Союз обязывает. Россия и Китай объявили о стратегическом взаимодействии, - "ВПК"

07:43 20.02.2022

Союз обязывает.

Россия и Китай объявили о стратегическом взаимодействии

Таврический Константин

14 февраля 2022



После того как Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине на открытии Олимпиады, Кремль опубликовал текст совместного заявления российской и китайской сторон о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Документ можно охарактеризовать как сдержанно антизападный, и именно так данное заявление восприняли наши "партнеры".



Прошлись лидеры РФ и КНР и по претензиям на универсализацию демократии, которую Запад по своим стандартам навязывает всему миру. Выступили против расширения НАТО и формирования "трехстороннего партнерства в сфере безопасности" AUKUS. Более того, Россия подтвердила свою готовность продолжить работу по выдвинутой китайской стороной "Инициативе в области глобального развития", включая участие в мероприятиях на площадке ООН.



Также Москва и Пекин не забыли о политизации коронавирусного кризиса, в котором, как известно, США и их сателлиты обвиняют Китай. При этом обе страны подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности, выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела. Это очень важно, поскольку для США и Запада в целом координация усилий РФ и КНР как кость в горле.



Для "партнеров" в высшей степени опасно, чтобы Россия и Китай, не входя в формальный военно-политический союз, действовали так, как если бы они входили в такой альянс. Что это значит? А то, что противостоять совместным, скоординированным и синхронизированным действиям обеих стран Западу будет чрезвычайно трудно. Для этого он всячески стремится разъединить Москву и Пекин и одновременно создать точки напряженности.



В ходе Олимпийских игр посол США в Японии Рам Эмануэль заявил: "Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 50-х годов". Данное провокационное заявление было сделано фактически сразу после встречи Путина и Си.



Зачем? Причина в том, что посягательство Японии на Курильские острова при поддержке США можно воспринимать так, что в будущем Токио попытается решить данный вопрос силовым методом. Однако у Японии есть спорные вопросы и с Китаем, например вокруг островов Дяоюйдао, которые японцы называют Сенкаку. На них претендует и Тайвань. Таким образом, через Японию США создают точку напряженности сразу и для России, и для Китая. Возможно, в будущем Япония не без участия США пройдет фазу милитаризации и попытается сбросить с себя статус побежденной во Второй мировой войне. Естественно, лишь по отношению к России как правопреемнице СССР. А во взаимоотношениях с США Токио будет пребывать в вассальном положении.



Собственно, создание таких проблем по периметру России и Китая, часто увязывая их друг с другом, при одновременном вбивании клина между Москвой и Пекином с параллельным стращанием санкциями обеих стран и является той стратегией, которой следуют США и их сателлиты на Западе. Соответственно задача России и Китая прямо противоположная: не допустить разрыва выстроенного стратегического союза между нашими государствами при эффективной координации действий против агрессии Запада. Наконец, стоит напомнить о необходимости создания российско-китайской структуры для борьбы с информационными операциями, которые используются США и НАТО как один из основных инструментов деструктивного влияния в отношении России и Китая.



А Японии и тем, кого, как телят, ведут на убой, натравливая на Россию и Китай, напомним слова Генри Киссинджера о том, что быть другом Америки сегодня хуже, чем быть ее врагом.



Константин Таврический

Опубликовано в выпуске № 6 (919) за 15 февраля 2022 года