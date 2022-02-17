 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обыкновенный геноцид. О реакции Запада на уничтожение русских на Донбассе, - А.Сошенко
16:11 19.02.2022

Обыкновенный геноцид
О реакции Запада на уничтожение русских на Донбассе

Андрей Сошенко

Владимир Путин 15 февраля на совместной пресс-конференции в Москве Президента России и канцлера ФРГ не согласился с утверждением Олафа Шольца о том, что в Европе не было войн после Второй мировой. "Господин канцлер только что сказал, что люди его поколения, а я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это было применительно к ситуации на Украине. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции Совбеза ООН. Это очень плохой пример", – сказал Путин.

Канцлер попытался что-то возразить, но загнал себя еще дальше в угол. "В Югославии несколько другая ситуация царила. Там была опасность и угроза геноцида, и этому необходимо было воспрепятствовать. И я очень доволен, что там все мирно развивается, что народы Балкан нашли перспективу в направлении ЕС. Все это очень добрый знак", – сказал он. Иными словами, чтобы не допустить мифического геноцида со стороны сербов, их, сербов, нужно было уничтожать, что и сделали США и НАТО, весь этот "цивилизованный Запад", который представляет Шольц.

Напомним, что только по официальным данным при бомбардировках Белграда в 1999 году погибло свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьезно ранены. Без вести пропал 821 человек, подавляющее большинство из которых – сербы. И есть все основания полагать, что принятые цифры по убиенным сербам в разы преуменьшены.

Путин резюмировал: "По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид". И в этом месте особо отметим, что канцлер на последнее утверждение Путина тупо молчал, потому что возразить нечем. Геноцид – есть геноцид.

Но, масон Олаф Шольц после совместной пресс-конференции, очухался. И в беседе с германскими журналистами в Москве заявил, что понятие "геноцид", по его мнению, нельзя применять к ситуации в Донбассе. "Это сильное слово, но, если следить за российской прессой, оно не новое… но это неверно, думаю, стоит четко сказать", - сказал он.

Пикантность в этом деле добавляет то, что говорит об отсутствии явного геноцида русских лидер страны, покаявшейся в фашистском геноциде десятков миллионов мирных жителей во времена Великой Отечественной войны. Но сейчас ему все можно, потому что роль нацистской Германии 1939 – 1945 годов сегодня осуществляет весь "цивилизованный Запад". Вот и США заявили, что не согласны с заявлениями России о геноциде в Донбассе. Вашингтон, видите ли, обеспокоен тем, что Москва характеризует происходящее в Донбассе как геноцид, и считает использование этого термина в данном контексте необоснованным. Такую позицию изложил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Посмотрим хотя бы на цифры "необоснованности", по мыслям Запада, геноцида.

В Государственной Думе России заявили, что число погибших в Донбассе превысило 50 тысяч человек. "Пора остановить кровопролитие на Донбассе, которое длится уже восьмой год. На сегодняшний день на территории Донецкой и Луганской народных республик, по официальным данным ООН, погибли более 10 тысяч человек и более 50 тысяч ранены. Я часто бываю на Донбассе и знаю из других источников, что число погибших уже давно превысило 50 тысяч", - сказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев. Он озвучил и иные цифры: более полутора миллионов человек ЛДНР являются перемещенными лицами внутри Украины и более двух с половиной миллионов человек прибыли в Россию в экстренном порядке в поиске убежища.

Даже, если принимать не фактические цифры (50 тысяч погибших), а "всего" 10 тысяч, как пока считают в ООН, – это что? Не геноцид? Киевский режим с отмашки Запада русских убивает (!) тысячами, десятками тысяч! А миллионы людей, вынужденных покинуть свою родину? Это что? Не геноцид? А убийства и пытки сторонников Русского мира в самой Украине, которые творит киевская хунта? Это – не геноцид? А сожжение заживо и расстрел безоружных мирных людей в Одессе в 2014 году? Ритуальное действо киевского режима, показанное на весь мир. Это – не геноцид?!

Из последнего - 17 февраля ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, украинская военщина открыла огонь по четырем населенным пунктам близ Луганска, также – обстрелу подверглись окраины Донецка. Геноцид продолжается на наших глазах.

И вот сообщение: СК России возбудил уголовное дело по факту обнаружения пяти стихийных массовых захоронений, в могилах найдены останки мирных жителей Донбасса. Захоронения найдены в период с августа по октябрь 2021 года в окрестностях нескольких городов Донбасса. Могилу обнаружили и недалеко от Луганска. Эксперты эксгумировали останки почти 300 гражданских лиц. По данным следствия, все они погибли в результате обстрелов в 2014 году, когда наступление вели украинские военные. Уточняется, что в захоронении были тела женщин разных лет. Также говорится, что очевиден умысел на "уничтожение жителей Донбасса". Были применены запрещенные средства для убийств. Что это, как не обыкновенный геноцид?

То же самое, о геноциде, можно сказать и о сербах, уничтоженных в 1999 году. Это – геноцид творимый "цивилизованным Западом". И как же он, Запад, может признать геноцид русских и сербов?

"Россия вновь должна спасти весь мир от нацизма!"

Андрей Витальевич Сошенко, публицист, общественный деятель

Источник - ruskline.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645276260
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