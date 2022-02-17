Задержан Шухрат Данбай - экс-директор Атырауского НПЗ в Западном Казахстане

11:04 19.02.2022

бывший директор АНПЗ Фото: Атырауский НПЗ

Задержание Шухрата Данбая подтвердили в Агентстве по финмониторингу. Подробности задержания в интересах следствия в агентстве не привели, сообщает Zakon.kz.

Шухрата Данбая и других неназванных лиц подозревают в хищении средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд завода, отметили в АФМ.



Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.



Шухрат Данбай занимал должность директора Атырауского НПЗ с февраля 2019 года по июль 2021-го.



В разные годы работал в должности гендиректора ТОО "Гелиос", замгендиректора по экономике и финансам Павлодарского НХЗ, исполнительного директора блока нефтехимии и нефтепереработки "КазМунайГаза".



Данияр Кунафин