в соответствии с межправительственным соглашением СССР поставлял нефтепродукты войскам и предприятиям Афганистана. В результате в общем объеме поставок материальных средств 40-й армии топливо составляло 55%, при том, что боеприпасы - 15%, продовольствие - 10%, прочие грузы - 20%.



В первые месяцы после ввода войск топливо и смазочные материалы доставлялись им из округа автомобильным транспортом. Для этих целей привлекались восемь отдельных автомобильных батальонов подвоза горючего. Однако они не справлялись с растущими запросами армии. Удовлетворить их не позволяли количество машин и пропускная способность дорог. От 7 до 20% доставляемого топлива колонны расходовали на собственные нужды. А с учетом боевого воздействия противника потери при транспортировке могли достигать 50%.



Для решения проблемы доставки топлива было принято решение развернуть на территории Афганистана полевые магистральные трубопроводы. Эта работа началась весной 1980 года с прокладки первых участков полевого магистрального трубопровода ПМПТ-150 сначала через реку Амударью, затем до армейских складов в Пули-Хумри. В августе 1982 года с созданием 276-й трубопроводной бригады началась прокладка полевого магистрального трубопровода ПМПТ-100 от Пули-Хумри в Баграм. Диаметр трубы был снижен со 150 до 100 мм из-за сложных физико-географических условий местности, в которых необходимо было прокладывать трубу: значительные высоты, множество мостов и крутых поворотов, подъемов и спусков, лавины и сели.



О трудностях, с которыми столкнулись советские трубопроводчики при прокладывании труб в условиях высокогорья, вспоминает Б. Р. Каграманьян, который возглавлял 276-ю трубопроводную бригаду с 1985 по 1987 год:



"Мы прослушивали радио иностранных государств, и там часто звучали заявления, что советская армия не сможет проложить трубопровод и наладить снабжение войск горючим. Может быть, их армии и не были бы в силах решить эту задачу, а мы смогли. Трасса прошла через три перевала, один из которых, Саланг, достигает высоты 3368 м над уровнем моря. Зимой на Саланге температура падала до минус тридцати. При объезде трассы приходилось брать с собой два комплекта обмундирования - и летний, и зимний. Были места, где проверить трассу без лыж было невозможно - иначе по уши проваливались в снег".



В основном магистраль находилась на обочине дороги. Основные трассы трубопровода проходили на удалении 2−30 м от дорожного полотна. Иногда для спрямления трассы и обхода лавиноопасных участков приходилось работать вдалеке от дорог. Наибольшее удаление составляло 3 тыс. м. В некоторых случаях трубы крепились к бордюрным плитам, скалам и крупным валунам, иногда они провисали над пропастями и ущельями. В других случаях трубопровод укладывался по дну ущелий и перекрытиям галерей. Иногда приходилось располагать его в придорожных арыках и кюветах.



При прохождении перевала требовалось закачивать топливо на высоту 3360 м. Наибольшую сложность представляла прокладка труб на участке за 20 км до тоннеля с севера и 7 км после него с юга. Здесь трубопровод монтировался не на обочине, а по ущельям. Опыт трубопроводчиков позволял проложить тоннель и по горам, минуя тоннель. Но такое решение требовало удлинения линии трубы, увеличивало риск его повреждения лавинами, затрудняло доступ к нему для эксплуатации ввиду отсутствия подъездов, осложняло охрану и оборону.



То, что трассу придется интенсивно охранять и оборонять, стало очевидно еще на этапе ее прокладки через перевал. Так, 1 сентября 1982 года при проверке только что уложенного трубопровода патрульно-аварийная команда под руководством старшего инженера по развертыванию и эксплуатации трубопровода 3-го отдельного трубопроводного батальона капитана В. В. Каменского подверглась нападению противника. Трубопроводчики приняли бой, в котором капитан В. В. Каменский погиб.



Для технического обеспечения вдоль трассы трубопровода создавались дополнительные запасы труб. На участках подъема трубопровода на перевал устанавливались спаренные насосные установки. В наиболее опасных местах труба заглублялась в грунт или проходила внутри труб большего диаметра. В местах схода лавин и селей труба была уложена в траншеи глубиной 30 см. Линия трубопровода ПМТП-100 протяженностью 184 км для подачи авиационного горючего была развернута за 12 суток. 28 августа 1982 года топливо было подано в Баграм с производительностью перекачки около 1 тыс. т в сутки.



Творческого подхода потребовала прокладка трубопровода через наивысшую точку трассы - тоннель на перевале Саланг. Первоначально трубы были проложены в вентиляционном канале длиной 2,3 км, который находился над дорожным полотном. Они подавались с автомобилей трубовозов в вентиляционные люки и монтировались в две линии. Высота вентиляционного канала в верхней точке составляла 1,7 м, что позволяло вести работы по монтажу. В течение трех дней обе линии были смонтированы. На выходе из канала 2 км трубопровода были уложены на крыше галереи.



