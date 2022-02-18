Латышские фашики разрушили мемориал Советскому солдату и утопили в реке пушку "ЗиС-3"

00:50 20.02.2022 Вандализм под прикрытием

"Эту пушку никто больше не увидит"?



Виталий Лекомцев



В прошлом году "Столетие" уже писало об этой безобразной истории. В феврале 2021-го на всю Латвию нашумело происшествие в Екабпилсе. Вандалы разрушили мемориал советским воинам, находившийся в этом городе. И вот событие неожиданно нашло свое продолжение.



Напомним. В центре мемориала возвышалось 76-миллиметровое артиллерийское орудие времен Великой Отечественной "ЗиС-3". Пушку в свое время установили на братской могиле, в которой похоронены три офицера, погибших под Екабпилсом в августе 1944 года – гвардии генерал-майор Сергей Петрович Куприянов, гвардии полковник Гавриил Куприянович Шарикалов и полковник Сахабудин Гуляуддинович Газеев. И вот 24 февраля 2021 года мемориальное орудие… вдруг пропало.



Этот инцидент никого тогда особо не удивил. Представители праворадикального Национального блока (входящего в правящую коалицию Латвии) неоднократно поднимали вопрос о необходимости демонтажа "оккупационного мемориала".



Советские памятники охраняет межправительственное соглашение о защите воинских захоронений, заключенное между Россией и Латвией. Но там, где вынуждены были остановиться официальные учреждения, "пришла на помощь" частная инициатива – нашлись "национальные патриоты", решившие свести счеты с давно уже умершими "оккупантами".



Причем, "патриоты" особо даже не скрывались – вскоре после происшествия на портале nra.lv появился текст, написанный латышской журналисткой Элитой Вейдемане. Она поговорила с екабпилсским политиком и бизнесменом Гундарсом Калве, бравирующим своими националистическими убеждениями – и тот решительно заявил, что похищенную пушку "никто и никогда больше не увидит". Намекнув при этом, что утопил орудие в реке Даугаве. В самоуправлении Екабпилса сообщили, что доставать пушку со дна реки не станут. Исполнительный директор муниципалитета Гунтарс Гогулис подчеркнул, что на это нет ни средств, ни ресурсов.



Казалось, дело заглохло, но в канун новогодних праздников полиция Латвии внезапно отрапортовала о том, что передала в прокуратуру материалы уголовного дела о екабпилском вандализме. Следствие констатировало, что в Екабпилсе в ночь на 24 февраля 2021 года на улице Ригас, 205, был украден памятник с братской могилы советских воинов – 76,2-мм пушка без лафета. Ее стащили с постамента, использовав фронтальный погрузчик Cheng Gong, увезли в Крутспилсский край и, по мнению следствия, сбросили в Даугаву. Было также констатировано, что во время кражи повреждены тросами три дерева в екабпилсском парке, в результате чего местному самоуправлению нанесен ущерб в размере 287 евро.



Следователи установили и предполагаемого виновного – мужчину 1971 года рождения. По словам полицейских, он сознался в содеянном. Обвинение ему предъявлено по части 3-й статьи 228-й Уголовного закона – "Об осквернении кладбищ", а также по части 2-й ст. 109-й – "О самовольной порче деревьев".



Уголовный закон Латвии за повреждение деревьев в парке предусматривает лишение свободы до трех лет, принудительные работы или штраф. Осквернение могилы карается лишением свободы на срок до пяти лет, принудительными работами или штрафом. Хоть имя виновника официально не назвали, все озвученные данные свидетельствовали о том, что это Гундарс Калве. Что никого не удивило – все заранее были уверены, что разрушил мемориал именно он. Неожиданностью стало то, что правоохранительные органы все же дали ход делу.



Латвийский оппозиционный публицист Владимир Линдерман год назад писал: "Сможет ли латвийская полиция найти преступников? Сомневаюсь. Не потому, что в полиции работают сплошь русофобы (как раз нет). Если бы речь шла о каких-то молодых нациках-отморозках, совершивших акт вандализма по собственной инициативе, их бы задержали. Но тут, скорей всего, причастен бывший председатель думы Крустпилсского края, ныне бизнесмен-рыботорговец Гундарс Калве, который к тому же является активистом партии, входящей в правительство. Вряд ли полиция замахнется на "лучших людей города"". И вот спустя год Линдерман признался: "В отношении Калве я оказался прав: памятник разрушил он. Но насчет полиции ошибся: она свою работу выполнила, как положено. Провели расследование и передали дело в прокуратуру. Буду теперь каждый год в день полиции слать в Екабпилс поздравительные открытки", – отмечает публицист.



