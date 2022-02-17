 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Запытанный Талдыкорган". Жалобы на истязания за решеткой
14:25 18.02.2022

Аян КАЛМУРАТ
Азамат ЖАНКАТОВ

"Прикладывали утюг", "били по почкам", "разорвали губу", "пытались вырвать зубы", "не давали ни еды, ни воды" - многочисленные жалобы на истязательства задержанных во время и после январских событий приходят из разных городов.

Сообщения о жестоких пытках поступают из Талдыкоргана.

Корреспонденты Азаттыка побывали в административном центре Алматинской области и встретились с родственниками помещенных под стражу.

Среди находящихся за решеткой - несколько несовершеннолетних.

По данным прокуратуры, сейчас в Алматинской области расследуют 15 дел по жалобам на пытки.

Администрация учреждения ЛА-155/16 в Талдыкоргане подтвердила, что среди помещенных под стражу в связи с январскими событиями есть люди с различными травмами.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645183500
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