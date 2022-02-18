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17:26 О коренных причинах протестов в Казахстане, - В.Прохватилов
14:28 Застой в России не бывает мирным, - С.Шелин
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|Аркадаг награжден отличительным знаком "Великий туркменский дипломат"
08:35 19.02.2022
Постановление Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана
18.02.2022
О награждении Президента Туркменистана, Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича отличительным знаком "Türkmenistanyň ussat diplomaty"
Благодаря беспрецедентным усилиям глубокоуважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова наше независимое суверенное государство проводит внешнюю политику, основанную на культуре мира и доверия, будучи приверженным статусу нейтралитета. Последовательно развивается двустороннее и многостороннее сотрудничество с государствами мира и международными организациями. Осуществляется огромная деятельность по дальнейшему повышению международного авторитета независимого, постоянно нейтрального Туркменистана.
За большой личный вклад в дело укрепления независимости и постоянного нейтралитета Туркменистана, развития и укрепления отношений нашей страны с иностранными государствами и международными организациями, осуществления эффективной миролюбивой внешней политики, защиты государственных интересов Туркменистана, дальнейшее повышение международного авторитета нашего государства в мире и отмечая высокие заслуги в государственной деятельности по дальнейшему совершенствованию работы дипломатической службы Туркменистана, а также в честь Дня дипломатических работников Туркменистана Меджлис Милли Генгеша Туркменистана постановляет:
Наградить Президента Туркменистана, Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича отличительным знаком "Türkmenistanyň ussat diplomaty".
Председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана
Г.Маммедова
г. Ашхабад, 17 февраля 2022 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.