Сам Калве перестал скрываться и рассказал националистическому изданию Latvijas Avīze об обстоятельствах своего "подвига". По его словам, он долго ждал удачной погоды. "Мне нужно было, чтобы совпали многие обстоятельства. Чтобы была длинная зимняя ночь, чтобы были или метель, которая заметает все следы, или оттепель. И желательно был туман, ибо он закрывает взгляд и заглушает шум. Я же не мог знать, как это свержение пушки произойдет – упадет ли она мягко или громко", – поведал вандал. Он не скрыл и то, что пошел на существенные затраты ради приобретения подъемника нужной конструкции. "Купил за 11 тысяч евро. Подъемник весит 18 тонн", – похвастался "патриот". Сейчас он искренне считает себя преданным. "Мое отношение к полиции изменилось, ибо считаю это предательством. Полиция создана, чтобы защищать хороших граждан и наказывать плохих. А моя задача, как солдата с тридцатилетним стажем – побеждать и возвращаться домой здоровым и целым. Предательство и несдержание слова есть самое отвратительно, что может произойти. Вторую щеку для удара подставлять не собираюсь", – возмущается осквернитель надгробия.



Линдерман отмечает, что теперь Калве грозит до пяти лет лишения свободы. "Насколько я понял из его интервью (сам он этого, кажется, так и не понял), менты его грамотно развели. Пообещали, что если признается, дело квалифицируют по легчайшей статье "Воровство в малых размерах". Суд приговорит к штрафу, и на этом все закончится. Но когда он признался, квалифицировали как осквернение могилы. Что логично: этот памятник не только символ, но и надгробие – под ним захоронены трое артиллеристов, военнослужащих Красной армии. Я бы не доверял словам Калве, будто он утопил орудие в Даугаве. Думаю, он врет. Он же бизнесмен, владелец крупного рыбного хозяйства. Такие ничего зря не выбрасывают. На территории хозяйства у Калве имеется что-то вроде музея, посвященного латышскому легиону СС. У него могла возникнуть мысль похищенную пушку сделать экспонатом. Типа трофей, захваченный у русских. Я не ошибся насчет преступника, теперь даю еще одну наводку. Раз он занимается рыбой, на территории хозяйства должны быть водоемы. Вот в одном из них он и мог "утопить", то есть припрятать, пушку. А сказал, что утопил в Даугаве", – предполагает Линдерман.



Российский журналист Дмитрий Ермолаев, с самого начала занимавшийся сбором данных о разрушении мемориала в Екабпилсе, усомнился в том, что полиция установила всех причастных.



"Полицией найден всего лишь один виновный, водитель погрузчика – хотя в преступлении участвовало гораздо больше людей. Любой человек, который посмотрит фото с места преступления, поймет, что орудовала группа лиц, а одному человеку совершить кражу этого орудия было не под силу. То есть, по сути, водителя погрузчика назначили "стрелочником". Почему он согласился стать "стрелочником"? Судя по всему, ему пообещали, что он отделается штрафом, который за него выплатят подельники", – предполагает Ермолаев.



По его мнению, фракция Нацблока в Сейме Латвии пыталась "прикрыть" вандалов – выдвинув в прошлом году законопроект о запрете на публичную демонстрацию советской военной техники. "Но законопроект был спущен на тормозах в юридической комиссии Сейма, к чести ее руководства. Полиция сообщила, что орудие было выброшено в Даугаву. Любая аргументация, что на Даугаве в ту ночь стоял крепкий еще лед, почему-то полицией учтена не была. Полиция формально обследовала то место, куда якобы было сброшено орудие, и ничего не нашла. Поиски были прекращены, но полиция отказалась сообщить общественности место, где якобы затоплено орудие. Хотя представители общественности не раз заявляли готовность помочь в поиске орудия в Даугаве".



"Учитывая, что националисты сразу же публично озвучили версию затопления пушки в Даугаве, а также то, что на Даугаве был крепкий лед, можно предположить, что это была ложная версия, которую преступники "скормили" полиции", – уверен журналист.



