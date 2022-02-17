Застой в России не бывает мирным, - С.Шелин

14:28 18.02.2022

Застой в России не бывает мирным



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Поздний путинизм не оправдал надежд на тишину и беззлобие, которых ждали от него по аналогии с брежневской эпохой. Но и тогда покой был мифом.



Сергей Шелин

Обозреватель ИА "Росбалт"



За последний год сравнивать нынешнюю фазу эпохи Путина с так называемым брежневским застоем стало немодно. Хотя еще недавно многие с надеждой оглядывались на позднесоветское прошлое. Ведь из сегодняшнего дня вторая половина правления Брежнева видится хоть и скучнейшей, но хотя бы мирной и по-своему даже добродушной.



По мере того как рушатся надежды на повторение чего-то подобного, растут симпатии лично к Леониду Ильичу. В нем находят сейчас такие достоинства, которые при жизни мало кто обнаруживал: элегантность стиля, культуру речи и даже глубокий ум. А главное - пацифизм. Ведь если та эпоха была спокойнее и симпатичнее нашей, то и качествам правителя полагалось ей соответствовать. А некоторая дряхлость вождя выглядела как залог якобы присущей ему мудрой осторожности и осмотрительной любви к отдыху.



Однако мирный и беззлобный застой в эпоху старенького Брежнева - это чистый миф. И дело вовсе не только в начатой в 1979-м Афганской войне, на которую пришлись последние три брежневских года. Все пошло вразнос гораздо раньше.



Ни Крым, ни Сталин уже не цепляют



Брежнев действительно не хотел воевать с Западом и в первой половине 1970-х сильно смягчил отношения с главными его державами. Особенно пока у власти в США, Германии и Франции стояли Никсон, Брандт и Помпиду, с которыми у него возникло что-то вроде дружбы. Но в 1974-м все трое сошли со сцены, а чуть позже боевая логика нашей системы подмяла под себя "разрядку международной напряженности", хотя это сочетание слов еще несколько лет продолжало употребляться.



В Хельсинки в 1975-м еще подписывали какие-то бумаги возвышенного содержания, а в Анголу уже летели десятки тысяч кубинских бойцов - бить врагов тамошнего просоветского режима. Чуть позже в Мозамбике с теми же целями высадились уже собственные наши военные числом несколько тысяч.



А в Эфиопии в том же 1975-м началась кровавая социалистическая революция, перешедшая потом в серию беспощадных войн. И все это - под руководством советского протеже Менгисту.



Полыхала не только Африка. Конец 1970-х - это и сандинистская революция в Никарагуа (на помощь опять послали кубинцев), а также перевороты и войны еще в нескольких некрупных странах.



По характеру Брежнев не был воинственным и жестоким человеком. Но он правил великой империей, а у нее была своя логика.



"Разрядка напряженности" все больше напоминала блеф, но ее продолжали разыгрывать до тех пор, пока советский режим не сделал крупнейшую ошибку в своей поздней истории.



Прелюдией к ней стало китайское вторжение во Вьетнам в феврале–марте 1979-го. Его целью было помешать Вьетнаму, который как раз официально записался в советские сателлиты и заключил с Москвой договор о дружбе и сотрудничестве, создать систему зависимых от себя государств.



Наши геронтократы привели войска в полную готовность, но воевать с Китаем все-таки не решились и позволили ему одержать во Вьетнаме частичную победу.



После этого застойная якобы эпоха Брежнева могла, видимо, еще долго тянуться без крупных поражений, с упором на использование прокси и поддержкой войн вдали от собственных границ. Но причиненное китайцами унижение, видимо, оказалось слишком сильным. Нужно было как-то мощно самовыразиться.



И в декабре 1979-го Политбюро бросило войска в Афганистан. Что и стало финалом брежневского застоя (а заодно и "разрядки") - не совсем уж предопределенным, но довольно закономерным. Привычка постоянно встревать во множество локальных войн снижала адекватность режима и в конце концов втянула его в огромную безвыигрышную авантюру.



И у других наших советских и постсоветских вождей, независимо от особенностей характера, поздние годы правления никогда не были лениво-застойными.



Сталин в 1950-м втянулся в Корее в войну с США. И хотя воевал он там в основном силами маоцзедуновских прокси, но и собственную армию увеличил с 2,9 млн в 1949-м до 5,8 млн в 1953-м. А советские капиталовложения по военным ведомствам и по министерствам, производящим вооружения, удвоились с 1950-го по 1952-й. Дело явно шло к мировой атомной войне.



У Хрущева последние годы правления отмечены Берлинским (1961-й) и Карибским (1962-й) ядерными кризисами, а также завинчиванием гаек на внутреннем фронте (1963-й).



Впрочем, закручивали их на поздних своих этапах и Сталин (как почти всегда), и Брежнев (с 1980-го, когда "разрядка" окончательно отпала и заигрывание с Европой и Америкой потеряло смысл).



И даже Ельцин, записной наш западник, в декабре 1999-го, за три недели до отставки, публично грозил тогдашнему американскому президенту ракетным ударом: "Он, видимо, на секунду забыл, что такое Россия, что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия. Пусть не забывается, в каком мире он живет…"



Застой у нас случается. Но не во внешних делах. Наоборот, наши вожди, поруководив достаточно долго и достигнув пожилых лет, обретают вовсе не осмотрительность и неспешность, а наоборот - стремительность и боевой драйв. Почему? Можно спорить. Но сам факт отрицать невозможно. Путин не нарушает традицию. Он ее продолжает и творчески развивает.



Сергей Шелин