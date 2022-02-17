Как в лихие девяностые. За что задерживают членов ОПГ в Кыргызстане? - А.Джумашова

14:26 18.02.2022 Аида ДЖУМАШОВА



Как в лихие девяностые. За что задерживают членов ОПГ в Кыргызстане?



Судебное разбирательство по уголовному делу по убийству кримавторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти завершено.



Прокурор просит для подозреваемого Талгата Шамиева 13 лет лишения свободы, потерпевшие - пожизненного срока тюрьмы.



Многие связывают убийство Алмазбека Сулайманова с местью. Обвиняемый - сын Имаша Шамиева, которого больше 20 лет назад убил Лимонти.



24.kg напоминает о самых громких задержаниях членов ОПГ.



Транснациональная ОПГ



Почти полтора года длится расследование уголовного дела в отношении вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева. - Прим. 24.kg). Он находится под подпиской о невыезде - в своей минирезиденции, расположенной на Иссык-Куле.



Шоу задержания со спецназом в бане спецслужбы устроили еще в октябре 2020 года. Решением суда Кольбаева водворили в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.



В марте 2021-го в ГКНБ сообщили: родственники лидера ОПГ перечислили в бюджет 49,6 миллиона сомов. После этого Бишкекский горсуд отпустил Камчи Кольбаева под подписку о невыезде.



По версии следствия, в 2010 году Кольбаев вместе с другим вором в законе создали транснациональное преступное сообщество покоординации и регулированию ОПГ для сбора "воровской казны".



В сообщество входили так называемые положенцы, отбывающие наказание в тюрьмах Казахстана. Деньги перечислялись Камчыбеку Асанбеку и Мерабу Джангвеладзе.



Из материалов уголовного дела



Только в 2012 году Камчыбеку Асанбеку и Мерабу Джангвеладзе члены ОПГ Казахстана якобы перечислили около $1 миллиона.



Официально ГКНБ никак не комментирует ход расследования уголовного дела. Известно, что в суд материалы в отношении лидера ОПГ не поступали.



Родственники в криминале



В апреле за разбойное нападение на граждан Китая был задержан близкий родственник криминального авторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо Чынгыз.



Ранее в милицию с заявлением обратился 43-летний гражданин КНР. Трое мужчин в масках и перчатках проникли в дом, где он проживал. Постояльцев избили, связали их, а затем украли деньги и телефон.



Двоих подозреваемых задержали в столице, а родственника Доо Чынгыза - в Иссык-Атинском районе.



Самого Чынгыза Джумагулова осудили по статье "Хулиганство" УК КР. Он состоит на учете в МВД как член ОПГ Камчи Кольбаева.



Он вышел на свободу в июле 2021 года.



Чынгыз Джумагулов и двое его подельников, по версии следствия, до смерти избили и оставили умирать члена другого ОПГ около столичного роддома.



Прокурор просил признать всех троих виновными в особо тяжком преступлении. Суд приговорил Доо Чынгыза и его подельников всего к пяти годам лишения свободы.



Очередное дело Дженго



Уголовное дело в отношении члена ОПГ Кадырбека Досонова по прозвищу Дженго сейчас рассматривает Кара-Суйский районный суд. Его обвиняют в незаконном захвате земельного участка и отмывании преступных доходов.



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По версии следствия, Досонов владеет большим количеством автомобилей и недвижимости, хотя никогда не работал. Все имущество он якобы оформлял на родственников. Также член ОПГ якобы имеет крупные вложения в строительных компаниях.



В феврале 2021 года он сам сдался спецслужбам в Оше, после его задержали. Решением суда криминального авторитета взяли под стражу. Почти год Досонов содержался в СИЗО ГКНБ центрального аппарата, который расположен в Бишкеке.



До очередного задержания Кадырбек Досонов был обвинен в убийстве полковника Толкунбека Шоноева. Сотрудника милиции застрелили в январе 2013 года в городе Оше. Он занимался борьбой с оргпреступностью, задерживал лидеров и членов ОПГ.



Спустя два года разбирательств Дженго был оправдан всеми судебными инстанциями.



Вендетта



Уголовное дело в отношении Талгата Шамиева, обвиняемого в убийстве кримавторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти рассматривается в суде.



Алмазбека Сулайманова убили в марте 2020 года. Подозреваемый полностью взял вину на себя, более того, он сам пришел в милицию и рассказал о происшествии.



Талгат Шамиев - сын кримавторитета Имаша Шамиева. В 1998 году в криминальных разборках его убил Лимонти. По некоторым данным, Талгат Шамиев решил отомстить Сулайманову за отца.



