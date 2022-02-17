Сразу после Олимпиады начнется боевой замес в Донбассе и вокруг Тайваня, - Ю.Жданов

00:00 20.02.2022 Эксперт спрогнозировал обострение кризисов вокруг Украины и Тайваня после Олимпиады

Почему Запад обвиняет как Россию, так и Китай в агрессивных намерениях



В 2008 году во время Летних Олимпийских Игр в Пекине разгорелась война в Южной Осетии. Во время Пекинской Олимпиады зимой 2022 года только и говорили что о грядущем конфликте между Россией и Украиной. Эксперт проанализировал подоплеку полномасштабной информационной войны, которую развернул Запад вокруг двух потенциально "горячих точек" планеты – и увидел прямую связь между нагнетанием военной истерии на российско-украинской границе и, якобы, предстоящим вторжением Китая на Тайвань.



Почему Запад обвиняет как Россию, так и Китай в агрессивных намерениях

– Не кажется ли, что оба кризиса – российско-украинский и китайско-тайваньский как-то подозрительно удачно совпали?



– Да, сначала показалось и я даже перекрестился, – говорит президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов. – Но наваждение не исчезло – так и есть, хорошо организованное "совпадение". Американцы, с одной стороны, шумят о российской агрессии на Украину и одновременно – китайской на Тайвань. Причем, увязывают события 2014 года, когда по окончании Зимней Олимпиады в Сочи крымчане решили вернуться от "майданутого" Киева в Россию. А нынче удачно подвернулась Олимпиада в Пекине. Ну как не воспользоваться такой аналогией! Вот и стали напрягать весь мир ожиданием нападения на Тайвань. Вернее – обещаниями его защитить. Причем, заведомо бесплотными обещаниями – некими санкциями, которые вряд ли что-то решат. Хорошие американские парни, как и европейские, одинаково не будут умирать за таких же хороших, но украинских и тайваньских парней.



– Кто автор версии китайского вторжения?



– Авторов много, как говорится – "определенные заинтересованные круги". Проще назвать глашатая. Это высокопоставленный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Майкл Маккол. Именно он предположил, что Китай начнет вторжение на Тайвань через некоторое время после зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом еще 21 января 2022 года сообщила газета New York Post.



"Я действительно думаю, что Китай стал настолько провокационным, настолько агрессивным в Южно-Китайском море, что после Олимпийских игр вы увидите, как китайская коммунистическая партия вторгнется на Тайвань", - сообщил Маккол журналистам на телефонной конференции.



Маккол также продолжил: "Шаг Китая не будет беспрецедентным. В 2014 году Россия начала переброску регулярных войск и сил специального назначения в Крым в последние выходные дни зимних Игр того года, которые она принимала на черноморском курорте Сочи. Спустя несколько недель она завершила аннексию украинского региона. Путин всегда хотел вернуть Украину, он хочет, чтобы советская империя вернула себе трон. Си хочет, чтобы имперский Китай и Тайвань были частью китайской империи. Поэтому они видят возможность сделать это из-за слабости США". Ну и, разумеется, политик призвал американских военных усилить свое присутствие в регионе.



- Зачем ему это надо?



– Как говорят сами американцы, ничего личного, только бизнес. Да, Маккол известен как антикитайский ястреб. Но, согласно независимому новостному агентству Sludge, Маккол является вторым по величине инвестором Конгресса в оборонную промышленность США. Поскольку Маккол одновременно является вторым самым богатым конгрессменом США в 2021 году, он может заработать еще больше денег, выступая за увеличение продаж оружия Тайваню.



При этом Маккол определенно не является единичным примером. В последние годы многие американские политики призывали к более жесткой позиции США в отношении тайваньского вопроса. Разыгрывая волну поддержки Тайваня, эти политики могут побудить Конгресс принять больше законопроектов, связанных с Тайванем, призвать правительство США продавать больше оружия Тайбэю и вызвать большую обеспокоенность или даже враждебность американской общественности по отношению к материковому Китаю.



Напомню о последних продажах в феврале 2022 года оружия США Тайваню, когда Вашингтон одобрил оборудование и услуги на сумму 100 миллионов долларов США для острова, чтобы "поддерживать, обслуживать и улучшать" его систему противоракетной обороны Patriot.



