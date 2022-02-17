"Запытанный Талдыкорган". Жалобы на истязания за решеткой

14:25 18.02.2022

Аян КАЛМУРАТ

Азамат ЖАНКАТОВ



"Прикладывали утюг", "били по почкам", "разорвали губу", "пытались вырвать зубы", "не давали ни еды, ни воды" - многочисленные жалобы на истязательства задержанных во время и после январских событий приходят из разных городов.



Сообщения о жестоких пытках поступают из Талдыкоргана.



Корреспонденты Азаттыка побывали в административном центре Алматинской области и встретились с родственниками помещенных под стражу.



Среди находящихся за решеткой - несколько несовершеннолетних.



По данным прокуратуры, сейчас в Алматинской области расследуют 15 дел по жалобам на пытки.



Администрация учреждения ЛА-155/16 в Талдыкоргане подтвердила, что среди помещенных под стражу в связи с январскими событиями есть люди с различными травмами.



