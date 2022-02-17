 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.02.2022
19:22  Евразийский экономический союз становится невыгодным для Киргизии, - В.Панфилова
19:20  В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация мужчин и эвакуация женщин и детей
17:26  О коренных причинах протестов в Казахстане, - В.Прохватилов
14:28  Застой в России не бывает мирным, - С.Шелин
14:26  Как в лихие девяностые. За что задерживают членов ОПГ в Кыргызстане? - А.Джумашова
14:25  "Запытанный Талдыкорган". Жалобы на истязания за решеткой
14:19  Новая книга про Афгано-советскую войну: В.Прямицын "Проблема номер один. Перевал Саланг в истории Афганской войны (1979-1989)"

13:10  Кто и как защитит русских за рубежом, - Василий Титов
13:03  "Вброс", "фейк", "бред": КазСиловики отчаянно опровергают пытки "январистов"
12:54  В Китае запустили первый в мире "малый модульный атомный реактор"
12:14  Байден "подпалил" подбрюшье России: Талибы* точат кинжалы и рвутся на север, - "СП"
10:53  Полгода правления талибов: отчаявшиеся афганцы начали продавать себя на органы, - "МК"
10:48  Китайский марш в Латинской Америке, - Василий Иванов
10:30  Аида Исмаилова поедет послом Кыргызстана в Южную Корею
10:10  Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти? - Камран Гасанов
10:08  Какие мигранты заслуживают депортации из России, - "Взгляд"
10:04  Ташкент. История девочки, брошенной в вольер с медведем: вопросы, которые остаются открытыми
09:03  Казпрез Токаев 1/03 созывает внеочередной съезд правящей Казпартии Нур-Отан
08:50  Казахский Жанаозен кипит. Работать никто не хочет, - "МК"
08:41  Битва оппозиции с Эрдоганом: шестеро против двух, - Ст.Тарасов
08:15  О новых кланах, трайбах и прочем подобном, - Е.Фатеев
07:48  Туркмения – новая цель для цветной революции, - Александр Разуваев
07:32  Казахстану придется с нуля создавать силовой блок
07:24  В тупике: Казахстан может получить еще один банк, но потерять железную дорогу, - А.Урманов
06:59  Олигаршонок Баталов сменил экс-каззятя Кулибаева во главе Нацпалаты предпринимателей "Атамекен"
01:13  Внешняя политика России - ошибка за ошибкой.., - Николай Платошкин
00:07  The Daily Telegraph рассказала, как Нурсултан Назарбаев контролировал восьмимиллиардный бизнес
00:04  Канада отменила демократию. Трюдо ввел в стране ЧП, - Д.Бавырин
00:03  Америка толкает Европу и Азию к войне за газ, - Ольга Самофалова
00:02  В США опасаются альянса Москвы и Пекина в украинском кризисе, - В.Скосырев
00:01  Вывих мозга по-украински. Politico переносит дату "российского вторжения" на 20 февраля
Четверг, 17.02.2022
23:46  Вслед за принципом одного Китая США примут и принцип одной России, - В.Павленко
21:33  "Боевики" в Казахстан прибыли из Китая, Узбекистана и Саудовской Аравии...
17:47  Путин приказал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения
16:32  Экономика в трубу: кампания нагнетания напряженности дорого обходится Украине
16:27  Цены на газ: "Турецкий поток" добавил рост на топливо
15:20  Мы долго молча отступали. Теперь Россия должна ощетиниться, - Александр Проханов
14:11  По итогам провальной Олимпиады уволен глава НОК Узбекистана Шаабдурахманов
13:39  В Казтюрьмах сидят 741 террористов-январистов, подано 363 жалобы на "недозволенные методы следствия"
12:27  Падение в бездну: к 2150 году Прибалтика исчезнет навсегда, - А.Иванов
12:12  Но Донецком фронте канонада: обмен артударами
10:59  Не могут отличить пшеницу от ячменя – сенатор Куришбаев про сотрудников КазМинсельхоза
10:52  Таджикистан готов начать строительство дороги Ходжаи Аъло-Ворух. Кыргызы - саботируют
10:50  Скончался главный юморист ТаджЭстрады народный артист Аловиддин Абдуллоев
10:11  Русский исход. Казахстан накрыл эмиграционный бум: что происходит, - "Караван"
10:04  В Казахстане создана первая "цифровая" политическая партия - "Намыс"
10:00  Новые реалии. О не учтенных киевским режимом факторах, - Н.Сорокин
09:57  Об интернет-детоксе казахстанского майдана, - Евгений Фатеев
09:47  "Чуть что, кричат о разжигании розни" - Росполиция бессильна против мигрантов?
09:17  Пятое колесо в телеге. Страдания КазАвтопрома, - Е.Косенко
09:09  В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине, - О.Самофалова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Евразийский экономический союз становится невыгодным для Киргизии, - В.Панфилова
19:22 18.02.2022

