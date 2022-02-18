Мирзиеев спросил у хокима Ташкента не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых?

10:55 20.02.2022

Мирзиеев спросил у хокима Ташкента и замминистра, не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых

4 февраля 2021 года президентом было подписано постановление "О мерах по созданию индустриального технопарка "Янгихает" в городе Ташкенте". Во время посещения Янгихаетского района глава государства побывал на месте планируемого строительства технопарка.



Под комплекс выделено 210 гектаров земли. Из них 150 гектаров будут выставлены на аукцион в два этапа. Предприниматели, приобретшие участки в собственность, самостоятельно построят предприятия. На предприятиях, размещаемых в технопарке, планируется создать 20 тысяч рабочих мест.



В ходе передачи "Менимча" на телеканале "Узбекистан 24" стало известно, что проект презентовал хоким Ташкента.



Шавкат Мирзиеев спросил у Джахонгира Артыкходжаева и первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Азиза Воитова, не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых.



"Потом не скажут, что были знакомства, Воитов сам дал земли?", – спросил президент.



Оба ответили, что земли будут распределять только через аукцион.



"Просто есть такие люди, которые забрали все земли, и думают только о себе", – сказал глава государства.



Чиновники подчеркнули, что такого не будет.