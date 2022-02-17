В Бишкеке задержан вице-мэр Азат Узаков. Опять - за взятки

10:45 19.02.2022

19 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Госкомитет нацбезопасности задержал вице-мэра Азата Узакова. Информацию 24.kg подтвердили в ГКНБ.



Отмечается, что выявлена коррупционная схема по хищению денежных средств при строительстве школ.



"Несмотря на то что нехватка школ пока остается злободневной проблемой, недобросовестные руководители в угоду своим корыстным интересам умышленно подвергают опасности здоровье и жизни детей, а также лишают возможности получать образование", - отметили в ГКНБ.



Установлено, что вице-мэр Бишкека Азат Узаков, будучи заведующим отделом строительства, транспорта и коммуникаций аппарата правительства КР, организовал коррупционную схему по лоббированию интересов отдельной компании.



"При финансировании строительства средней школы имени Т.Каракеева в селе Кош-Коргоне Чуйской области он, войдя в сговор с работниками Госстроя и Чуйского управления капитального строительства, неоднократно продвигал интересы ОсОО "Г.П.С.". Так, были нарушены требования тендерного законодательства и строительные нормы и правила, в результате чего осуществлен фиктивный ввод объекта в эксплуатацию. Фактически же строительство школы не завершено: не сдан в эксплуатацию цокольный этаж, полностью не укомплектованы оборудованием столовая, спортивный зал, фасад здания, не благоустроена территория, отсутствует система противопожарной безопасности, не завершены электромонтажные работы", - отметили в ГКНБ.



Ущерб бюджету государства составил 10,8 миллиона сомов.



Задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ вице-мэр Бишкека Азат Узаков, начальник отдела ДЖГС Госстроя и генеральный директор ОсОО "Г.П.С.".



В ГКНБ добавили, что проводят аналогичные проверочные мероприятия в отношении всех построенных школ за счет государственного бюджета, грантовых и донорских средств.



Напомним, Азат Узаков курировал вопросы транспорта, градостроительства и архитектуры. Он был назначен в сентябре 2021 года. В открытых источниках о нем практически нет информации. Известно, что ему 34 года и в мае 2021 года он был назначен завотделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций администрации президента.