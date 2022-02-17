Летчики ВВС Украины массово увольняются - Forbes

09:17 19.02.2022

Меньшее из зол в армии Незалежной оказались старые советские истребители, более серьезна проблема - нехватка пилотов

ВВС Украины столкнулись с серьезным кризисом, связанным с массовым увольнением пилотов. Об этом пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.



Он отметил, что советский МиГ-29 остается самым массовым истребителем боевого воздушного флота Незалежной. По его данным, в распоряжении украинских военных на сегодняшний день есть от 37 до 70 таких самолетов.



После распада СССР у соборной осталось 200 МиГов, однако их число в последующие годы сокращалось, т.к. Киев распродал часть машин, которые не мог содержать и обслуживать. Но главная проблема Украины – не стареющие самолеты, а катастрофическая нехватка пилотов, подчеркнул Эск.



Сегодня в украинских ВВС сформированы три бригады с шестью эскадрильями МиГ-29, дислоцированными на трех базах. Однако в последние несколько лет Военно-воздушные силы столкнулись с кризисом – число летчиков-асов начало стремительно сокращаться.



Для нормального функционирования ВВС необходимо иметь в штате по три пилота на каждый одноместный самолет. Украинцам же потребуется около 400 пилотов, чтобы поддерживать это соотношение.



"Но летом 2021 года служба столкнулась с массовым оттоком кадров. Целых 70 летных экипажей уволились в 2019 г. и снова в 2020-ом, многие из них ссылались на низкую зарплату, обременительную работу с документами и обучение, которое не подготовило их должным образом к войне с русскими", – утверждает автор.



Кроме того, в июле 2021 года пятеро молодых пилотов одновременно отказались от продления своих контрактов. Киевские эксперты это назвали опасным "вызовом тактическому крылу" ВВС. По их мнению, если подобная тенденция сохранится, то это быстро приведет "к серьезному снижению боеспособности истребительной авиации".



Таким образом, сделал вывод Экс, украинские МиГ-29 столкнутся с огромными трудностями в случае, если российское "вторжение" на Украину все же состоится.



Напомним, осенью 2021 года издание "Страна" со ссылкой на опрошенных бойцов ВСУ сообщило, что в настоящий момент во всех подразделениях армии не хватает от 40% до 70% личного состава.



Forbes Евгений ДНЕПРОВСКИЙ