По его словам, ему в ходе предпринятого им частного расследования удалось установить путь погрузчика после похищения пушки. "Он проехал с орудием по улице Озолу (где его зафиксировали камеры), затем поехал по улице Артиллерияс, по улице Вентас, через железнодорожный переезд уехал в район ЖБК (где его также зафиксировали камеры в 03.30). Затем погрузчик проехал по улице Олю (где его зафиксировали камеры). Так вот, от улицы Олю, как вариант, можно по второстепенной дороге проехать параллельно дороге A12 до территории ООО DLLA в Ландзани.



Именно по маршруту следования погрузчика и надо искать, возможно, спрятанное орудие", – предполагает Дмитрий Ермолаев. Не исключено, что эти его предположения очень близки к истине – но проверять их, похоже, никто не собирается…



Так или иначе, неприятности, постигшие Гундарса Калве – вполне реальные. И они не ограничиваются одними только уголовными делами.



Националист гордился фактом своей службы в государственном военизированном формировании "Земессардзе" – но от нее его отстранили. Сам он продолжает яростно доказывать, что ничего плохого не совершил. Отрицает и тот факт, что осквернил могилу.



"Даже если допустить, что там внизу лежат двое павших – о третьем сами российские документы свидетельствуют, что он похоронен на бывшей рыночной площади Крустпилса и ничуть не перезахоронен… Им не нужно лежать у обочины, где проходит интенсивное сообщение и люди буквально ходят по ним. Как это можно назвать кладбищем, если это совершенно таковым не является? Если бы там действительно были бы захоронения, к тому же не простых солдатиков, но офицеров высокого ранга… Трудно вообразить, что в 1976 году это место было бы оставлено без вечного огня или других украшений", – путано оправдывается Калве.



И что интересно, 12 января председатель самоуправления Екабпилса Райвис Рагайнис заявил порталу nra.lv, что мэрия города постановила демонтировать мемориал и перезахоронить прах воинов. Получается, что даже если Гундарса Калве накажут, дело его будет жить?



И тут, увы, власти Екабпилса намереваются воспользоваться прискорбным прецедентом, возникшим по вине латвийского посольства России. Как отмечает газета Brīvā Daugava ("Свободная Даугава"), похожая ситуация сложилась в Мадоне, где в центре города долгие годы стоял памятник генерал-майору Николаю Якунину, погибшему во время Великой Отечественной войны. Но местным властям удалось добиться у посольства согласия на эксгумацию останков Якунина и их перезахоронение на городском Братском кладбище.



Памятник Якунину 26 августа 2021 года демонтировали, прах извлекли – после чего он в течение свыше трех месяцев пролежал в коробке. Лишь 11 декабря останки Якунина нашли окончательное упокоение на Братском кладбище Мадоны. И вот теперь Райвис Рагайнис заявляет, что Екабпилс собирается идти по пути Мадоны. Правда, в Мадоне, по его словам, было проще, поскольку там речь шла о захоронении только одного человека. "Им удалось договориться с Россией, нам, очевидно, по ряду причин – нет. Если мы говорим о постаменте, то у муниципалитета есть разрешение провести исследование: есть ли внизу захоронения? Но есть и одна проблема: над могилой находится охраняемый объект – пушечный постамент. Это предусмотрено соглашением от 1996 года между Латвией и Россией. И до тех пор, пока пьедестал не будет снят, никакие исследования проводить здесь нельзя. И, следовательно, нельзя и проводить перезахоронение", – жалуется Рагайнис.



По его словам, он давно уже хотел убрать мемориал – но сначала не знал, что для этого, в соответствии с заключенными межгосударственными соглашениями, требуется согласие России.



"Если мы хотим сделать это грубо, без разрешения, нас могут обвинить даже в эскалации отношений с РФ", – посетовал Рагайнис, добавив, что процесс переговоров с российской стороной тормозит и факт кражи пушки с постамента памятника. Заместитель мэра Карлис Старс отметил, в свою очередь, что в письме Министерства обороны Латвии, адресованном самоуправлению Екабпилса, говорится, что там поддерживают идею переноса памятника из центра города – но при этом муниципалитет обязан соблюдать все условия, ничего не предпринимая без согласия с российской стороной. "Конечно, давно пора было все перенести… Но без разрешения это незаконно. Поступая противозаконно, мы стреляем себе в ногу. Есть вещи, которые нам нужно просто соблюдать", – с горечью резюмировал Старс. Источник - stoletie.ru

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