Бишкек не устраивает изменение миграционной политики России
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
17.02.22

Талант Мамытов намерен отстаивать права киргизов в России.
Спикер киргизского парламента Талант Мамытов 20 февраля приедет в Москву для обсуждения проблем трудовых мигрантов, работающих в РФ. Киргизские депутаты обращают внимание на то, что, несмотря на членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), права мигрантов не защищены и, более того, правила пребывания в России ужесточаются. Мамытов предложит Госдуме РФ рассмотреть вопрос принятия двойного российско-киргизского гражданства.

Вероятно, ситуация была бы иной, если бы президент Киргизии Садыр Жапаров пользовался безграничным доверием Кремля. Но этого по разным причинам нет. Стоит сказать, что последний раз российско-киргизская встреча на высшем уровне состоялась в мае 2021 года. Все остальные контакты проходили в рамках совместных мероприятий, в первую очередь в форматах СНГ, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Практика же на постсоветском пространстве показывает, что проблемы быстро и эффективно решаются только на уровне первых лиц.

После сообщений о том, что Россия ужесточает миграционное законодательство, киргизские депутаты потребовали от спикера парламента Таланта Мамытова поднять вопрос защиты своих граждан, работающих в РФ, в Государственной думе, а затем обратиться к президенту Владимиру Путину. Трудовые мигранты вносят большой вклад в экономику республики. "Чистый приток денежных переводов по итогам 2021 года в Киргизию составил 2,193 млрд долл.", – сообщил Национальный банк Киргизии. Более 97% денежных переводов приходится на Россию.

По официальным данным, в России работает 1,063 млн кыргызстанцев, сообщил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кубандык Акматбеков.

На втором месте Казахстан. Там на заработках находится 30 тыс., в Турции – 20 тыс., США и арабских странах – 10 тыс., Германии, Канаде и Италии – 6 тыс., Южной Корее – более 5 тыс. Кроме этого, 76 тыс. кыргызстанцев не могут въехать в РФ, потому что попали в черный список.

"Новый закон, принятый в России, создает сложности для мигрантов, которые должны теперь каждые три месяца проходить медицинское освидетельствование стоимостью 6 тыс. руб.
Пусть наш президент обратится к главе России. Этот вопрос нужно открыто обсудить. Что делать нашим мигрантам: уезжать оттуда или принимать российское гражданство? Нужно поднять вопрос принятия двойного киргизско-российского гражданства, если Москва будет не против", – заявил на состоявшемся накануне заседании парламента депутат Дастан Бекешев.

Бекешева поддержал лидер фракции "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. Он отметил наличие у трудовых мигрантов множества социальных проблем и предложил создать совместную комиссию с депутатами Госдумы РФ для их изучения на месте и принятия решения. Двойное гражданство могло бы снять большую часть проблем.