Позже для повышения безопасности эксплуатации трубы были перенесены на тротуар тоннеля. На нем были уложены три линии трубопровода диаметром 200 мм, внутри которых пустили трубы диаметром 100 мм. От случайного наезда трассу защитили мешками с песком, а сверху сооружение было закрыто бетонными блоками. Герметичность линий контролировалась по показаниям манометров, установленных на порталах. После предпринятых изменений расположение трубопровода в тоннеле приняло вид, представленный на схеме:



К маю 1984 года через перевал Саланг была проложена вторая ветка ПМТП-100. Таким образом, к концу 1984 года развертывание магистральных трубопроводов на кабульском направлении в целом и на Саланге в частности завершилось. На них легла основная нагрузка по транспортировке топлива в звене "округ - армия". В среднем за год через Саланг доставляли около млн т горючего, в основном авиационный керосин и дизельное топливо. В отличие от подвоза автомобильным транспортом, нормой потерь горючего при перекачке по трубам считалось 6%.



Структура этих потерь представлена на схеме. Она была неоднородной и сложной, определялась соотношением источников воздействия на трубопровод, каждый из которых заслуживает отдельного рассмотрения.



Отряды вооруженной оппозиции. Моджахеды стремились прервать работу трубопровода для срыва подачи горючего советским и афганским войскам, а иногда для получения топлива. Основными приемами моджахедов были: нападения и обстрелы подразделений, минирование трубопровода, простреливание, пробивание, взрыв трубопровода, организация засад на месте диверсий. Наиболее опасным было сочетание указанных приемов. Моджахеды могли заминировать подходы к трубопроводу, затем взорвать его, поджечь разлитое топливо и устроить засаду для прибывшей ремонтной команды. Кроме непосредственных нападений на трубопровод моджахеды могли подстрекать к ним детей, выплачивая за каждую пробоину по 100 афгани.



К наиболее тяжелым последствиям приводили диверсии с поджогом топлива. Под действием давления горючее вытекало струями и распространялось по местности. Такие диверсии совершались с целью спровоцировать прибытие аварийной команды. В подобных случаях, прежде чем подобраться к месту повреждения трубы, необходимо было проверить пути на наличие мин, но до этого предстояло потушить пожар. Все это приходилось делать, наблюдая за местностью или отражая нападение. Кроме того, трубопроводное оборудование, побывавшее в зоне горения, претерпевало необратимые изменения. Резиновые уплотнительные кольца и микропористые прокладки полностью выгорали, стальные запорные кольца меняли форму и теряли упругость, трубы деформировались, цинковое покрытие выгорало. Такие трубы были непригодны для дальнейшего использования.



Еще одним аргументом в пользу поджога трубы для моджахедов выступала опасность и тяжесть ликвидации пожаров на действующих трубопроводах. Так, 25 ноября 1984 года диверсионной группой вооруженной оппозиции был поврежден и подожжен трубопровод. К месту прибыла патрульно-аварийная команда, возглавляемая командиром эксплуатационного взвода трубопроводного батальона старшим лейтенантом А. Г. Шипицыным. Он немедленно организовал тушение пожара и уверенно руководил действиями подчиненных. Борьба с огнем растянулась на четыре часа. За это время трубопроводчиками с риском для жизни были ликвидированы несколько очагов возгорания, заменены 22 сгоревшие трубы. При этом старший лейтенант А. Г. Шипицын получил множество тяжелых ожогов, от которых спустя трое суток скончался в госпитале в Пули-Хумри.



Местное население. Местное население повреждало трубопровод в корыстных целях для хищения горючего, которое в сложных условиях жизни на Саланге было бесценным. Вспоминает П. А. Попов, служивший на Саланге в 1985-1986 годах командиром горнострелкового взвода:



"Афганцы часто пользовались нашим трубопроводом для добычи топлива на керосиновые лампы и другие хозяйственные нужды. Обычно местное население простреливало трубу и затыкало деревянными чопиками места прострела. Обнаружить такие дырки можно было только по маслянистым потекам на камнях или песке. Трубопроводчики заменяли такие трубы на новые, а старые списывали".



