 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самая плохая новость для киевского режима, - Ю.Борисов
00:48 20.02.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ

Самая плохая новость для киевского режима
Преддверие окончательного разгрома

Полное уничтожение украинской армии станет неизбежным в случае ее нападения на Донбасс, изменит расстановку сил в мире и создаст необходимые условия для признания Западом новой геополитической реальности.

Руководители республик Донбасса Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР) объявили об организации массового централизованного выезда жителей республики в Россию в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский "в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик". Пушилин сообщил также, что по договоренности с российским руководством в Ростовской области уже готовы места приема и размещения граждан республики, они будут обеспечены всем необходимым. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди.

Эвакуация гражданского населения из угрожаемых районов в военном отношении – решение правильное и необходимое. И не только с точки зрения обеспечения безопасности самого населения. Судя по всему, замысел обороняющейся стороны – ЛДНР и России – заключается в том, чтобы не ввязываться во фронтальные позиционные бои с наступающей группировкой противника. Поскольку военные задачи киевского режима полностью смыкаются с его политическими целями в виде "освобождения оккупированных Россией территорий", единственным способом достижения Киевом этой цели может быть только генеральное наступление.

Войска ЛДНР, очевидно, не собираются, не считаясь с потерями, удерживать ни первый рубеж обороны, ни, возможно, даже второй. Более того, вполне вероятно, что уже сейчас на этих рубежах находятся только небольшие силы прикрытия. Остальные войска рассредоточены на местности и будут укрыты в городской застройке после эвакуации гражданского населения.

Киевское командование наверняка рассчитывает на первом этапе наступательной операции уничтожить основные группировки войск ЛДНР мощным ракетно-артиллерийским огнем. Однако уже на этом этапе данный замысел может потерпеть неудачу по двум причинам:

– во-первых, у киевских бандформирований ощущается острейший дефицит боеприпасов, особенно крупных калибров, прежде всего 152-мм снарядов, предназначенных для нанесения мощных ударов по группировкам противника. Вследствие чего киевские войска, особенно если они по максимуму вложатся в первый ракетно-артиллерийский удар, могут попросту остаться без боеприпасов, необходимых для продолжения войны. А они вынуждены будут в него вложиться, потому что наступление без такой предварительной артподготовки будет для них чистым самоубийством;

– во-вторых, рассредоточение войск ЛДНР на местности с их укрытием в районах плотной городской застройки, для чего сейчас и проводится массовая эвакуация населения, практически лишит киевские силы возможности для нанесения сколько-нибудь результативных ударов. Снаряды в этом случае будут в основном бить по зданиям, а не по укрытым за ними войскам и бронетехнике.

Однако и это еще не самая плохая новость для киевского режима. Дальше с его вышедшей на оперативный простор наступающей армией может случиться самое страшное. Как только колонны наступающих войск продвинутся в глубину территории ЛДНР, по ним будет нанесен чудовищной силы уничтожающий удар из всех видов ракетного, артиллерийского, авиационного и корабельного вооружения, которое находится в распоряжении не только двух армейских корпусов ЛДНР, но и главным образом Вооруженных сил РФ.

В условиях нападения киевского режима на республики Донбасса и созданной им реальной угрозы безопасности и жизни русского населения ЛДНР Россия, вне всяких сомнений, выполнит свое неоднократно подтвержденное обязательство о пресечении агрессивных действий украинских бандформирований.

Удар, который наверняка уже подготовлен, будет нанесен на всю глубину оперативно-стратегического построения украинских войск в Донбассе и будет многократно превосходить по мощи все, с чем уже сталкивалась так называемая украинская армия. Целью этого удара будет не выборочное поражение отдельных бандформирований, а полное уничтожение всей группировки киевских войск в Донбассе и в прилегающих к нему районах. С одновременным силовым воспрещением любых попыток переброски любых резервов на данное направление.

У российских вооруженных сил к настоящему времени накоплен настолько мощный ударный военно-технический потенциал, что он практически полностью исключает необходимость применения в боевых действиях больших масс сухопутных войск, что чревато людскими потерями. Противник будет уничтожаться дистанционно, в режиме реального времени, в условиях полного господства над полем боя российских ВКС, разведывательно-ударных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

На этом фоне детские вопросы о том, а где будут в это время турецкие "Байрактары" и прочие "Джавелины", уже не будут занимать никого. Отчасти потому, что киевская авиация, в том числе указанные "пепелацы", будет уничтожена в пунктах базирования еще до начала основной фазы боевых действий. Главной и единственной политико-стратегической целью данной операции со стороны ЛДНР и РФ станет полное обезоруживание киевского режима, из которого раз и навсегда будет вырвано его смертоносное жало.

После завершения этой операции мир станет иным. Радикально изменится расстановка военно-политических сил. Наступит тот момент истины, отсутствие которого не дает сегодня решить все основные вопросы за столом переговоров.

Судьбу того, что останется после этого от проекта "Украина", предсказывать не берусь. Однако думаю, она будет незавидной. Проект, доказавший свою полную неспособность противостоять России, окажется не нужен в первую очередь Западу.

Никакой мировой войны по столь малому поводу, разумеется, не случится. Было бы за что Западу воевать! А вот не признавать новую реальность у Запада уже не получится. Между тем основной сутью этой реальности станет доминирование России на ее исконном историческом пространстве. Оспорить которое ни Америка, ни тем более Германия с Польшей уже не смогут.

Искренне жаль тех русских детей, которых Киев погонит тысячами на верную смерть ради интересов Америки. Россия потому и не нападала до сих пор на Украину, что там живет немалая часть нашего народа. И впредь не станет применять силу, если ее к этому не вынудят киевские прислужники Америки. Ну а если все-таки вынудят, пусть пеняют на себя.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645307280
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