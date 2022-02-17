Скончался российский исламовед и политолог Шамиль Султанов

19:38 19.02.2022

Скончался Шамиль Султанов

Редакция Завтра



Скончался философ, политолог, президент центра стратегических исследований центра "Россия - исламский мир", постоянный автор "Завтра", член Изборского клуба Шамиль Загитович Султанов.



Шамиль Султанов родился 16 мая 1952 г. в Андижане (Узбекская ССP). Окончил факультет международной журналистики МГИМО. Кандидат исторических наук (диссертация по проблемам принятия внешнеполитических решений). Работал, начиная с 1976 г., в лаборатории системного анализа международных отношений, руководил научной группой. В 1989-1990 гг. - заместитель заведующего отделом в Институте внешнеэкономических связей МГИМО.



С января 1991 г. - член редколлегии газеты "День". В "Завтра" несколько лет был заместителем главного редактора, до 1997 вел рубрику "Табло".



В 1995 г. вошел в общенациональный совет Союза народов России, созданного Юрием Скоковым. С 1998 г. - заместитель председателя правления Центра по исследованию межнациональных и межрегиональных экономических проблем. В 2003-2004 гг. - сопредседатель Партии российских регионов. Депутат Государственной Думы четвертого созыва (фракция "Родина"). Являлся членом аналитической группы внешнеполитической ассоциации А. Бессмертных.



В 2004 году Султановым было создано межфракционное депутатское объединение под названием "Россия – исламский мир: стратегический диалог". В 2005 году он возглавил одноименный центр стратегических исследований. Эти два учреждения были созданы с целью сблизить Россию с исламским миром.



Как философ Шамиль Султанов занимался пpоблемой взаимосвязи между мифологическим, магическим и диалектическим мышлением. Изучая мистику, магию, философов-диалектиков от Платона до Гегеля, пpишел к выводу, что на опpеделенном этапе тpи вида мышления приходят к общим принципам.



Автор научных монографий "Глобальная безопасность и региональные конфликты", "Проблемы региональной безопасности". Соавтор книги "Омар Хайям" и автор книги "Плотин" в серии "Жизнь замечательных людей".