Почему в Молдавии требуют отставки правительства

16:14 19.02.2022

Довели до ручки: почему в Молдавии требуют отставки правительства

Эксперты связывают экономический коллапс с проевропейским курсом президента Майи Санду



Екатерина Тюнина



Оппозиция Молдавии инициировала отставку правительства. Парламентский блок коммунистов и социалистов намерен объявить кабинету министров вотум недоверия. Предшествовали этому энергетический, экономический и другие кризисы, акции протеста граждан. С чем связаны неудачи премьера Натальи Гаврилицы и ее команды, удастся ли им сохранить портфели - в материале "Известий".



Цели молдавской оппозиции



Коммунисты и социалисты, образующие политический блок в парламенте Молдавии, объявили о намерении выразить вотум недоверия правительству республики.



"Это правительство должно уйти в отставку. Мы начнем консультации с гражданами и проведем внутреннюю и внешнюю оценку власти в Молдове. Мы используем много инструментов, легальных и конституционных, чтобы смогли высказаться люди, руководство госучреждений", - заявил депутат Влад Батрынча.



Политик сообщил о планах оппозиции создать национальную платформу, которая "сможет объединить все партии и гражданское общество республики, желающие вывести страну из кризиса, без геополитической направленности".



С начала года в Молдавии проходят точечные акции протеста. Граждане выступали за отставку президента Майи Санду и правительства, допустивших повышение стоимости на коммунальные услуги.



Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии одобрило рост тарифа на газ для бытовых потребителей с $569 до $785 за тысячу кубометров. На $22 за гигакалорию подорожало отопление. Решения вступили в силу задним числом с 1 января.



"Эта власть не занималась решением проблем в стране, не имеет знаний ни в одной из областей, нам компенсируют рост тарифа нашими же деньгами из бюджета. Это настоящая узурпация", - заявила гражданская активистка Майя Лагута.



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"Кризис за кризисом вгоняет Молдавию в нищету"



- Отставка кабмина назрела, учитывая ситуацию в Молдавии. У нас сейчас происходят несколько кризисов, которые сильно влияют на экономическую ситуацию, - сказал "Известиям" молдавский политолог Александр Кориненко и перечислил наиболее острые, по его мнению, проблемы.



Медленно проходит кампания вакцинации. Ограничения, которые отменили лишь на этой неделе, сказались на бизнесе: кафе, ресторанах и отелях. Предприниматели находятся "на грани выживания".



Растут коммунальные платежи. Кубометр газа стоит практически $1. В феврале повысилась цена электроэнергии. Дорожают продукты питания и бензин. Выросли цены на транспорт. Инфляция составляет 18%.



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- В такой ситуации здраво требовать отставки правительства. Кризис за кризисом вгоняет население в нереальную нищету. Но будет ли увольнение? Определенно нет. Монополия на власть находится у правящей партии. Из 101 депутата у них поддержка 63 плюс президент страны. Премьер-министр Наталья Гаврилица сказала, что допускает изменение в кабинете, если определенные сотрудники не будут справляться, - говорит Кориненко.



По мнению политолога, правительство не сможет доработать свою каденцию.



- Рейтинг главы кабмина, по последним данным, в пределах статистической погрешности. Министры у нас служат громоотводами. Когда ситуация накалится, в качестве жертвы и козла отпущения Гаврилицу отправят в отставку. Но я не думаю, что в стране что-то изменится, учитывая дефицит кадров у власти.



Александр Кориненко полагает, что оппозиция сделала логичный шаг, но успешным он не будет.



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- Напомню, что с августа 2021 года в Молдавии действует прозападное правительство. Каковы первые результаты его нахождения у власти и переориентации на ЕС? За это время выросли в три раза тарифы на газ, и ситуация не изменится к лучшему. Подорожали хлеб и проезд в автобусах. Никакой серьезной подвижки по борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии не произошло. Не случилось ничего такого, что бы способствовало выработке единого подхода к взаимодействию с населением, к его объединению, а не дальнейшему разобщению, - считает профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.



По мнению ученой, молдавская власть пытается решение всех бед возложить на плечи населения. Но бесконечно так продолжаться не может.



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- С другой стороны, нынешнее правительство провоцирует дальнейший раскол молдавского общества. Что в этой ситуации делать оппозиции? Только критиковать, ждать следующих выборов? Или предпринимать более решительные действия, даже имея весьма скромные шансы на успех? Шансы действительно скромны, поскольку обе оппозиционные партии получили на последних выборах 27% голосов. Это много, но довольно далеко от большинства. Получается, что в условиях разъединения общества нежелание определенной группы, находящейся у власти, разговаривать с другими, находить общие подходы вынуждает действовать таким образом, - сказала Энтина "Известиям".



- Кризис, который сейчас происходит в Молдавии - прямое последствие курса на вступление в Европейский союз, - сказал "Известиям" политический эксперт Александр Дудчак. - Изначально вызывали сомнения результаты выборов, по итогам которых Майя Санду пришла к власти. Не были учтены голоса граждан Молдавии, которые находятся на территории России. Практически не смогли высказаться жители Приднестровья. Не знаю, какие адекватные люди могли поддерживать так называемый европейский вектор, когда под носом пример Украины, где, мягко говоря, нет чудес в экономике.



По его мнению, иных итогов для Молдавии не могло быть. Дудчак подчеркивает, что попытки вступления в ЕС бьют по местным производителям, ведут к росту коммунальных тарифов, требуют выполнения условий Международного валютного фонда.



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- В Молдавии люди понимают, что были приняты неверные решения. И осознают, что ссориться в угоду Брюсселю с Россией, которая предлагает взаимовыгодные условия, было глупо. Их фрукты, вино и другая продукция пользовались спросом как раз у российского потребителя.



Дудчак считает, что в Молдавии пока не столь очевидна альтернативная сила, которая могла бы повести за собой народ. Но, по его мнению, единственное, что могло бы спасти экономику республики, повысить уровень жизни, - разворот на восток.



Политолог Олег Бондаренко полагает, что, если отдельные чиновники не справляются, требование оппозиции и общественности их уволить объяснимо, а последствия могут быть не такими однозначными, как кажутся на первый взгляд.



- Даже если уходят одни люди, а приходят другие из этой же политической силы, ситуация может измениться. Более того, иногда в таких историях оппозиции удается добиваться досрочных парламентских выборов, - считает Бондаренко.