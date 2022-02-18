О коренных причинах протестов в Казахстане, - В.Прохватилов

17:26 18.02.2022 ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 18.02.2022



По соглашениям 90-х годов две трети своих полезных ископаемых республика отдает в руки западных хозяев



5 февраля на западе Казахстана возобновились митинги. С требованием повысить зарплаты и улучшить условия труда выступили нефтяники города Жанаозен в Мангистауской области. Люди недовольны несправедливостью, заявляют, что "прогнила система", сообщает прозападное издание Orda.kz. К нефтяникам присоединились "активисты", требующие "освобождения из СИЗО молодежи, задержанной во время январских акций".



Перманентные забастовки и митинги в Мангистауской области тянутся с 2008 года. Требования протестующих практически не меняются. Нефтяники и работники системообразующих предприятий требуют повышения зарплаты и улучшения системы оплаты труда, к ним присоединяются местные жители, а затем активисты многочисленных НПО быстро перехватывают инициативу и выдвигают политические требования.



Протесты, как правило, распространяются вширь. На этот раз нефтяники митингуют не только в Жанаозене, но и в Атырау; требуют также повысить зарплату работники Мангистауского атомного энергокомбината "МАЭК-Казатомпром", от работы которого зависит обеспечение населения области питьевой водой и электроэнергией.



"Жанаозенский тупик" – так охарактеризовал ситуацию известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.



Требования "митингующих, бастующих и прочих недовольных" нереальны и невыполнимы, пишет Ашимбаев: кратное повышение зарплат, перевод сотрудников вспомогательных и сервисных предприятий в штат нефтяных предприятий, национализация частных сервисных компаний и повышение уровня их зарплаты до уровня зарплаты работников нефтянки, трудоустройство всех безработных жителей региона (причем опять-таки в нефтянке, потому что в коммунальные службы идти работать они не хотят), снижение цен.



Новая полоса протестов началась несмотря на то, что после январских событий были снижены цены на горючее и повышена зарплата в нефтяной отрасли: "Основной шум поднимают работники сервисных компаний и безработные, число которых продолжает расти". Дело в том, что регион является единственным (кроме мегаполисов), имеющим постоянно положительное сальдо внешней и внутренней миграции. В Мангистау едут и оралманы (кандасы) – основной источник внешней миграции, и трудовые мигранты из других областей. И тех, и других притягивает миф о сказочно богатом регионе, где можно работать в нефтянке и жить припеваючи.



То, что в Мангистау вообще и в Жанаозене в частности высокий уровень стоимости жизни и практически отсутствуют вакантные места в нефтегазовом секторе, никого не останавливает. "Алгоритм отработан – главное переехать, потом устроиться в сервисные структуры, а затем – переходить к протестам".



Не смущает мигрантов и то, что работа в нефтегазовой промышленности, строительных, монтажных и ремонтных компаниях требует серьезной квалификации, в то время как среди приезжающих в область специалистов почти нет. Вернувшиеся на историческую родину кандасы зачастую даже не знают казахского языка.



На протяжении десятилетий безработица в регионе растет за счет миграционного и демографического давления. По рождаемости Мангистау занимает второе место в республике (после Шымкента) и первое среди сельского населения.



Повышение зарплат и "трудоустройство безработных на явно фиктивные вакансии только разжигает аппетиты протестующих", отмечает Данияр Ашимбаев. Он считает, что решение проблем Мангистау и Жанаозена находится в иной плоскости: "Пора заканчивать с миграционными программами, которые только усиливают социальную напряженность, и переходить к стимулированию миграции в Казахстан действительно нужных специалистов. Во-вторых, пора заканчивать с бездумным стимулированием рождаемости и переходить к полноценному развитию семей и детей (от количества к качеству). В-третьих, пора перейти от бюджетированного прожектерства к комплексному развитию регионов, основанному на создании и развитии индустрии и агропромышленного комплекса, системном использовании природных ресурсов, подготовке и переподготовке кадров, развитию социальной, транспортной и жилищной инфраструктуры. В-четвертых, нужно заканчивать культивирование "мангистауской самобытности" и проводить настойчивую политику по интеграции региона в общеказахстанские ценности".



Под "самобытностью" политолог имеет в виду клановую обособленность региональных элит области, расположенной в ареале младшего жуза, когда социально-экономическая отсталость выдается за уникальность. Высокие потребительские цены в Мангистау в первую очередь вызваны тем, что власть имущие не пускают на рынки торговцев из других регионов.



Однако основной причиной социальной нестабильности в республике является либерально-приватизационная модель экономики, работающая на интересы транснациональных корпораций Запада.



