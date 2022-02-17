В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация мужчин и эвакуация женщин и детей

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19:20 18.02.2022
МОЛНИЯ: жителей ЛНР эвакуируют в Россию
Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с заявлением об эвакуации мирных жителей в связи с обострением военно-политической обстановки. Он поручил главам территорий обеспечить организованную эвакуацию населения с целью недопущения жертв.
"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", - заявил Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул, что "Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской Народной Республики".
И обратился к мужчинам:
"Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".