Когда риторики не хватает, в ход идут прямые провокации. Так, 20 января 2022 года американский эсминец с управляемыми ракетами USS Benfold прошел через две спорные цепи островов в Южно-Китайском море в так называемом "патруле свободы судоходства", что вызвало протест Пекина - такие заходы американских эсминцев происходят регулярно.



– Все понимают, что соотношение сил Китая и Тайваня несопоставимо. Как, собственно, и России и Украины. На что рассчитывают американские политики в случае китайско-тайваньского конфликта?



– Вы не поверите – даже на государственный переворот в Пекине! Они считают, что после вторжения на Тайвань мировое сообщество буквально объявит Китай изгоем и наложит на него жесткие экономические санкции. И это больно ударит по интересам некоторых групп китайских чиновников, партийных функционеров и бизнесменов. И они "непременно" свергнут Си.



Есть такой Роджер Гарсайд, автор книги "Китайский переворот", который считает, что "группа высокопоставленных китайских чиновников может устроить внутренний переворот против Си Цзиньпина и перейти к демократической политической системе".



– Интересно, чем они аргументируют столь смелую мечту?



– Гарсайд, бывший дипломат, который работал в посольстве Великобритании в Пекине, утверждает, что высокопоставленные чиновники компартии Китая, включая премьера Ли Кэцяна, считают, что Си ведет Китай в "очень рискованном и опасном" направлении, ставя под угрозу свое богатство и власть, а также будущее партии. Гарсайд утверждает, что именно по этой причине они готовят заговор против китайского лидера. По словам Гарсайда, частный сектор Китая стал мощным и автономным. Это оказывает давление на компартию, вызывая беспокойство у руководства страны.



– К этому можно относиться всерьез?



– Гарсайд не глупый человек, он цинично стравливает партийных руководителей, зная, что никто никакого переворота в КПК совершать не только не будет, но даже в мыслях не планирует. Также как никто из действующих китайских олигархов не будет подкупать партийных лидеров для целей переворота. Но Гарсайд такими заявлениями хочет подтолкнуть председателя Си к решительным действиям в отношении Тайваня. Ведь присоединение Тайваня еще больше сплотит КПК и НОАК вокруг Си. И одновременно поможет решить и болезненные экономические вопросы.



– То есть, на ваш взгляд, в экономических интересах и кроется суть конфликта?



– Опять же, ничего личного. Китаю нужны тайваньские компьютерные чипы. Из-за этого весь сыр-бор. Именно технологии - ключевой фактор политической, экономической и военной мощи, которые находятся в центре конкуренции США и Китая. Чипы являются движущей силой прорывов в ряде важнейших технологических областей, от искусственного интеллекта до синтетической биологии и квантовых вычислений.



Так вот, Тайвань является центральным звеном в цепочке поставок полупроводников. Здесь находится Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC), крупнейший в мире завод по производству микросхем. Подчеркну - более половины мирового производства полупроводников на аутсорсинге и почти все передовые производственные мощности находятся на Тайване. Поэтому безопасный доступ к продукции тайваньской полупроводниковой промышленности является стратегической необходимостью.



TSMC производит чипы, разработанные как для гражданских потребителей, так и для военных заказчиков. Это обширная отрасль, стоимость которой в 2021 году составила почти 100 миллиардов долларов. Безопасный доступ к продукции тайваньской полупроводниковой промышленности является стратегической необходимостью. Причем, как для США, так и для Китая. Вот и считайте, стоит ли из-за этого воевать.



– Но пока Тайвань поддерживается Соединенными Штатами.



– Да, и США уже предприняли ряд мер, чтобы ограничить поступление в Китай чипов. Так, в мае 2020 года TSMC прекратила принимать заказы на процессоры для китайской компании Huawei, которая формировала порядка 15% портфеля заказов тайваньского производителя. Решение было продиктовано из США. Следующей китайской компанией, с которой в 2021 году отказалась работать TSMC, стал разработчик суперкомпьютеров из Тяньцзиня Phytium Information Technology. Об остановке производства всех продуктов, связанных с Phytium, заявила также тайваньская Alchip Technologies. Поводом для этих решений стало решение министерства торговли США внести Phytium в свои санкционные списки.