Случались и масштабные хищения, когда под трассой закопанной трубы рылся подкоп, в котором делалось подземное ответвление. Тогда топливо расхищалось бочками и цистернами. Об одном из путей противодействия хищениям вспоминает В. В. Середа, служивший заместителем начальника штаба - старшим инженером 276-й трубопроводной бригады:



"Мною предлагалось проложить трубопровод вдоль канала оросительной системы на расстоянии не более двух метров от воды. При этом как у местного населения, так и у душманов будет прямая заинтересованность не только не повреждать трубопровод, а наоборот, охранять его…"



Действенным путем снижения деструктивной активности местного населения на трассе трубопровода была помощь в улучшении бытовых условий. Об одном из способов урегулирования, предложенным командующим 40-й армией генерал-лейтенантом В. П. Дубыниным, рассказал генерал Е. Г. Никитенко, служивший в 1985-1987 годах заместителем начальника оперативного отдела 40-й армии:



"Понятно, что и душманы, да что греха таить - и просто мирные жители трубопровод этот постоянно вскрывали, топливо воровалось. Виктор Петрович отдал приказ: бесплатно выдавать в кишлаках топливо при условии, что селяне сами будут защищать трубопровод. И оказалось, что это выгоднее, чем постоянно ремонтировать и охранять трубу".



Природные факторы. В высокогорных условиях Саланга на материальную часть трубопроводных подразделений оказывал влияние комплекс неблагоприятных факторов. Среди них разреженный воздух, резкие перепады температур, камнепады, сели, оползни, лавины. Особо опасными для трубопровода были сходы лавин и селей, приводившие к выходу из строя протяженных участков трубы. Лавины и селевые потоки на Саланге отличались значительной мощностью и разрушительной силой. Так, в августе 1987 года на южном склоне перевала селевой поток вывел из строя 18 км трубопровода, разрушил дома местных жителей, перекрыл валунами дорогу возле насосной станции № 41. Вместо разрушенной трубы пришлось монтировать новую.



Повышенный износ оборудования. Обстоятельства требовали длительной непрерывной работы двигателей. Из-за этого снижались эксплуатационные показатели насосных установок, происходило ускоренное естественное старение резиновых уплотнительных колец и микропористых прокладок. Это приводило к утечкам топлива и вынуждало часто менять износившиеся детали.



Кроме того, в условиях Саланга, когда атмосферное давление и плотность воздуха ниже, чем на равнине, происходило переобогащение топливной смеси. Это вызывало перерасход горючего, нагарообразование в двигателях, ускоренный износ цилиндропоршневой группы, повышение дымности и токсичности отработавших газов. Мощность двигателя на каждые 1 тыс. м подъема снижалась в среднем на 12%, а экономичность - на 14%. В условиях низкой температуры работа технических средств перекачки топлива ухудшалась из-за возрастания вязкости масел, смазок и горючего в агрегатах и узлах, значительного понижения испарения бензина в карбюраторных двигателях, падения емкости аккумуляторных батарей.



Наезды машин. На участках, проходивших вплотную к дороге, периодически случались наезды на трубы колесных и гусеничных машин. Чаще всего это происходило при гололеде, тумане и в местах с ограниченной видимостью. Большинство наездов совершали афганские водители ввиду неопытности, безалаберности, управления в состоянии усталости или даже наркотического опьянения. Среди советских водителей наезды случались гораздо реже, преимущественно механиками-водителями танков.



В 1982 году была сформирована 276-я трубопроводная бригада в составе трех трубопроводных батальонов общей численностью 898 человек. Каждый батальон состоял из двух трубопроводных рот. Участок трубопровода на перевале Саланг обслуживала 1-я трубопроводная рота 3-го трубопроводного батальона.



Организация, силы и средства перекачки топлива через перевальный участок Саланг приведены на схеме:



Транспортировка топлива на значительные расстояния в сложных физико-географических условия являлась непростой задачей с технической и организаторской точек зрения. Ее основными составляющими были управление перекачкой, непосредственно перекачка, ремонт и восстановление трубопровода.



Управление перекачкой осуществляюсь с использованием системы диспетчерских пунктов. Процессом управлял Центральный диспетчерский пункт бригады, которому подчинялись диспетчерские пункты трех трубопроводных батальонов, которым, в свою очередь, подчинялись диспетчерские пункты восьми трубопроводных рот. Последние руководили насосными станциями и промежуточными резервуарными группами на участках ответственности. До 10% личного состава бригады были задействованы в решении диспетчерских задач.



Непосредственно перекачка топлива осуществлялась насосными станциями, гарнизоны которых располагались в среднем через каждые 10 км трубопровода. Большинство из них размещались совместно со сторожевыми заставами и подразделениями советских войск. В каждом гарнизоне располагалась насосная станция, которая включала в свой состав две передвижных насосных установки ПНУ-100/200м. Одна из них была основной, а вторая - резервной.



