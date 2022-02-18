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Мирзиеев спросил у хокима Ташкента не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых?
10:55 20.02.2022

Мирзиеев спросил у хокима Ташкента и замминистра, не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых
4 февраля 2021 года президентом было подписано постановление "О мерах по созданию индустриального технопарка "Янгихает" в городе Ташкенте". Во время посещения Янгихаетского района глава государства побывал на месте планируемого строительства технопарка.

Под комплекс выделено 210 гектаров земли. Из них 150 гектаров будут выставлены на аукцион в два этапа. Предприниматели, приобретшие участки в собственность, самостоятельно построят предприятия. На предприятиях, размещаемых в технопарке, планируется создать 20 тысяч рабочих мест.

В ходе передачи "Менимча" на телеканале "Узбекистан 24" стало известно, что проект презентовал хоким Ташкента.

Шавкат Мирзиеев спросил у Джахонгира Артыкходжаева и первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Азиза Воитова, не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых.

"Потом не скажут, что были знакомства, Воитов сам дал земли?", – спросил президент.

Оба ответили, что земли будут распределять только через аукцион.

"Просто есть такие люди, которые забрали все земли, и думают только о себе", – сказал глава государства.

Чиновники подчеркнули, что такого не будет.

Источник - kun.uz
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