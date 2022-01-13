Спасен ли братский Казахстан? - Александр Храмчихин

15:44 19.02.2022 13.01.2022

России давно необходимо переориентироваться на Восток



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



На внеочередной сессии ОДКБ Владимир Путин подтвердил приверженность РФ своим обязательствам.

В чем причина событий в Казахстане, точнее, кто их организовал, пока сказать крайне сложно. Очень удобно по сложившейся традиции найти в этих событиях либо западный след, либо исламско-афганский. Пока, однако, обе эти версии неочевидны.

Реакция Запада на происходящее оказалась слишком вялой, медленной и непоследовательной. Когда Брюссель, а тем более Вашингтон, в чем-то заинтересованы, они реагируют совершенно по-другому, мгновенно и безапелляционно назначая полностью правых и однозначно виноватых (реальные факты при этом не имеют вообще никакого значения). Запрещенные в РФ талибы слишком сильно хотят подружиться с Россией, исламисты сейчас вообще в довольно плохой форме, у них просто нет ресурсов, чтобы так сильно "поджечь" страну, которая к тому же исламизирована не слишком глубоко. Поэтому гораздо вероятнее, что в Казахстане имеют место чисто внутренние разборки между жузами и кланами, чему с каждым днем появляется все больше доказательств. Но не очень удобно признаваться в этом, особенно учитывая тот факт, что уже 30 лет власти Казахстана тщательно выстраивали образ чуть ли не самого успешного государства во всем бывшем СССР. Поэтому нынешний позор гораздо удобнее списать на происки внешних сил. И нам по многим причинам гораздо удобнее признать ту же версию.



ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ



Уже много лет Москва зациклена на событиях в Белоруссии, на Украине и вообще на своих западных границах. Притом что геополитическая значимость Казахстана для нас на порядок выше, чем Украины и Белоруссии вместе взятых.



Длина всей нашей западной границы, от Баренцева до Азовского морей, составляет 5,8 тыс. км. Из коих всего 1239 км приходится на условно дружественную Белоруссию, все остальное – на государства в той или иной степени враждебные. Никогда не были нам друзьями Норвегия и Финляндия, уже 30 лет враждебны нам страны Балтии, уже восемь лет открыто враждебна нам Украина. И ничего, живем. Даже если бы открыто враждебной стала Белоруссия, мы бы и это пережили. Потому что у нас все заточено на оборону с западного направления – военная и гражданская инфраструктура, построение группировок ВС и просто психология. К тому же местами обороне помогает география.



Граница России с Казахстаном имеет длину более 7,5 тыс. км, практически вся она проходит по ровной степи, где можно свободно идти и ехать в любом месте и в любом направлении. Граница эта никаким образом не оборудована, почти никем и ничем не прикрыта. Петропавловская область Казахстана перерезает Транссиб между Курганом и Омском. Железная дорога из Астрахани в Москву тоже на одном из участков проходит через территорию Казахстана. С территории Казахстана можно быстро и практически беспрепятственно выйти к промышленным центрам Поволжья, Урала и Западной Сибири, от Астрахани до Барнаула.



Когда-то у нас среди провокаторов и разнообразных блаженных был очень популярен тезис о необходимости "отгородить Чечню забором". Любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что такое "отгораживание" обошлось бы России даже не в разы, а на порядки дороже, чем нынешний вариант отношений с этой республикой ("Победа вопреки", "НВО", 31.01.20), размеры которой просто микроскопические по сравнению с размерами Казахстана. Его "отгораживание", видимо, обойдется в несколько годовых бюджетов РФ.



Как писал про события 1917 года Василий Розанов, "Русь слиняла в два дня". Теперь то же самое произошло с Казахстаном. Оказывается, он – еще одно несостоявшееся государство. Что в общем естественно: как и Украину, его тоже нарисовали большевики в совершенно искусственных границах. Состоится ли оно когда-нибудь, сказать крайне сложно, если и да, то явно нескоро. Сейчас оно по-настоящему самостоятельным быть не может. И кто его контролирует, тот в силу описанных выше обстоятельств диктует условия России. Станет ли Казахстан неофициальным членом НАТО (официальным – никогда) или западной частью Китая ("Пекин переходит в наступление", "НВО", 16.11.18) или северо-восточной частью Великого Турана ("Мечты об объединенной тюркской армии", "НВО", 26.11.21) или северной частью "Вилаята Хорасан" ("Остановят ли талибы "Исламский халифат", "НВО", 06.08.21) – любой из этих вариантов станет для Москвы абсолютной геополитической катастрофой. И надо будет либо капитулировать перед хозяином Казахстана, либо вкладывать непомерные средства в защиту границы с ним с огромным риском полностью обрушить экономику страны и страну вообще. Это будет выбор между ужасным и чудовищным.



Поэтому сейчас Москве просто некуда деваться, она вынуждена спасать фактически обанкротившийся режим. Положительным моментом является лишь то, что впервые удалось запустить механизм ОДКБ, который до сих пор казался еще большим мыльным пузырем, чем нынешнее НАТО. Хотя в краткосрочном плане главным выигравшим, как это ни удивительно, окажется армянский премьер Никол Пашинян. Безупречно выполнив свою роль председателя ОДКБ, он создал ситуацию, при которой этой организации в следующий раз будет крайне сложно отказать Еревану, если он вновь попросит о помощи в своем противостоянии с Баку. Наверное, это самый (или даже вообще единственный) мудрый шаг Пашиняна за весь период его пребывания во главе Армении.