Заключенные в 90-е годы соглашения о разделе продукции отдают две трети нефти, газа и других полезных ископаемых республики в руки западных хозяев.



Так, на месторождении Тенгиз на Каспии в рамках ТОО "Тенгизшевройл" национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 20%, Chevron (США) – 50%, ExxonMobil (США) – 25%, СП "ЛукАрко" (США) – 5%. На месторождении Кашаган на Каспии в консорциуме North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 16,88%, Eni (Италия) – 16,81%, ExxonMobil (США) – 16,81%, Shell (Великобритания) – 16,81%, Total (Франция) – 16,81%, CNPC (Китай) – 8,33%, Inpex (Япония) – 7,56%.



На месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области в Karachaganak Petroleum Operating B.V. национальный оператор "КазМунайГаз" имеет всего 10%, Eni (Италия) – 29,25%, Shell (Великобритания) – 29,25%, Chevron (США) – 18%.



Доля нефтедобычи в руках зарубежных (западных) компаний сейчас будет увеличиваться ввиду запланированной массовой приватизации, разработанной под руководством советника президента Казахстана сэра Сумы Чакрабати, бывшего главы Европейского банка реконструкции и развития.



Одним из факторов постоянного протестного брожения являются гигантские гетто, образовавшиеся вокруг Алма-Аты и Нур-Султана. Сюда приезжают и здесь живут в трущобах мигранты, занятые на городских стройках и в сфере обслуживания. Трущобы формируются на окраинах мегаполисов вокруг вокзалов и рынков. Городские власти Алма-Аты постоянно занижают статистику по мигрантам, отмечает TuranPress. В докладе экспертов Казахстанского института стратегических исследований Мадины Нургалиревой и Юрия Булуктаева "Внутренняя миграция в Алматы: влияние на социоконфликтный потенциал" говорится, что к активным формам протеста готов каждый шестой мигрант.



По данным TuranPress, мигранты составляют до 70 процентов населения Алма-Аты, из них более половины проживает без регистрации. И около 80% преступлений в южной столице совершается приезжими.



Такая же картина наблюдается и в других мегаполисах, которые "превратились в островки элитной недвижимости, утопающие в нищете трущоб".



Сложившийся в Казахстане огромный разрыв в развитии разных регионов и невостребованность к производительному труду большей части населения возникли из-за преобладания в структуре народнохозяйственного комплекса сырьевых отраслей.



В 2020 году половина всего товарного экспорта Казахстана пришлась на сырую нефть – $23,7 млрд из $47 млрд. Почти половина госбюджета сформирована за счет нефтегазового сектора. Сельское хозяйство неэффективно, и оттуда трудовая сила перетекает в сферу услуг. С 2010 года из сельской местности в мегаполисы и нефтегазовые регионы перебрался почти миллион человек, они пополнили ряды протестующих.



В докладе ОЭСР говорится, что многолетнее доминирование сырьевого сектора привело "к формированию такой структуры экономики, которая не способствует развитию других отраслей; сосредоточение экономического влияния в руках государства и небольшой группы частных игроков сдерживает приток инвестиций и динамику экономического развития".



С самого начала экономика независимого Казахстана контролировалась и направлялась Британской короной. Экономическим советником Нурсултана Назарбаева был британский экс-премьер Тони Блэр. Эстафету у него принял бывший высокопоставленный чиновник британского Форин Офиса сэр Сума Чакрабати, навязавший правительству Казахстана "дорожную карту" дальнейших экономических реформ, в рамках которых предполагается развивать с помощью иностранных инвестиций туризм и сельское хозяйство. Приоритетом развития являются достижение "углеродной нейтральности" и превращение столицы Казахстана в арбитражный хаб, центром которого должен стать МФЦ "Астана", находящийся под британским контролем.



Заметим, что за день до начала новых выступлений протеста в Жанаозене на центральной площади Алма-Аты собралась на митинг "вся грантоедская рать": в 40-й день "январской трагедии" здесь прошел митинг с требованием отставки президента Токаева. В акции приняли участие от 300 до 700 человек. На митинге, помимо требования отставки Касым-Жомарта Токаева, звучал призыв привлечь к суду Нурсултана Назарбаева. Участники акции держали плакаты, написанные по-английски. Организатором акции выступил лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана националист Жанболат Мамай.



Тем временем к протестующим нефтяникам Жанаозена присоединяются работники коммунальных служб, нефтяники с месторождений Каламкас, Бузачи, Жетыбай, работники нефтесервисных компаний Актау.



Повторится ли январский сценарий забастовки, переходящей в мятеж? Источник - fondsk.ru

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