В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация мужчин и эвакуация женщин и детей

19:20 18.02.2022

МОЛНИЯ: жителей ЛНР эвакуируют в Россию



Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с заявлением об эвакуации мирных жителей в связи с обострением военно-политической обстановки. Он поручил главам территорий обеспечить организованную эвакуацию населения с целью недопущения жертв.



"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", - заявил Пасечник.



Глава ЛНР подчеркнул, что "Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской Народной Республики".



И обратился к мужчинам:



"Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".