Депутат Бакыт Торобаев отметил, что кроме проблем с медосвидетельствованием в Калужской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе для трудовых мигрантов ввели ограничения на работу во всех сферах, кроме строительной. Это очень усложняет мигрантам жизнь и работу в России. По его словам, не работают не только нормы, касающиеся мигрантов, но и договоренности о торговле, денежных переводах и грузоперевозках. "Когда мы вступали в ЕАЭС, нам была гарантирована свобода по четырем направлениям – это свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Но Казахстан ограничивает передвижение товаров, наши предприниматели сталкиваются со многими проблемами. Теперь вводят ограничения под предлогом необходимости прохождения медицинского освидетельствования. Свободное передвижение капитала – и снова ограничения, даже по переводам мигрантов. Может, и с услугами есть проблемы? Тогда зачем нам нужен этот Евразийский экономический союз?" – задался вопросом депутат. Он напомнил, что в ЕАЭС работают два киргизских министра, которые после назначения "тихо сидят и не защищают интересов республики". Речь идет о Темирбеке Асанбекове и Максате Мамытканове. Они сейчас члены коллегии Евразийской экономической комиссии. Асанбеков курирует энергетический и инфраструктурный сектор, Мамытканов – таможню.

Кстати, посольство Киргизской Республики (КР) в РФ выступило с разъяснением касательно запрета на работу для трудовых мигрантов в трех российских субъектах Федерации: нововведение не касается граждан КР. "В соответствии с п. 2 ст. 97 Договора о ЕАЭС "государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений, установленных настоящим договором", – говорится в сообщении. В случае нарушения данного соглашения киргизское дипведомство просит направлять ему обращения "для принятия мер реагирования".

Эксперт по миграционным вопросам Асилбек Эгембердиев считает, что при посольстве КР в РФ неплохо было бы открыть некий интеграционный центр, где трудовые мигранты могли бы изучать русский язык и историю, получать необходимую юридическую помощь. "А пока же интеграцией приходится заниматься самим трудовым мигрантам в свободное от работы время. Впрочем, опыт показал, что трудовым мигрантам в России некогда заниматься самообразованием, некогда учиться правилам поведения, некогда изучать законодательство и некогда культурно адаптироваться в российское общество. Сегодня в Россию едут молодые люди, которые родились уже после распада общего Советского Союза, и с ними надо работать, обучать их, причем это надо делать еще на их родине, до отъезда в РФ", – сказал "НГ" Эгембердиев. По его словам, отсутствие элементарной информации приводит в тупик прибывших на территорию России мигрантов. Для таких категорий граждан надо создавать программы в сфере государственной информационной политики и организовать их подготовку на родине. Пока что из-за отсутствия информационных центров пострадают тысячи граждан, потому что у них нет достаточной юридической защиты, переводчиков в суде, иностранные граждане остаются совершенно незащищенными.

Напомним, в Совете безопасности России сообщили о разработке дополнительных мер по противодействию незаконной миграции и профилактике правонарушений со стороны мигрантов. "Отмечена необходимость повышения эффективности мер, принимаемых в рамках трансграничного сотрудничества с компетентными органами зарубежных государств в сфере противодействия нелегальной миграции", – сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Антошин, выступая по итогам заседания Межведомственной комиссии Совета по общественной безопасности. Комиссия должна будет координировать действия органов власти по реализации государственной миграционной политики. Среди функций комиссии – анализ миграционной ситуации в стране, выявление внутренних и внешних угроз национальной безопасности в этой сфере, подготовка советов и предложений Совбезу в области пресечения незаконной миграции. Комиссия также должна будет проводить исследования в миграционной сфере, развивать международное сотрудничество в этой области.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645201320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан впервые столкнулся с подобной жестокостью - Токаев о событиях января
- Сенаторы приняли Закон о рынке электроэнергии ЕАЭС
- Бахыт Султанов провел в Алматы совещание по вопросам развития торговли и стабилизации цен
- Кадровые перестановки
- МВК по нераспространению вируса COVID-19 одобрила послабления ограничительных мер в отношении бизнеса
- Самый несговорчивый город требует повышения зарплаты. Дилемма Жанаозена
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
- О противодействии наркобизнесу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  