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Революция не закончилась: в Казахстане "языковые патрули" нападают на стариков и женщин
00:56 20.02.2022

Местные националисты снова преследуют русское население

Александр ГРИШИН

Отказаться от кириллицы в Казахстане решили еще в октябре 2017 года.

Не успела закрыться дверь самолета за последним солдатом ОДКБ, как в Казахстане снова подняли голову националисты. Из Казахстана пишут, что место скандально популярного и притихшего блогера Куата Ахметова, пропагандировавшего "языковые патрули" и сбежавшего в результате из своей республики на Украину, занял некий Диас Кузаиров, тоже блогер и также занятый на этой популярной у местных националистов ниве.

Теперь сеть заполнена его роликами, как он скандалит, требуя общаться с ним только и исключительно на казахском. Но, в отличие от Ахметова, он еще и пропагандирует в своих роликах идею построения Великого Турана, а не просто обуреваем националистическими настроениями. Кузаиров совершает свои "языковые рейды" по Павлодару, в котором живет, и где порядка 40% населения до сих пор составляют русские. Причем, его раздражают даже надписи в тех чеках и объявлениях, где текст на казахском расположен под его вариантом на русском языке.

Примечательно, что жертвами нового "языкового уполномоченного", каким он себя считает, становятся только и исключительно женщины, преимущественно, среднего и пожилого возраста. Не стесняется он размещать в своем аккаунте и ролики своих последователей из числа местной молодежи.

Удивляет? Только не тех, кто боле-менее знаком с ситуацией в Казахстане. Да, в Казахстане национализм не такой пещерный, как, например, на Украине, прорвавшийся словно гнойник после "революции гидности" и заразивший своим гноем все вокруг. Но он существует, поскольку все годы независимости через систему образования и местные СМИ насаждалась откровенная русофобия, создавая все условия, чтобы русские сами уезжали из страны.

Но самое примечательное во всем этом, что власти республики даже после произошедшего не извлекли, по крайней мере, до сих пор, никаких уроков. В стране работают более 10 тысяч иностранных НПО, которые формируют антиправительственную прослойку среди населения страны. Удары наносятся и по проектам сотрудничества с соседями в рамках ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и т.д. Относительно последней структуры крики после январских событий попритихли, но совершенно явно, что это временно. USAID (Агентство по международному развитию США), изгнанное из России (и ряда республик на постсоветском пространстве) за свою подрывную деятельность, активно работает по развитию прозападного журналистского пула и соответствующей блогосферы. В реальности это ОДКБ сработало "слишком оперативно", а то бы мы с вами стали свидетелями, как "протест разгоняют" до состояния "на всех парах" местные топовые блогеры.

Кроме американцев, эту "поляну" активно возделывают и турки со своим Великим Тураном. И тем, и другим нужна внесистемная оппозиция в состоянии "боевой готовности". И, хотя их цели и не совпадают, на первоначальном этапе они вполне могут действовать, объединенные общей ближайшей целью, называющуюся коротко и просто – свалить власть. Ради этого они и потрясывают перед своими сторонниками кошельками время от времени, подпитывая радикальных внесистемщиков и местные "институты гражданского общества", которые чуть что, встают на защиту местных радикальных националистов.

Эксперты говорят, что властям Казахстана надо предпринимать системные меры к ограничению деятельности подконтрольных Западу неправительственных организаций и развивать более тесные отношения в рамках и проектах ЕАЭС и ОДКБ. Но это все дело долгое и не слишком заметное снизу. Если Токаев хочет сохранить власть, то первое, чем ему надо бы заняться, так это Кузаировым и ему подобными субъектами.

Ведь власть далеко не бессильна перед ними. Распиаренный в местных сегментах соцсетей Ахметов же сбежал на Украину, да и тот же Кузаиров уже прикусывал свой язык, когда осенью 2021-го к нему пришли "гости" из правоохранительных органов.

- Вы сейчас оказываете давление, в России кипиш поднялся, надо приостановиться, пока в России выборы не пройдут, - обратился он к президенту Токаеву в августе 2021-го. – В связи с этим я вынужден приостановить свою деятельность, потому что вы можете завести на меня дело.

Временные рамки закончились, выборы в России прошли, и он снова на коне, снова бросается в языковую атаку. Хотя сам же предложил рецепт, как с ним и ему подобными справиться.

Если Токаев, конечно, действительно хочет сделать Казахстан оазисом спокойствия и порядка.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645307760
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