Алмаза Сулайманова несколько раз ударили ножом. Потерпевшей признана его супруга Алина Юнусова. Она считает, что Талгат Шамиев совершил преступление не один, а с подельниками, которых не выдает.



Отголоски прошлого



В суде сейчас также рассматривается громкое дело об убийстве экс-руководителя аппарата президента Медета Садыркулова, эксперта НИСИ Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулайманова. Большую часть виновных в преступлении уже осудили: кто-то получил реальные сроки, а часть обвиняемых все еще в розыске, в том числе и организатор убийства брат беглого президента Жаныш Бакиев.



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В ноябре 2021 года милиция задержала одного из подозреваемых в убийстве, который также находился в международном розыске. Санжар Сапарбеков, по некоторым данным, сам сдался милиции. Дело рассматривается в Аламединском райсуде. Подсудимый свою вину не признает.



По версии следствия, Санжар Сапарбеков был непосредственным исполнителем - он накинул удавку на шею Медета Садыркулова, потом Сергея Слепченко и задушил их.



В феврале милиция Оша задержала еще одного фигуранта уголовного дела, связанного с Медетом Садыркуловым. Член ОПГ Талантбек Чолпонбаев уже отбывал наказание в колонии-поселении, откуда сбежал и находился в розыске.



Талантбек Чолпонбаев сидел в тюрьме за убийство Омурбека Осмонова. Того самого водителя, который в 2009 году взял на себя вину за автокатастрофу, в которой, по первоначальной версии, погиб экс-руководитель аппарата президента Медет Садыркулов.



На этот раз члена ОПГ задержали за разбойное нападение. По версии следствия, Талантбек Чолпонбаев вместе с двумя подельниками ворвался в дом к ошанке. Женщину связали скотчем и украли у нее $5 тысяч.



"Гуманные" судьи



Члена ОПГ Бахадыра Баратова по прозвищу Пакыр Калла милиция задерживает второй раз за год. Он уже был осужден за убийство и отбыл срок.



В январе 2021 года члена ОПГ подозревали в хулиганстве. Следствие утверждало, что кримавторитет ранил ножом в грудь мужчину.



Суд отпустил члена ОПГ, и в феврале 2022-го Пакыра Калла опять задержали за избиение предпринимателя. Известно, что член ОПГ также вымогал у бизнесмена 100 тысяч сомов.



Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении члена ОПГ Умара Маратова по прозвищу Казак.



Кримавторитет из Оша обвинялся в избиении брата экс-мэра южной столицы Айтмамата Кадырбаева.



В Оше Умар Маратов и его подельники выследили мужчину, вытащили из машины, а затем повалили на землю и стали пинать.



Из приговора суда



Члена ОПГ и двоих его подельников приговорили к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев и штрафу в 50 тысяч сомов. Еще одного - к штрафу в 260 тысяч сомов.



Прокуратура просила суд ужесточить приговор, однако Верховный суд направил дело в первую инстанцию.



Как в 90-е



В январе в Баткене у 55-летнего мужчины обнаружили наркотики и незаконно хранящееся оружие.



Задержанным является неоднократно судимый 55-летний Равшан Абдрахманов. Он состоит на учете как член ОПГ.



На счету у него 11 судимостей по таким статьям, как вымогательство, нанесение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и прочие.



По некоторым данным, Равшан Абдрахманов несколько раз находился на лечении в психиатрической клинике.



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Еще одного члена ОПГ задержали в Оше в январе 2022 года. Он подозревается в мошенничестве. 36-летний мужчина неоднократно судим за тяжкие преступления.



Ранее с заявлением в правоохранительные органы обратилась гражданка Р.З. Она рассказала, что в 2020 году малознакомый парень по имени Сагыныч пообещал, что привезет ей из Кореи автомашину HondaFit. Он взял 125 тысяч сомов, но обманул. Более того, женщине угрожали расправой, если она заявит в милицию.



По предварительным данным, С.Сагынычбек состоит в группировке Камчи Кольбаева.



В Кыргызстане, по информации МВД, в 2021 году на учете состояло 1 тысяча 168 членов организованных преступных группировок. Если раньше ОПГ занималась милиция, сейчас за них взялись и спецслужбы.



О том, что члены ОПГ занимаются не только разбойными нападениями и мошенничествами, а пытаются вмешиваться в государственные дела, говорят и высокопоставленные лица.



Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что спецслужбам удалось пресечь влияние ОПГ на политику. Чиновник отмечает, что профилактическая работа с этими лицами продолжается, однако ее результатов пока не видно. Источник - 24.kg

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