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Присутствие союзников развязало руки

казахстанским силовикам.

Кадр из видео Министерства обороны РФНЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ

В связи со сложившейся ситуацией хочется задать ряд вопросов, причем очень не хотелось бы, чтобы они остались риторическими.



Так, очень интересно, наши союзники по ОДКБ и дальше смогут демонстрировать внешнеполитическую "многовекторность" или им все-таки предложено будет определиться ("Без штампов, мифов и инстинктов", "НВО", 03.12.21)? Мы по-прежнему должны будем им все, а они нам не будут должны ничего? Разумеется, прекрасно, что Александр Григорьевич отправил своих десантников в Казахстан, но, может быть, теперь он найдет в себе силы и до Крыма доехать, как сам же обещал? А потом, может быть, то же самое сделает и спасенный нами Касым-Жомарт Кемелевич? Потому что если мы опять этого от них не добьемся, это уже будет какая-то откровенная клиника.



Кроме того, есть вопрос, даже более важный, чем признание Крыма российским, а Абхазии и Южной Осетии независимыми. Это официальная государственная историография, включая содержание школьных и вузовских учебников истории. Ведь на протяжении практически всего постсоветского периода не только Балтия, Украина и Грузия, но и Казахстан, Белоруссия, Армения строили свои исторические мифы на вековом противостоянии российским агрессорам и оккупантам ("Друзья от Орши до Чжэньбао", "НВО", 08.10.21), просто интенсивность антироссийской пропаганды в разных странах была разной. А Москва этого не замечала и продолжала все это охранять и, по сути, финансировать. Также она не замечала, как в Астане, Минске, Ереване органы власти последовательно зачищаются от пророссийских политиков и военачальников, зато западные НКО и местные нацисты-русофобы действуют совершенно беспрепятственно. Может быть, теперь эта удивительная "слепота" все-таки закончится? Потому что иначе воспроизведется ситуация времен СССР: на наши деньги и под защитой наших штыков будут выращиваться поколения русофобов, ненавидящих нас за то, что мы лишили их светлого европейского (тюркского, исламского, нужное подчеркнуть) будущего.



Другая группа вопросов касается нашего собственного военного строительства. Сразу хочется оговориться, что вопросы эти – не к Минобороны (которое иногда почему-то оказывается по-детски, а совсем не по-военному обидчивым). Минобороны не может самого себя финансировать, да и вопросы военной стратегии не может решать единолично. Вопросы – к высшей политической власти.



Даже если нам сейчас удастся удержать Казахстан (скорее всего – удастся), по-прежнему вся новая техника будет широким потоком идти в ЗВО и ЮВО, а ЦВО ("Короткое одеяло Центрального округа", "НВО", 30.10.20) и ВВО ("Готов ли Восточный округ стоять насмерть", "НВО", 17.12.20) останутся в полном "загоне"? Причем ситуация в ЦВО даже хуже, чем в ВВО, его потенциал абсолютно ничтожен и категорически не соответствует размерам обороняемой территории. Так, в Восточной Сибири (только в его части, входящей в ЦВО, то есть к западу от Байкала) имеется всего одна линейная часть сухопутных войск!!! При том что площадь данного региона составляет почти 3,4 млн кв. км, в полтора раза больше того самого Казахстана, почти в шесть раз больше Украины! Причем до 2015 года даже и этой единственной части (55-й горной бригады, дислоцированной в Кызыле) не было, но, видимо, министр обороны решил, что его малая родина должна получить хоть какую-то защиту. До сих пор столь вопиющая ситуация оставалась почти незаметной просто потому, что ЦВО казался тыловым округом, граничившим только с тем самым Казахстаном, который мы хотели видеть успешным, сильным и дружественным. Теперь более чем очевидно, что защитить только самих себя с данного направления или себя и Казахстан (тем более – всю Центральную Азию) подобными силами совершенно невозможно. Потенциал ЦВО должен быть в ближайшее время увеличен как минимум вдвое, причем крайне желательно сделать это не за счет остальных округов, а путем формирования новых частей и соединений, оснащаемых новой техникой (или хотя бы поднятой с хранения).



Нынешние события в Казахстане в очередной раз подтверждают, что наша зацикленность на Западе в любой ее форме (хоть желание с ним слиться в экстазе, хоть стремление ему жестко противостоять) обязательно приведет нас к катастрофе на юге и/или востоке. Также к катастрофе нас приведет инстинктивное желание за счет собственных граждан кормить и защищать бывших соотечественников, причем ничего не спрашивая с них взамен. Хотя всего 30 лет назад эти соотечественники яростно рвались к независимости именно от нас. И на протяжении этих 30 лет рассказывали самим себе и всему миру, как им стало хорошо, потому что они освободились от российского колониального гнета.



Нас никто не будет спасать ни в какой ситуации. Ни Запад, ни Восток, ни бывшие соотечественники. Спасти нас можем только мы сами. Именно поэтому ошибки оказываются для нас непозволительно дорогими. А если эти ошибки постоянно повторяются, то это, мягко говоря, удивительно. Источник - независимая газета

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