– Что думают американцы о возможных планах Пекина по захвату Тайваня?



– Тут у них более реалистичные прогнозы, чем мифы о нашем вторжении на Украину. Тем более, что Китай никогда и не скрывал своих намерений вернуть Тайвань. Вопрос – когда и как? НОАК планировала это в течение десятилетий. Есть даже прогноз китайских ученых, что присоединение состоится в 2027 году – к столетию НОАК. Кстати, Китай сразу предупредил Японию, что в случае вмешательства в конфликт она сразу будет уничтожена. Как говорят в голливудских фильмах – "даже не думай".



Впрочем, американцы не склонны утверждать, что все это произойдет вооруженным путем. Например, Грант Ньюшем -бывший дипломат, ныне старший научный сотрудник Центра политики безопасности США считает, что Китай этого не сделает - по крайней мере, не предпримет полномасштабного штурма с целью захвата Тайваня.



– А что тогда?



– Они предполагают, что Китай поведет и уже ведет некую "политическую войну". Это означает использование огромного экономического, дипломатического, политического, психологического и скрытого военного давления Китая для установления влияния в нужной ему стране. Пока это работает хорошо для Пекина. Китай распространил свое влияние по всему Тихому океану - Соломоновы острова, Тонга и Кирибати, и это лишь некоторые из стран. И Юго-Восточная Азия подстраховывает свои ставки - некоторые страны уже связывают свою судьбу с Китаем.



Камбоджа, например, разрешает КНР построить новую военную базу. Помимо того, что это само по себе является преимуществом, это позволяет Китаю все больше изолировать Тайвань в экономическом, дипломатическом, политическом, психологическом и военном отношении.



КНР даже запирает Латинскую Америку, Центральную Америку и Карибский бассейн . По всему региону прокитайские лидеры побеждают на выборах, а некоторые страны переходят в лагерь Китая. С точки зрения Пекина, Африка тоже выглядит довольно привлекательно.



По мнению американцев, Пекин разжигает так много маленьких "костров", что они могут отвлечь и подавить реакцию США и, в конечном счете, ослабить их сопротивление.



Таким образом, считают штатовские аналитики, китайский план может заключаться в том, чтобы не делать ничего лишнего, что заставит американцев воевать. Но делать ровно столько, чтобы унизить и дискредитировать их. Мол, придержите свой пыл немного, и Уолл-Стрит и американские компании, которые считают Тайвань в лучшем случае козырем, а в худшем - одноразовым раздражителем в более важных американо-китайских отношениях, - будут хвалить Пекин за проявленную сдержанность и настаивать на том, чтобы Вашингтон сделал все возможное, чтобы избежать войны с ядерной КНР.



– Интересно, а какова позиция Европы?



– Вполне ожидаемая, как и в ситуации с "украинским вопросом". Есть с десяток различных осуждающих деклараций, серия экономических санкций, которые Китай, видимо, даже не ощутил, ответив симметрично. При этом далеко не все члены ЕС единодушны в отношении Китая. Так, Германия, Греция и Венгрия выступают за развитие экономических связей с Китаем.



Ну и, разве как курьез, можно вспомнить про торговое эмбарго в отношении Литвы и европейских фирм из Литвы, которые Китай ввел в прошлом году после того, как эта сверхдержава объявила об открытии офиса на Тайване. Кому от этого стало хуже – считайте сами. Ну, Литва любит метко стрелять себе в ногу. Снайпер.



– И все же, что ожидать после завершения Олимпиады в Пекине?



– Не надо быть провидцем, чтобы понять, что сразу после завершения Олимпиады градус конфронтации вокруг Тайваня еще сильнее повысится и будет постоянно нарастать. Два кризиса – украинский и тайваньский - неразрывно связаны между собой нежеланием США сдавать свои позиции мирового гегемона. Причем тайваньский кризис, помимо политических и военных последствий, обусловлен возможной потерей США технологического первенства в случае взятия Китаем под контроль производства полупроводников на Тайване. По существу, это веская причина для реальной войны.



Андрей Яшлавский Источник - московский комсомолец

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