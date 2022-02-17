 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 17.02.2022
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Умер народный артист России Борис Невзоров
22:51 18.02.2022

Народный артист России Борис Невзоров скончался на 73-м году жизни от последствий COVID-19. Об этом 18 февраля сообщили в Малом театре, где актер работал с 2005 года.

Ранее в этот день худрук театра Юрий Соломин сообщил, что все спектакли с участием актера отменены. Невзоров находился в больнице под врачебным контролем.



Борис Невзоров - известный советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, педагог. Он родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края в семье партийного работника Георгия Иосифовича Невзорова.

В юности Невзоров увлекся сценой и поступил в Щепкинское училище, однако через два года прекратил обучение. Позднее он окончил Школу-студию МХАТ.

Первый актерский опыт Невзоров получил в Новом драматическом театре. Кинематографическая карьера артиста началась с главной роли в мелодраме "Дороги".

Большую известность актер получил после работ "Россия молодая" и "Говорит Москва". За первую картину Невзоров был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Вторая работа позволила ему получить серебряную медаль имени Довженко.

В числе знаковых работ Невзорова такие картины, как "Найти и обезвредить", "Лучшая дорога нашей жизни", "Город над головой", "Первый парень", "Все впереди", "Овраги", и другие.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645213860
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