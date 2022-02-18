Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион

08:00 20.02.2022

Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион

месторождение Казахстан Фото: pixabay

В Казахстане выявили 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств со стороны недропользователей, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание по ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, сообщает пресс-служба главы Кабмина.



Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям.



Анализ выявил 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств.



Планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены уведомления о расторжении. Месторождения будут выставлены на аукцион для передачи новым инвесторам. Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов.



Информация о начале аукционов будет размещена в республиканских газетах и на сайтах госорганов.



По прогнозу властей, принимаемые меры позволят увеличить приток инвестиций в недропользование, в первую очередь, по освоению месторождений твердых полезных ископаемых.



Данияр Кунафин

Скляр Роман