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|Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
08:00 20.02.2022
Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
месторождение Казахстан Фото: pixabay
В Казахстане выявили 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств со стороны недропользователей, сообщает Zakon.kz.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание по ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, сообщает пресс-служба главы Кабмина.
Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям.
Анализ выявил 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств.
Планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены уведомления о расторжении. Месторождения будут выставлены на аукцион для передачи новым инвесторам. Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов.
Информация о начале аукционов будет размещена в республиканских газетах и на сайтах госорганов.
По прогнозу властей, принимаемые меры позволят увеличить приток инвестиций в недропользование, в первую очередь, по освоению месторождений твердых полезных ископаемых.
Данияр Кунафин
Скляр Роман