Евразийский экономический союз становится невыгодным для Киргизии, - В.Панфилова

19:22 18.02.2022

Бишкек не устраивает изменение миграционной политики России

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

17.02.22



Талант Мамытов намерен отстаивать права киргизов в России.

Спикер киргизского парламента Талант Мамытов 20 февраля приедет в Москву для обсуждения проблем трудовых мигрантов, работающих в РФ. Киргизские депутаты обращают внимание на то, что, несмотря на членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), права мигрантов не защищены и, более того, правила пребывания в России ужесточаются. Мамытов предложит Госдуме РФ рассмотреть вопрос принятия двойного российско-киргизского гражданства.



Вероятно, ситуация была бы иной, если бы президент Киргизии Садыр Жапаров пользовался безграничным доверием Кремля. Но этого по разным причинам нет. Стоит сказать, что последний раз российско-киргизская встреча на высшем уровне состоялась в мае 2021 года. Все остальные контакты проходили в рамках совместных мероприятий, в первую очередь в форматах СНГ, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Практика же на постсоветском пространстве показывает, что проблемы быстро и эффективно решаются только на уровне первых лиц.



После сообщений о том, что Россия ужесточает миграционное законодательство, киргизские депутаты потребовали от спикера парламента Таланта Мамытова поднять вопрос защиты своих граждан, работающих в РФ, в Государственной думе, а затем обратиться к президенту Владимиру Путину. Трудовые мигранты вносят большой вклад в экономику республики. "Чистый приток денежных переводов по итогам 2021 года в Киргизию составил 2,193 млрд долл.", – сообщил Национальный банк Киргизии. Более 97% денежных переводов приходится на Россию.



По официальным данным, в России работает 1,063 млн кыргызстанцев, сообщил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кубандык Акматбеков.



На втором месте Казахстан. Там на заработках находится 30 тыс., в Турции – 20 тыс., США и арабских странах – 10 тыс., Германии, Канаде и Италии – 6 тыс., Южной Корее – более 5 тыс. Кроме этого, 76 тыс. кыргызстанцев не могут въехать в РФ, потому что попали в черный список.



"Новый закон, принятый в России, создает сложности для мигрантов, которые должны теперь каждые три месяца проходить медицинское освидетельствование стоимостью 6 тыс. руб.

Пусть наш президент обратится к главе России. Этот вопрос нужно открыто обсудить. Что делать нашим мигрантам: уезжать оттуда или принимать российское гражданство? Нужно поднять вопрос принятия двойного киргизско-российского гражданства, если Москва будет не против", – заявил на состоявшемся накануне заседании парламента депутат Дастан Бекешев.



Бекешева поддержал лидер фракции "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. Он отметил наличие у трудовых мигрантов множества социальных проблем и предложил создать совместную комиссию с депутатами Госдумы РФ для их изучения на месте и принятия решения. Двойное гражданство могло бы снять большую часть проблем.



Депутат Бакыт Торобаев отметил, что кроме проблем с медосвидетельствованием в Калужской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе для трудовых мигрантов ввели ограничения на работу во всех сферах, кроме строительной. Это очень усложняет мигрантам жизнь и работу в России. По его словам, не работают не только нормы, касающиеся мигрантов, но и договоренности о торговле, денежных переводах и грузоперевозках. "Когда мы вступали в ЕАЭС, нам была гарантирована свобода по четырем направлениям – это свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Но Казахстан ограничивает передвижение товаров, наши предприниматели сталкиваются со многими проблемами. Теперь вводят ограничения под предлогом необходимости прохождения медицинского освидетельствования. Свободное передвижение капитала – и снова ограничения, даже по переводам мигрантов. Может, и с услугами есть проблемы? Тогда зачем нам нужен этот Евразийский экономический союз?" – задался вопросом депутат. Он напомнил, что в ЕАЭС работают два киргизских министра, которые после назначения "тихо сидят и не защищают интересов республики". Речь идет о Темирбеке Асанбекове и Максате Мамытканове. Они сейчас члены коллегии Евразийской экономической комиссии. Асанбеков курирует энергетический и инфраструктурный сектор, Мамытканов – таможню.



Кстати, посольство Киргизской Республики (КР) в РФ выступило с разъяснением касательно запрета на работу для трудовых мигрантов в трех российских субъектах Федерации: нововведение не касается граждан КР. "В соответствии с п. 2 ст. 97 Договора о ЕАЭС "государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений, установленных настоящим договором", – говорится в сообщении. В случае нарушения данного соглашения киргизское дипведомство просит направлять ему обращения "для принятия мер реагирования".



Эксперт по миграционным вопросам Асилбек Эгембердиев считает, что при посольстве КР в РФ неплохо было бы открыть некий интеграционный центр, где трудовые мигранты могли бы изучать русский язык и историю, получать необходимую юридическую помощь. "А пока же интеграцией приходится заниматься самим трудовым мигрантам в свободное от работы время. Впрочем, опыт показал, что трудовым мигрантам в России некогда заниматься самообразованием, некогда учиться правилам поведения, некогда изучать законодательство и некогда культурно адаптироваться в российское общество. Сегодня в Россию едут молодые люди, которые родились уже после распада общего Советского Союза, и с ними надо работать, обучать их, причем это надо делать еще на их родине, до отъезда в РФ", – сказал "НГ" Эгембердиев. По его словам, отсутствие элементарной информации приводит в тупик прибывших на территорию России мигрантов. Для таких категорий граждан надо создавать программы в сфере государственной информационной политики и организовать их подготовку на родине. Пока что из-за отсутствия информационных центров пострадают тысячи граждан, потому что у них нет достаточной юридической защиты, переводчиков в суде, иностранные граждане остаются совершенно незащищенными.



Напомним, в Совете безопасности России сообщили о разработке дополнительных мер по противодействию незаконной миграции и профилактике правонарушений со стороны мигрантов. "Отмечена необходимость повышения эффективности мер, принимаемых в рамках трансграничного сотрудничества с компетентными органами зарубежных государств в сфере противодействия нелегальной миграции", – сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Антошин, выступая по итогам заседания Межведомственной комиссии Совета по общественной безопасности. Комиссия должна будет координировать действия органов власти по реализации государственной миграционной политики. Среди функций комиссии – анализ миграционной ситуации в стране, выявление внутренних и внешних угроз национальной безопасности в этой сфере, подготовка советов и предложений Совбезу в области пресечения незаконной миграции. Комиссия также должна будет проводить исследования в миграционной сфере, развивать международное сотрудничество в этой области.