Ремонт и восстановление являлись третьей составляющей организации перекачки топлива через перевал Саланг. Решение этой задачи возлагалось на патрульно-аварийную службу. Она предназначалась для наблюдения за состоянием, своевременного обнаружения и устранения течи горючего, ремонта поврежденных и восстановления разрушенных участков, сбора пролитого горючего, поддержания противопожарного режима, тушения пожаров, участвовала в охране и обороне труб. Несмотря на значительное количество сил и средств, сосредоточенных на перевальном участке, расстояние между заставами и постами составляло от 5 до 15 км. Поэтому в дневное время под визуальным наблюдением советских войск находилось лишь около 14% общей протяженности трасы трубопровода. Присмотр за трубой осуществлялся и дорожно-комендантскими патрулями, но их было не настолько много, чтобы обеспечить безопасность трубопровода. Это создавало благоприятные условия для диверсий.



Основной состав патрульно-аварийной команды включал старшего команды, 3−4 монтажников-трубопроводчиков и водителя. Команда имела пулемет ПКВТ-1 или ПКТ-1, стрелковое оружие, гранаты и сигнальные ракеты. В их распоряжении был колесный грузовой автомобиль или бронетранспортер, на котором размещались технические средства обслуживания трубопровода и повышенный запас труб, до 10 штук. Трубопровод подвергался осмотру каждые три часа днем и каждые два часа ночью.



В первой половине 1987 года количество диверсий и обстрелов увеличилось в пять раз по сравнению с первой половиной 1986 года. Численность патрульно-аварийных команд была увеличена до восьми человек. В каждой команде был предусмотрен сапер, а командование возлагалось на офицера. В зависимости от степени угрозы со стороны моджахедов патрульно-аварийным командам придавалось сопровождение, выделялись дополнительные силы и средства от близлежащих сторожевых застав и воинских частей.



С получением сигнала о нарушении трубопровода, случавшемся на участке бригады около шести раз в сутки, перекачка горючего немедленно прекращалась. Прибывшие на место повреждения военнослужащие сначала обследовали местность, потом приступали к ликвидации. С двух сторон пожара на удалении 50−80 м от зоны горения они перекрывали трубопровод, затем гасили пламя. В завершение поврежденные трубы заменяли новыми.



При этом часть личного состава необходимо было выделять для наблюдения за местностью. Нельзя было исключать варианта, при котором моджахеды специально провели диверсию, чтобы напасть на прибывших ремонтников. Так, 21 сентября 1982 года было выявлено нарушение радиотелефонной линии связи, проложенной вдоль трубопровода для взаимодействия диспетчерских пунктов. Командир взвода связи 276-й трубопроводной бригады лейтенант А. В. Чернышов в составе группы из трех человек выехал для ее восстановления. На подъезде к месту диверсии автомобиль трубопроводчиков был обстрелян из засады. В завязавшемся бою с превосходящими силами лейтенант был убит.



С учетом всех издержек и сопутствующих трудностей эксплуатация полевых магистральных трубопроводов в Афганистане себя оправдала. По ним доставлялось 75% всего топлива, что позволило удовлетворить потребность войск в авиационном керосине на 90%, а в автомобильном бензине на 35%.



Как и другим подразделениям, решавшим боевые задачи в районе перевала Саланг, 3-му трубопроводному батальону 276-й трубопроводной бригады пришлось заплатить высокую цену. 3 ноября 1982 года заместитель командира батальона по технической части майор В. И. Малышев руководил ликвидацией последствий диверсии на трассе трубопровода возле портала тоннеля Саланг. Когда в тоннеле произошел затор и водители стали задыхаться, он одним из первых приступил к спасению советских и афганских военнослужащих. Рискуя жизнью, майор В. И. Малышев провел в тоннеле около четырех часов, выведя из него 28 человек. При попытке спасти еще людей он сам задохнулся и погиб.



5 апреля 1983 года группа военнослужащих-трубопроводчиков направилась на поиски сослуживца, получившего ранение в бою накануне и пропавшего без вести. Поисками руководил заместитель командира 3-го трубопроводного батальона 276-й трубопроводной бригады по политической части капитан А. Г. Гасков. В районе Хинджана группа попала в засаду и вступила в неравный бой с противником. Несколько часов трубопроводчики отбивали атаки моджахедов. В бою погибли несколько солдат и капитан А. Г. Гасков.



За все время эксплуатации трубопровода в тоннеле неисправностей не возникало. При этом через высокогорный перевал Саланг было перекачано значительное количество топлива, объем которого представлен на схеме:



Столь высокие показатели обеспечивались тяжелым трудом, мужеством, высокими профессиональными и человеческими качествами воинов-трубопроводчиков.



16 февраля 2022

Константин Пахалюк Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645183140

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