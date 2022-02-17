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Тайны холдинга Jusan Technologies. Подробнее о миллиардной кубышке Назарбаевых. припрятанной в Лондоне
00:42 20.02.2022

17.02.2022,
Казахские миллиарды всплыли в Великобритании
The Daily Telegraph рассказала, как Нурсултан Назарбаев контролировал восьмимиллиардный бизнес

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев использовал Великобританию для управления активами на родине и в других странах на общую сумму $7,8 млрд. Подробности этой схемы выясняло Бюро журналистских расследований и журналисты The Daily Telegraph.

Газета The Daily Telegraph опубликовала сегодня доклад Бюро журналистских расследований (TBIJ) о том, что Нурсултан Назарбаев в 2020−2021 годах использовал зарегистрированную в Великобритании холдинговую компанию Jusan Technologies "для сохранения и контроля почти $8 млрд активов, накопленных за его 30-летнее правление в Казахстане".

Известно, что с 2009 по 2021 год господин Назарбаев учредил несколько частных фондов, которые носят его имя и, по официальным данным, занимаются благотворительными образовательными, социальными, патриотическими проектами. Три фонда, включая Фонд Нурсултана Назарбаева, по данным TBIJ, контролировали холдинг Jusan Technologies, учрежденный в 2020 году.

Оказавшиеся в распоряжении журналистов документы, датированные октябрем 2021 года, показывают, что на тот момент Jusan Technologies стояла в центре целой системы корпоративных связей. Доли в ней принадлежат представителям властной элиты Казахстана и компаниям, связанным с правящими кругами Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно отчетности, по состоянию на октябрь 2021 года общая сумма активов компании Jusan Technologies составляла $7,8 млрд, включая американские казначейские облигации, гособлигации Казахастана и Киргизии и более $3 млрд наличными.

Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые активы Jusan Technologies по итогам 2020 года составляли $1,6 млрд, чистая прибыль - более $550 млн.

Самым ценным бизнесом в структуре Jusan Technologies является один из крупнейших розничных банков Казахстана First Heartland Jusan Bank. Заместитель председателя этого банка - бывший вице-премьер и помощник президента Назарбаева до 2015 года, Ербол Орынбаев, был директором Jusan Technologies и владел в этой компании долей 4,6%.

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Журналисты также упоминают Галимжана Есенова, "олигарха, женившегося на дочери племянника Назарбаева" и возглавлявшего Суверенный фонд Казахстана при Назарбаеве. У господина Есенова, по данным TBIJ, 20% в First Heartland Jusan Bank. Кроме них долей в Jusan Technologies владел, в частности, шейх Тахнун бен Зайд аль-Нахьян, сын основателя и первого президента ОАЭ.

В рамках расследования журналисты вышли на юридическую фирму Boies Schiller Flexner, представляющую интересы Фонда Нурсултана Назарбаева в Лондоне. Там сообщили, что в конце 2021 года собственник Jusan Technologies изменился. Им стала американская некоммерческая организация Jysan Holdings LCC, которая получила Jusan Technologies в качестве благотворительного пожертвования.

Сама Jysan Holdings LCC принадлежит некоммерческой организации NU Generation Foundation. А возглавляет эту организацию, по данным TBIJ, Аслан Саринжипов, глава Фонда Нурсултана Назарбаева. Он был министром образования и науки Казахстана в 2013–2016 годах. Таким образом, отмечают журналисты, сейчас бизнес-империя экс-президента Казахстана контролируется через США.

"Выбор Великобритании отражает представления евразийских элит и клептократов о том, что эта страна - эффективный гарант их прав на богатство и собственность",- прокомментировал данные доклада специалист по Евразии Колумбийского университета в Нью-Йорке Александр Кули.

По мнению эксперта, представители казахстанских элит покупают правовую стабильность и защиту. То, что сейчас происходит в стране - именно тот случай, который они себе, возможно, представляли, выбирая Великобританию.

Между тем публикация доклада, по мнению TBIJ, "обостряет дискуссию внутри Великобритании о том, что страна сама себя рекламирует как место, где олигархи, диктаторы и клептократы могут спокойно обслуживать свои интересы при помощи британских адвокатов и с минимальным контролем общественности".

Недавно член парламента от Лейбористской партии Маргарет Ходж заявила, что Назарбаев использовал благотворительные фонды, чтобы "секретно контролировать" активы, принадлежащие ему через Jusan Technologies. По ее словам, Великобритания смотрит сквозь пальцы на состояния, полученные подозрительными путями, а целый ряд представителей казахской элиты разбогатели именно при режиме Назарбаева.

"Британия открыла свои границы, свой рынок недвижимости, свои финансовые структуры для правящего класса Казахстана, позволив им отмывать незаконно полученные средства и тратить их",- заявила в парламенте депутат Маргарет Ходж.

По мнению парламентария, британские власти не применяют действующие в стране законы, чтобы предотвратить такие правонарушения.

На фоне этих сообщений стало известно, что в ближайшее время британские власти намерены отменить систему получения вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику страны.

Как отмечают местные СМИ, власти уже давно высказывали озабоченность тем, что эту схему используют "криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан".

Алена Миклашевская

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645306920
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