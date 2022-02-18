Путин отказался от претензий на Северный Казахстан, - "СП"

10:07 20.02.2022

Русские жители РК ждут от Москвы внятной позиции о своем будущем

Сергей Аксенов

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Илья Намовир



Владимир Путин заверил, что между Россией и Казахстаном нет территориального спора, а высказывания ряда российских политиков о претензиях на Северный Казахстан являются их личным мнением и не разделяются в Кремле. Об этом президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал в интервью телеканалу Qazaqstan.



"Нет причин для беспокойства, - успокоил Токаев, - Россия - это богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи". Тем не менее, он подтвердил предстоящий переход с кириллицы на латиницу.



Помимо заявлений политиков известно, как минимум, о трех попытках физического отторжения территории Северного и Восточного Казахстана в пользу России, предпринятых частными лицами: в 1997 году в Кокчетаве (казаки), в 1999 году в Усть-Каменогорске (группа Казимирчука) и в 2001 году в российской части Горного Алтая (Эдуард Лимонов и его партийцы). Все они закончились неудачей.



Стремление Нурсултана Назарбаева снять территориальные претензии называют одной из причин переноса им столицы Казахстана из Алматы в Астану.



- В рамках двусторонних договоренностей между Казахстаном и Россией все территориальные вопросы решены и проблемы нет, - говорит главный редактор портала "Русские в Казахстане" Илья Намовир из Кокчетава.



- Претензии озвучивались только на общественно-политическом уровне. Но люди понимают, что это частные мнения политиков и никаких последствий иметь не могут. Помимо российских политиков, допускающих такие высказывания, эту тему пытаются использовать и казахстанские националисты и популисты. Парадокс, но это выгодно обеим сторонам. Одни таким образом могут проявить патриотизм, защищая суверенитет Казахстана, другие демонстрируют свою имперскость. Чтобы танцевать танго - нужны двое.



Следует учесть, что Токаев говорил об отсутствии территориальных претензий в интервью казахоязычному телеканалу. Естественно, он дал несколько ремарок, которые "зашли" именно этой аудитории. В том числе сказал про развитие казахского языка. Переход на латиницу сейчас пытаются притормозить, делать с умом, потому что изначально там поставили телегу впереди лошади.



"СП": - Чего ждут русские Казахстана от российской власти? Если ждут, конечно…



- Русские хотят, чтобы Россия сама определилась с тем, что ей нужно от русских Казахстана. Если Москва хочет, чтобы мы возвращались на историческую родину, тогда в России нужно создать для этого нормальные условия: принять закон о репатриации, сделать программу переселения максимально доступной, простой и понятной. Если же Россия хочет, чтобы русские Казахстана оставались на своих местах, то надо проводить здесь соответствующую активную культурную политику. А пока не видно ни того, ни другого.



По мнению политолога, историка Аслана Рубаева, Москве следует кардинально поменять методы работы с Казахстаном.



- Казахстан, как сказал Вячеслав Никонов, это огромный подарок советской России казахам. Там сейчас проживает 18,5 млн человек, из которых 3,5 млн - это русские. В свое время они приехали туда строить тот Казахстан, который есть сегодня.



Январские события, беспорядки - закономерный финал любого диктаторского режима стран Центральной Азии. Они там совершенно не заботятся о благополучии народа. В Казахстане клановая система, у власти стоят кланы, которые продолжает грабить страну.



Казахстан - очень перспективная, устойчивая, инвестиционно-привлекательная страна. У него был большой шанс встроиться в систему международных связей. Они могли бы стать неким мостом между Россией, Турцией и Китаем. Но для этого нужно было создавать привлекательный образ страны, поднимая социальную стабильность народа. Однако, Назарбаеву до этого не было никакого дела. Он был занят только собой и своей семьей. Именно к семье сейчас много претензий.



"СП": - Действительно, британская Daily Telegraph подсчитала, что Назарбаев контролировал активы стоимостью 7,8 млрд долларов. С такими деньжищами не до проблем простых казахов, а тем более русских…



- Что касается русского мира, то эти проблемы начались в Казахстане еще в 1987 году. Мы их тогда не решили и до сих пор не решаем. Президент Путин решить их не в состоянии, потому что недавно он даже Макрону сказал, что признания ДНР и ЛНР не будет. Там обстрелы, убивают русских, а он отводит войска. Он не защищает русских, не в состоянии отстоять наши интересы! Он президент или ночной сторож?



"СП": - Вот и Токаева Путин успокоил по территориальному вопросу. А был ли у него разговор о русских, мы даже не знаем…



- Думаю, разговор о притеснениях русских в момент январского кризиса с Токаевым был. Москва пообещала защиту, инвестиции, военное сотрудничество. Токаев же понял, что январские события - только начало, и защитить стабильность его режима, в том числе от претендующих на влияние Турции или Китая, может только Россия. Тем не менее, Казахстан будет вести хитрую игру. Кремлю станет говорить то, что от него хотят услышать, но на деле проводить ту же самую, в какой-то мере русофобскую, в какой-то проказахскую, назарбаевско-токаевскую политику.



Потому что никаких причин для резкого разворота в сторону России у Казахстана нет. Ведь никаких серьезных упреков со стороны того же Евросоюза за жесткое подавление протестов не было. Было только заявление без продолжения. Токаев расценивает это как слабость. Раз в Европе жестко не "прессанули", то зачем сближаться с Россией? Тут уместна аналогия с Лукашенко, который из-за позиции и действий европейцев был вынужден полностью переориентировать на Москву. Вплоть до признания Крыма. С Токаевым так не будет.



Это свойственно всем постсоветским странам - они смотрят в первую очередь на Европу, а не на Россию. К тому же недавно прошел саммит стран Центральной Азии, включая Казахстан, с Китаем. Там Пекин предложил каждой стране по 70−80 млрд долларов инвестиций. Местная пресса об этом писала с восторгом. Китайцы построят в регионе железную дорогу, которая будет иметь военное значение. То есть Китай заходит туда на правах хозяина. А Россию на этот саммит даже не пригласили. Нас там просто не было.



"СП": - У России с деньгами туго…



- Мы с инвестициями не приходим. Москва вместо того, чтобы вкладывать в инфраструктуру, выискивает политика, не замеченного в русофобской риторике, дает ему деньги, а потом выясняется, что он мерзавец и убегает к нам в Ростов-на-Дону как Янукович. Сколько можно так топорно работать?



Чтобы Казахстан был пророссийским, надо было поставить жесткое условие: хоть один русский пожалуется, мы вам перекроем все. Не захотим вас видеть ни в ЕАЭС, ни в Таможенном союзе, ни в ОДКБ, нигде. Мы имеем на это полное право. Но Путин боится так поступить. Он нерешительный человек. Поверьте, люди с восточным менталитетом уважают только силу. Они привыкли к этому за века. Когда им дают деньги без всяких условий, они принимают это за слабость. О России они помнят только на случай, если от них однажды отвернется Запад.



"СП": - Может у Путина в голове есть некий "хитрый план", которым принято объяснять все противоречия его политики?



- Не исключено, что речь может идти о новом Союзном государстве. Но для этого Москва должна предложить какой-то грандиозный проект, поскольку для постсоветского пространства сейчас не лучшее время.