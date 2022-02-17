Может ли война на Украине вызвать миграционный коллапс в Европе?

00:10 19.02.2022 прогноз RAND



Владимир Овчинский

Юрий Жданов



16 февраля 2022 в Newsweek опубликована статья экспертов корпорации RAND Шелли Калбертсон и Чарльза Райса "Вторжение в Украину может вызвать массовый кризис беженцев":



"Теперь, когда у России достаточно войск и техники, чтобы вторгнуться в Украину, если дипломатия потерпит неудачу, одним из последствий такого вторжения может стать массовый кризис с беженцами или миграцией. Если бы это произошло, это имело бы серьезные гуманитарные, политические и экономические последствия как для бегущих украинцев, так и для европейских стран, в которые они направляются.



После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году 1,5 миллиона украинцев были перемещены внутри страны. Хотя немногие украинцы претендовали на статус беженца, соседняя Польша за последние годы выдала около 300 тыс. виз на временное проживание для украинцев, в то время как некоторые оценивают общее количество украинцев, живущих и работающих в Польше после этих событий, до 2 миллионов.



Но вторжение в Крым/Донбасс в 2014 году было географически изолировано на юге и востоке страны, в районах, в основном населенных русскоязычными, многие из которых остались на месте.



Крупное российское вторжение в 2022 году в центр и на запад Украины может развиваться совсем по-другому и привести к крупным потокам населения, в том числе в соседние страны, большинство из которых являются государствами-членами Европейского Союза (ЕС).



Украина – страна с населением 44 миллиона человек. Министр обороны Украины подсчитал, что насильственное вторжение может привести к бегству с полей сражений от 3 до 5 миллионов украинцев. Правительство США оценивает от 1 до 5 миллионов беженцев. Они могут искать безопасное место в другом месте в Украине или в соседних странах. Это может быть тем проще, поскольку недавняя политика ЕС предусматривает, что украинцам не нужна виза для въезда в Шенгенскую зону (Румыния в настоящее время не входит в Шенген, но другие граничащие члены ЕС Венгрия, Словакия и Польша входят). Украинцы, спасающиеся от конфликта, могут просто сесть на автобус или доехать, проще всего в Польшу.



Нетрудно представить, что сельские города и поселки на западе Украины и в Польше внезапно столкнутся с необходимостью справиться с сотнями тысяч или более людей.



Такое массовое перемещение людей, невиданное в Европе со времен Второй мировой войны, может привести к гуманитарной катастрофе и повлиять на европейскую политику не меньше, чем миграционный кризис 2015 года (когда только в этом году 1,3 миллиона мигрантов обратились за убежищем в поисках чтобы избежать войн на Ближнем Востоке и лишений в Африке).



Нетрудно представить, что сельские города и поселки на западе Украины и в Польше внезапно столкнутся с необходимостью справляться с сотнями тысяч или более людей, а также со здоровьем, едой, жильем, образованием, безопасностью и другими неотложными потребностями.



Соседние страны, ЕС и государства-члены НАТО могут захотеть принять меры для смягчения кризиса. Могут быть задействованы национальные планы действий в случае стихийных бедствий, подкрепленные недавними стихийными бедствиями, связанными с климатом, такими как речные наводнения. Запасы помощи могут быть перевезены автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе в западную Украину. Но гуманитарные проблемы могут быть огромными.



Кризис мигрантов 2015 года оказал значительное влияние на европейскую политику и продемонстрировал потенциальные политические риски. Крайне правые партии в Германии, Австрии, Франции и других странах процветали. Опросы показали, что иммиграция была единственным наиболее важным вопросом для избирателей, выступавших за выход из ЕС, на референдуме по Brexit в Великобритании в 2016 году, а резкие потоки беженцев в Европе стали особенно острой проблемой.



Хотя украинские мигранты могут рассматриваться новыми принимающими сообществами как более похожие в культурном отношении, чем мигранты из других регионов мира, такие большие новые волны людей могут создавать особые проблемы во время экономической неопределенности, связанной с COVID.



В случае гораздо более масштабных перемещений украинцев в этом году политические последствия могут быть аналогичными и поддержать правые и националистические движения.



Поскольку поводом для войны может быть российская критика стремления Украины вступить в НАТО, любое негативное отношение к беженцам в сообществах, сталкивающихся с потоками мигрантов, может еще больше разделить членов НАТО (эффект, который будет приветствоваться в России и, возможно, усилится усилиями по дезинформации).



Любая негативная реакция на беженцев в сообществах, сталкивающихся с потоками мигрантов, может еще больше разделить членов НАТО.



Один из способов снизить некоторые из этих рисков и улучшить условия для бегущих украинцев - рассматривать их как экономический актив. Исследование беженцев на Ближнем Востоке, проведенное RAND, показало, насколько важно предоставление беженцам возможности работать для повышения их самодостаточности и достоинства. ЕС мог бы применить стратегический подход к оценке их навыков и вклада, сопоставляя их с сообществами с дефицитом рынка труда, такими как несколько восточноевропейских стран. ЕС мог бы разработать систему среднесрочных видов на жительство или рабочих виз для украинцев по образцу подхода Польши к более ранней волне украинцев или подхода Колумбии к венесуэльцам.



Независимо от шагов по смягчению последствий, миллионы украинцев, вероятно, будут постоянно находиться в новых принимающих странах. Недавнее исследование RAND показало, что подавляющее большинство беженцев не возвращаются домой. Обнаружено, что через 10 лет после окончания конфликта возвращается менее трети беженцев. Это способствовало появлению около 82 миллионов вынужденных переселенцев во всем мире (как беженцев, так и внутренне перемещенных лиц), и это число удвоилось за последнее десятилетие".



В конце статьи эксперты RAND делают неожиданный вывод: "Риск миллионов перемещенных лиц внутри Европы, подобных которому не было со времен Второй мировой войны, может стать еще одной причиной, чтобы убедиться, что российское вторжение в Украину не произойдет".



Комментарий



Публикация экспертов RAND странная и противоречивая, как и все, что исходит в последнее время от американских экспертов по российско – украинскому кризису. Вернее, по российско – американскому кризису.



Если война в принципе невозможна, то зачем о ее неизбежности надо каждый день говорить?



Кроме того, методология оценки возможного количества беженцев и мигрантов явно хромает и зависит от идеологических установок авторов прогноза.



1. Эксперты RAND исходят из того, что жители Украины в случае войны побегут от российской армии как от нашествия марсиан. Но этот идеологический штамп в реальности не сработает.



Массового исхода не будет, потому что простой народ примитивной пропагандой не одурачишь. Русские и украинца не побегут от русских и украинцев.



2. 300 тысяч виз, выданных Польшей для украинцев, - это не визы для беженцев предстоящей войны. Это, в основном, визы для работы в Европе, потому что условия и оплата работы в ЕС более притягательны , чем на Украине.



3. Нельзя сравнивать беженцев из Ирака, Ливии, Сирии с возможными мигрантами с Украины. Из Африки и Ближнего Востока люди бежали от геноцида и голода. Но на Украине в случае военного конфликта ни того, ни другого не будет.



А, что касается, мирного решения всех проблем, то с этим ни один здравомыслящий человек спорить никогда не будет. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645218600

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